Постер сериала Анатомия страсти
Киноафиша Сериалы Анатомия страсти Сезоны

Анатомия страсти, список сезонов

Grey's Anatomy 16+
Год выпуска 2005
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Анатомия страсти»
Анатомия страсти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
9 эпизодов 27 марта 2005 - 22 мая 2005
 
Анатомия страсти - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
27 эпизодов 25 сентября 2005 - 15 мая 2006
 
Анатомия страсти - Сезон 3 Сезон 3
25 эпизодов 21 сентября 2006 - 17 мая 2007
 
Анатомия страсти - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
17 эпизодов 27 сентября 2007 - 22 мая 2008
 
Анатомия страсти - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
24 эпизода 25 сентября 2008 - 14 мая 2009
 
Анатомия страсти - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
24 эпизода 24 сентября 2009 - 20 мая 2010
 
Анатомия страсти - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
22 эпизода 23 сентября 2010 - 19 мая 2011
 
Анатомия страсти - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
24 эпизода 22 сентября 2011 - 17 мая 2012
 
Анатомия страсти - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
24 эпизода 27 сентября 2012 - 16 мая 2013
 
Анатомия страсти - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
24 эпизода 26 сентября 2013 - 15 мая 2014
 
Анатомия страсти - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
25 эпизодов 25 сентября 2014 - 14 мая 2015
 
Анатомия страсти - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
24 эпизода 24 сентября 2015 - 19 мая 2016
 
Анатомия страсти - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
24 эпизода 22 сентября 2016 - 18 мая 2017
 
Анатомия страсти - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
24 эпизода 28 сентября 2017 - 17 мая 2018
 
Анатомия страсти - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
25 эпизодов 27 сентября 2018 - 16 мая 2019
 
Анатомия страсти - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
21 эпизод 26 сентября 2019 - 9 апреля 2020
 
Анатомия страсти - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
17 эпизодов 12 ноября 2020 - 3 июня 2021
 
Анатомия страсти - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
20 эпизодов 30 сентября 2021 - 26 мая 2022
 
Анатомия страсти - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
20 эпизодов 6 октября 2022 - 18 мая 2023
 
Анатомия страсти - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
10 эпизодов 14 марта 2024 - 30 мая 2024
 
Анатомия страсти - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
18 эпизодов 26 сентября 2024 - 15 мая 2025
 
Сезон 22
3 эпизода 9 октября 2025 - 23 октября 2025
 
