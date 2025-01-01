Dr. Arizona Robbins Может быть, я не понимаю людей, не вижу вещей. Так что, может быть, я не понимаю, что с тобой не так, или почему ты так злишься, но я считаю это потрясающим, я считаю, что Георгий идёт в армию — ЭТО ПРЕКРАСНО.

Dr. Arizona Robbins Может быть, я не понимаю людей, не вижу вещей. Так что, может быть, я не понимаю, что с тобой не так, или почему ты так злишься, но я считаю это потрясающим, я считаю, что Георгий идёт в армию — ЭТО ПРЕКРАСНО.

Dr. Callie Torres ну заткнись

Dr. Arizona Robbins нет, ты спросила, кто я, я — человек, который считает, что то, что делает Георгий, опасно, пугающе и смело. Он собирается служить своей стране, он рискует своей жизнью, чтобы спасти мужчин и женщин, благодаря которым мы можем спокойно спать в своих кроватях. Я — человек, который считает это смелым, и я — человек, который стоял в ангаре и смотрел, как разгружают тело моего брата в гробу, и всё, что мы получили, — это флаг. Мой брат погиб, потому что не хватало врачей, Кэ́лли, так что для меня Георгий О'Мэли — патриот, он герой, и я благодарна, что он существует. Так что да, мир, в котором я живу, потрясающий, вот кто я.

Dr. Arizona Robbins нет, ты спросила, кто я, я — человек, который считает, что то, что делает Георгий, опасно, пугающе и смело. Он собирается служить своей стране, он рискует своей жизнью, чтобы спасти мужчин и женщин, благодаря которым мы можем спокойно спать в своих кроватях. Я — человек, который считает это смелым, и я — человек, который стоял в ангаре и смотрел, как разгружают тело моего брата в гробу, и всё, что мы получили, — это флаг. Мой брат погиб, потому что не хватало врачей, Кэ́лли, так что для меня Георгий О'Мэли — патриот, он герой, и я благодарна, что он существует. Так что да, мир, в котором я живу, потрясающий, вот кто я.

[Начинает уходить]