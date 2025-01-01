Меню
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Анатомия страсти, список сезонов
Grey's Anatomy
16+
Год выпуска
2005
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
ABC
Рейтинг сериала
8.3
12
голосов
7.6
IMDb
Список сезонов сериала «Анатомия страсти»
Сезон 1 / Season 1
9 эпизодов
27 марта 2005 - 22 мая 2005
Сезон 2 / Season 2
27 эпизодов
25 сентября 2005 - 15 мая 2006
Сезон 3
25 эпизодов
21 сентября 2006 - 17 мая 2007
Сезон 4 / Season 4
17 эпизодов
27 сентября 2007 - 22 мая 2008
Сезон 5 / Season 5
24 эпизода
25 сентября 2008 - 14 мая 2009
Сезон 6 / Season 6
24 эпизода
24 сентября 2009 - 20 мая 2010
Сезон 7 / Season 7
22 эпизода
23 сентября 2010 - 19 мая 2011
Сезон 8 / Season 8
24 эпизода
22 сентября 2011 - 17 мая 2012
Сезон 9 / Season 9
24 эпизода
27 сентября 2012 - 16 мая 2013
Сезон 10 / Season 10
24 эпизода
26 сентября 2013 - 15 мая 2014
Сезон 11 / Season 11
25 эпизодов
25 сентября 2014 - 14 мая 2015
Сезон 12 / Season 12
24 эпизода
24 сентября 2015 - 19 мая 2016
Сезон 13 / Season 13
24 эпизода
22 сентября 2016 - 18 мая 2017
Сезон 14 / Season 14
24 эпизода
28 сентября 2017 - 17 мая 2018
Сезон 15 / Season 15
25 эпизодов
27 сентября 2018 - 16 мая 2019
Сезон 16 / Season 16
21 эпизод
26 сентября 2019 - 9 апреля 2020
Сезон 17 / Season 17
17 эпизодов
12 ноября 2020 - 3 июня 2021
Сезон 18 / Season 18
20 эпизодов
30 сентября 2021 - 26 мая 2022
Сезон 19 / Season 19
20 эпизодов
6 октября 2022 - 18 мая 2023
Сезон 20 / Season 20
10 эпизодов
14 марта 2024 - 30 мая 2024
Сезон 21 / Season 21
18 эпизодов
26 сентября 2024 - 15 мая 2025
Сезон 22
3 эпизода
9 октября 2025 - 23 октября 2025
