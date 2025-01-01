Меню
Цитаты из сериала Анатомия страсти

Др. Дерек Шепард Прекрасный день, чтобы спасать жизни. Давайте повеселимся.
Доктор Мередит Грей Выбери *меня*. Выбери *меня*. Люби *меня*.
Доктор Дерек Шепард Итак, кто следующий, Алекс? Ему нравится спать на стороне... у вас есть это общее.
Доктор Мередит Грей Ты не имеешь права называть меня шлюхой! Когда я встретила тебя, я думала, что встретила человека, с которым проведу всю оставшуюся жизнь. Я уже была готова. Так что все эти парни, все эти бары и все очевидные проблемы с отцом... кого это волновало? Ведь я была готова. Ты оставил меня! Ты выбрал Аддисон! Теперь я вся склеена. Не собираюсь извиняться за то, как я решила починить то, что ты сломал. Ты не имеешь права называть меня шлюхой!
Доктор МередитГрэй Мы взрослые? Когда это случилось? И как нам это остановить?
Др. Алекс Karev Что ты делаешь?
Др. Джордж О’Мэли Прячусь. У меня есть VIP-пациент. Ему я нравлюсь.
Др. Алекс Karev Ну, это же хорошо, да?
Др. Джордж О’Мэли Ему *нравлюсь я*, нравлюсь.
Др. Алекс Karev Давай, брат. Бери своё, я за любой движ.
[Джордж смотрит на него странно]
Др. Алекс Karev О, ты что, не гей?
Др. Джордж О’Мэли Нет.
Др. Алекс Karev Серьезно? Извини, чувак.
[он уходит]
Др. Джордж О’Мэли [Кристина подходит] Кристина! Ты... Меридит думает, что я гей?
Др. Кристина Янг Ты что, гей?
Др. Джордж О’Мэли Нет!
Др. Кристина Янг Правда?
Др. Кристина Яанг Мне нужно, чтобы ты помогла мне найти ногу!... Разве парни не должны помогать в таких ситуациях?
Др. Престон Бёрк Когда мы на дежурстве, я не могу быть твоим парнем.
Др. Кристина Яанг То есть, когда мы на дежурстве, я могу заняться сексом с кем-то другим?
Др. Мередит Грей Может, нам нравится боль. Может, это заложено в нас. Потому что без неё я не знаю; может, мы просто не будем чувствовать себя настоящими. Какое-то выражение есть? Почему я всё время бью себя молотком? Потому что так хорошо, когда я останавливаюсь.
Др. Алекс Karev Чтобы поцелуй действительно был хорош, он должен что-то значить. Ты хочешь, чтобы это было с тем, кого не можешь выбросить из головы, чтобы, когда ваши губы наконец соприкоснутся, ты почувствовал это везде. Поцелуй такой горячий и глубокий, что тебе никогда не захочется подниматься за воздухом. Ты не можешь обмануть свой первый поцелуй. Поверь мне, не стоит. Потому что когда ты находишь того самого человека для первого поцелуя, это всё.
Доктор Мередит Грей Иногда делать что-то хуже, чем не делать ничего.
Доктор Мередит Грей После всех твоих предупреждений о том, что я сплю с шефом, ты делаешь то же самое.
Доктор Кристина Янг Нет, это не то же самое.
Доктор Мередит Грей Это точно то же самое!
Доктор Кристина Янг Нет, не то. Ты и МакДримми в отношениях.
Доктор Мередит Грей А ты и Бёрк в чем?
Доктор Кристина Янг В Швейцарии. Там очень нейтрально и они делают очень хорошие часы.
Др. Кристина Янг [все видят нациста] Это нацист?
Др. Джордж О’Мэлли Я думал, нацист будет мужчиной.
Др. Мередит Грей Я думала, нацист будет... именно нацистом.
Др. Изобел "Изи" Стивенс [Изи подходит к ним сзади] Может, это профессиональная зависть. Может, она гениальна, а их называют нацистом из-за зависти. Может, она хорошая.
Др. Кристина Янг Дай-ка угадаю — ты модель.
[Изи смотрит на неё зло]
Др. Изобел "Изи" Стивенс [нацисту] Привет, я Изобел Стивенс, но все называют меня Изи.
Др. Миранда Бэйли У меня есть пять правил. Запомни их. Первое правило: не морочь мне голову. Я и так тебя ненавижу, это не изменится.
Доктор Мередит Грей В какой-то момент вы должны принять решение. Границы не отталкивают других людей. Они заточают вас. Жизнь — это беспорядок. Вот как мы устроены. Так что вы можете тратить свою жизнь на проведение граней. Или вы можете жить, переходя их. Но есть некоторые границы... которые переходить слишком опасно.
Dr. Meredith Grey Несколько сотен лет назад Бенжамин Франклин поделился с миром секретом своего успеха. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, — говорил он. Это человек, который открыл электричество. Вы бы подумали, что больше людей слушали бы то, что он говорит. Я не знаю, почему мы откладываем дела, но если бы мне пришлось угадывать, я бы сказал, что это связано со страхом. Страхом неудачи, страхом отказа, иногда страхом просто сделать выбор, потому что что если вы ошиблись? Что если вы совершаете ошибку, которую не сможете исправить? Пути мудрости не мешают. Лучше сделать шаг сейчас, чем потом. Кто медлит, тот теряет. Мы не можем притворяться, что нам не сказали. Все мы слышали пословицы, слышали философов, слышали, как наши бабушки и дедушки предупреждали нас о потерянном времени, слышали чертовых поэтов, призывающих не упустить момент. Но всё равно иногда мы должны понять всё сами. Мы должны совершать свои ошибки. Мы должны усваивать свои уроки. Мы должны скрывать возможности сегодня под завтра, пока не сможем больше. Пока наконец не поймем, что Бенжамин Франклин действительно имел в виду. Что знание лучше, чем неопределенность, что пробуждение лучше, чем сон, и даже самая страшная неудача, даже худшая, лучше, чем никогда не попробовать.
Доктор Мередит Грей Не смотри на меня так.
Доктор Дерек Шепард На что?
Доктор Мередит Грей Как будто ты видел меня голой!
Д-р Мередит Грей Хорошо, вот оно, твой выбор... всё просто, она или я, и я уверена, она действительно замечательная. Но Дерек, я люблю тебя, в таком большом смысле, что притворяюсь, что мне нравится твой вкус в музыке, позволяю тебе съесть последний кусок чизкейка, держу радио над головой под твоим окном, в той неудачной форме, из-за которой мне кажется, что я ненавижу тебя, люблю тебя. Так что выбери меня, выбери меня, люби меня.
Доктор Кристина Янг Что ты делаешь?
Доктор Мередит Грей Сижу здесь со своим ч#с#м.
Др. Алекс Karev Зачем тебе помогать мне?
Др. Изобел "Иззи" Стивенс [Кричит] ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО ЭТО И СДЕЛАЛ БЫ ИИСУС!
Dr. Mark Sloan Ты плохой лжец.
Dr. Derek Shepherd Ты старый.
Dr. Arizona Robbins Может быть, я не понимаю людей, не вижу вещей. Так что, может быть, я не понимаю, что с тобой не так, или почему ты так злишься, но я считаю это потрясающим, я считаю, что Георгий идёт в армию — ЭТО ПРЕКРАСНО.
Dr. Callie Torres ну заткнись
Dr. Arizona Robbins нет, ты спросила, кто я, я — человек, который считает, что то, что делает Георгий, опасно, пугающе и смело. Он собирается служить своей стране, он рискует своей жизнью, чтобы спасти мужчин и женщин, благодаря которым мы можем спокойно спать в своих кроватях. Я — человек, который считает это смелым, и я — человек, который стоял в ангаре и смотрел, как разгружают тело моего брата в гробу, и всё, что мы получили, — это флаг. Мой брат погиб, потому что не хватало врачей, Кэ́лли, так что для меня Георгий О'Мэли — патриот, он герой, и я благодарна, что он существует. Так что да, мир, в котором я живу, потрясающий, вот кто я.
[Начинает уходить]
Dr. Callie Torres [Кэ́лли хватает её за руку] Извини
Доктор Мередит Грей Иногда реальность находит способ подкрасться и укусить нас за задницу. А когда плотина прорвется, все, что нам остается, — это плыть. Мир притворства — это клетка, а не кокон. Мы можем обманывать себя лишь до определенного времени. Мы устали, мы напуганы, отрицание этого не меняет правды. Рано или поздно нам придется отбросить свое отрицание и лицом к лицу встретиться с миром. В лоб, с пушками наготове. Денаил. Это не просто река в Египте, это чертов океан. Так как же не утонуть в этом?
Др. Мередит Грей Ты позволила мне участвовать в операции только потому, что я спал с тобой?
Др. Дерек Шепард Да.
[пауза]
Др. Дерек Шепард Шучу.
Dr. Meredith Grey Я не могу придумать ни одной причины, почему я должна быть хирургом, но я могу назвать тысячу причин, почему мне стоит уйти. Они делают это намеренно... в наших руках жизни. Наступает момент, когда это больше, чем просто игра, и ты либо делаешь шаг вперёд, либо разворачиваешься и уходишь. Я могла бы уйти, но вот в чем дело: мне нравится поле для игры.
Доктор Престон Бёрк Так что у меня есть вопрос. Я посмотрел расписание и заметил, что мы с тобой оба свободны сегодня вечером. Я забронировал столик. У меня есть любимый ресторан.
Доктор Кристина Янг Никаких из этого не было вопросами.
Доктор Дерек Шепард Дело не в погоне.
Доктор Мередит Грей Что?
Доктор Дерек Шепард Ты и я. Дело не в адреналине от погони. Это не игра. Это... это твои крошечные неэффективные кулачки. И твои волосы.
Доктор Мередит Грей Мои волосы?
Доктор Дерек Шепард Запах у них хороший. И ты очень, очень смела. Это держит меня в узде.
Доктор Мередит Грей Я всё ещё не собираюсь с тобой встречаться.
Доктор Дерек Шепард Ты сейчас так говоришь...
[Меридит]
Доктор Кристина Янг Берк хочет отношений... Они дураки.
Dr. Cristina Yang Ты восемь футов ростом. У тебя идеальная фигура. Волосы до плеч. На твоем месте я бы просто ходила голой всё время. У меня не было бы работы, никаких навыков, я бы даже не знала, как читать. Я бы просто... была голой.
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Это макияж. Это ретушь.
Dr. Cristina Yang Ты понимаешь, что мы тебя ненавидим, да?
Доктор Изабель "Изей" Стивенс [к Алексу] Хочешь посмотреть? Ты правда хочешь посмотреть? Ладно! Давай посмотрим на эту татуировку поближе, хорошо?
[она сорвала с себя рубашку]
Доктор Изабель "Изей" Стивенс Что это такое? О, Боже! Груди! Как кто-то может заниматься медициной, таская это за собой? А что у нас здесь? Давайте посмотрим, вспомню ли я анатомию.
[снимает штаны]
Доктор Изабель "Изей" Стивенс Ягодицы, да? Давайте изучим их, а? Собирайтесь и смотрите на задницу, которая вывела Изей Стивенс в медицинский!
Dr. Meredith Grey Знаешь, когда ты был маленьким и верил в сказки, представляя, какой будет твоя жизнь: белое платье, принц на белом коне, который унесет тебя в замок на холме. Ты лежал в кровати ночью, закрывал глаза и верил абсолютно и безоговорочно. Santa Claus, Фея Зуба, Принц на белом коне — они были так близко, что можно было их почувствовать, но в конце концов ты вырастаешь. Однажды ты открываешь глаза, и сказка исчезает. Большинство людей обращаются к вещам и людям, которым могут доверять. Но вот в чем дело: трудно полностью отпустить эту сказку, потому что почти у каждого есть маленькая надежда, маленькая вера в то, что однажды они откроют глаза, и это сбудется.
Dr. Derek Shepherd То есть мы целуемся, но не встречаемся?
Dr. Meredith Grey Я знала, что это всплывет.
Dr. Derek Shepherd Не пойми меня неправильно: мне нравится целоваться. Я только за целования. Больше целований, я скажу.
Dr. Meredith Grey Без понятия, о чем это было.
Dr. Derek Shepherd Это случится снова? Потому что если да, мне нужно принести мятные драже.
[шепотом]
Dr. Derek Shepherd Положи презерватив в мой кошелек.
Dr. Meredith Grey Заткнись, сейчас!
Доктор Изобел "Изи" Стивенс [стоя рядом с ванной, снаружи душа, где находится Джордж] Я напомнила тебе перед тем, как ты ушел.
Доктор Джордж О'Мэлли Я забыл, когда добрался туда.
Доктор Изобел "Изи" Стивенс Нет.
[она открывает дверь душа]
Доктор Изобел "Изи" Стивенс Нет, ты был таким пассивно-агрессивным!
Доктор Джордж О'Мэлли Я голый! Я голый в душе!
Доктор Изобел "Изи" Стивенс [закрывает дверь душа] Просто тампоны, Джордж! Мне реально нужны были тампоны. Господи!
[Мередит входит в ванную]
Доктор Изобел "Изи" Стивенс Я не поеду с ним в одной машине.
Доктор Мередит Грей [смотрит на Изи, которая стоит в своих трусах с "Хелло Кити"] Если не в таком виде, тогда ты тоже не поедешь со мной. Где тампоны?
Доктор Изобел "Изи" Стивенс Он их не купил.
Доктор Мередит Грей [к Джорджу] Ты их не купил?
Доктор Джордж О'Мэлли Мужики не покупают тампоны!
Доктор Изобел "Изи" Стивенс [снова открывает дверь душа, и Джордж падает] Знаешь что? Тебе нужно смириться с тем, что мы женщины, Джордж! У нас есть вагины! Привыкай к этому!
[она выходит из ванной, оставляя Джорджa валяться на полу душа]
Доктор Джордж О'Мэлли Я не твоя сестра!
[он захлопывает дверь душа]
Др. Мередит Грей В конце концов, если разобраться, все, чего мы на самом деле хотим, это быть рядом с кем-то. Так что вся эта фигня, когда мы держим дистанцию и делаем вид, что не беспокоимся друг о друге, обычно — полная чушь. Мы выбираем, с кем хотим поддерживать близкие отношения, и когда мы выбрали этих людей, мы стараемся быть рядом. Не важно, насколько сильно мы их раним, те люди, которые остаются с тобой в конце дня — вот те, с кем стоит оставаться. И да, иногда близость может быть чересчур близкой. Но иногда это вторжение в личное пространство — именно то, что тебе нужно.
Др. Мередит Грей Моя мама — грязная шл#ха.
Dr. Meredith Grey [о своих новых соседях по квартире] Они везде. Все время. Иззи такая веселая, а Джордж все время помогает и заботится. Они делят еду, говорят вещи, двигают вещи и дышат. Уф, они, как будто, счастливы.
Dr. Cristina Yang Выгоняй их.
Dr. Meredith Grey Я не могу их выгнать, они только что переехали. Я сама попросила их переехать.
Dr. Cristina Yang И что, ты просто будешь всё сдерживать в каком-то темном, извращенном месте до тех пор, пока однажды не сорвёшься и не убьёшь их?
Д-р Мередит Грей Я слышала, что возможно вырасти — просто никогда не встречала никого, кто бы действительно это сделал. Без родителей, которым можно было бы ослушаться, мы нарушаем правила, которые сами для себя придумали. Мы устраиваем истерики, когда что-то идет не так, мы шепчем секреты с нашими лучшими друзьями в темноте, мы ищем утешение там, где можем его найти, и надеемся — наперекор всей логике, наперекор всему опыту. Как дети, мы никогда не теряем надежду...
Dr. Derek Shepherd [к Аддисон] Рождество заставляет тебя хотеть быть с теми, кого ты любишь. Я не говорю это, чтобы причинить тебе боль, или потому что хочу тебя оставить, потому что не хочу. Мередит не была мимолётной связью. Она не была местью. Я влюбился в неё. Это не исчезнет, потому что я решил остаться с тобой.
Доктор Джордж О'Мэлли Ты знаешь Джо?
Доктор Миранда Бэйли О, да. Я была единственным интерном-женщиной в своём году. Я никого не знала, и никто не знал меня, кроме Джо. Он знал меня.
Доктор Джордж О'Мэлли О. Так вы с Джо...?
Доктор Миранда Бэйли Вы, ребята, только и думаете о том, как забраться к кому-то в штаны. Вы противные.
[хлопает Джорджа]
Доктор Миранда Бэйли Вот почему у тебя сифилис.
Dr. Meredith Grey В конце концов, вера — это странная вещь. Она появляется, когда ты совсем не ожидаешь. Однажды ты понимаешь, что сказка может быть немного другой, чем ты мечтал. Замок, ну, возможно, это не замок. И не так уж важно, будет ли «счастливо до конца дней», главное — счастливы ли мы сейчас. Видишь ли, время от времени, раз в голубую луну, люди могут удивить тебя, а иногда и вовсе перехватить дыхание.
Dr. Meredith Grey Общение. Это первая вещь, которую мы действительно учим в жизни. Забавно, что когда мы вырастаем, учим слова и действительно начинаем говорить, становится все труднее понять, что сказать. Или как попросить о том, что нам действительно нужно.
Доктор Кристина Янг Я злюсь, когда не сплю.
Др. Мередит Грей Возможно, мы не должны быть счастливыми. Возможно, благодарность не имеет ничего общего с радостью. Может быть, быть благодарным — значит признавать то, что у тебя есть, таким, какое оно есть. Ценить маленькие победы. Уважать борьбу, которая требуется, чтобы просто быть человеком. Возможно, мы благодарны за знакомые вещи. И, возможно, мы благодарны за вещи, которые мы никогда не узнаем. В конце концов, тот факт, что у нас есть смелость всё еще стоять, — это достаточная причина для празднования.
Доктор Алекс Карев Когда жизнь дерьмо, ты напиваешься и спишь с неподходящими мужчинами. Это твое.
Katie Bryce У меня в голове полный бардак.
Dr. Meredith Grey Это называется размышлениями. Дай этому ход.
Denny Duquette Я лежу в этой постели почти год, и у меня было много времени, чтобы оглянуться на свою жизнь. И вещи, которые я запомнил лучше всего — это те вещи, которые мне нельзя было делать, но я все равно их сделал. Дело в том, что жизнь слишком чертовски коротка, чтобы следовать этим правилам.
Dr. Meredith Grey [после ночной связи с Дереком Шепардом] Слушай, я пойду наверх и приму душ, ладно? А когда я вернусь, тебя здесь не будет.
Доктор Изабелла "Изи" Стивенс Ты поцеловала меня.
Доктор Алекс Карев Да, это правда.
Доктор Изабелла "Изи" Стивенс Нам стоит?... Я имею в виду, есть обсуждение, которое мы могли бы провести... если ты хочешь поговорить об этом?
Доктор Алекс Карев Изи, я поцеловал тебя, с языком, и я собираюсь делать это снова и снова - привыкай к этому. Конец обсуждения.
Доктор Изабелла "Изи" Стивенс Хорошо.
Dr. Derek Shepherd [пациенту-насильнику, чья жертва откусила ему член] У меня для тебя хорошие и плохие новости. Хорошие новости в том, что нам удалось остановить кровотечение. Плохие новости в том, что мы передали твой член в полицию.
Dr. Meredith Grey Отрицание. Это не просто река в Египте. Это чертовски огромный океан.
Доктор Дерек Шеперд Я не умственно отсталый.
Доктор Миранда Бэйли Я в этом не так уверена.
Dr. Miranda Bailey Эх, не самое подходящее время.
Dr. Arizona Robbins Знаешь что, если ты снова ко мне уйдёшь, я поклялась, что схвачу тебя за волосы и потяну, я росла с именем Аризона, я научилась играть грязно на площадке.
Dr. Cristina Yang Если я пропущу настоящую операцию из-за этого случая, меня будут называть 007, потому что я тебя прикончил.
Dr. Alex Karev И правда, Грей и Стивенс ходят в нижнем белье?
Dr. George O'Malley Эм... Не всё время. В смысле, иногда. Но не всё время.
Dr. Alex Karev Сексуальное бельё?
Dr. George O'Malley Да...
Dr. Alex Karev И они просто позволяют тебе на них смотреть?
Dr. George O'Malley Ну, э... да.
Dr. Alex Karev Как сестры?
Dr. George O'Malley Нет! Не как сестры. Эм... нет! Я не думаю о них как о сестрах.
Dr. Alex Karev Но они не домогаются до тебя?
Dr. George O'Malley Не совсем.
Dr. Alex Karev Они не ожидают, что ты что-то сделаешь.
Dr. George O'Malley Нет, но...
Dr. Alex Karev Как сестры. Прямо как сестры.
Dr. Meredith Grey Кем ты для меня была? Девушкой, с которой я переспал, чтобы забыть, что меня кинули?
Dr. Derek Shepherd Ты была как вдох свежего воздуха. Я словно тонул, и ты спасла меня. Это всё, что я знаю.
Dr. Meredith Grey Этого недостаточно.
Dr. Meredith Grey Ты учитель моего учителя. И мой учитель.
Dr. Derek Shepherd Я твоя сестра. Я твоя дочь.
Доктор Кристина Янг [о приглашении Бёрка на День благодарения] Что мне было делать? Бросить своего парня на День благодарения?
[паузa]
Доктор Кристина Янг Я пыталась. Он не хотел уходить. Он как что-то липкое, что не отлипает.
Др. Кристина Янг [о Бёрке] Он видел меня голой тысячу раз.
Др. Джордж О'Мэлли Плохо! Плохие образы в голове!
Доктор Миранда Бэйли Каждый ординатор хочет провести свою первую операцию. Но это не твоя работа. Ты знаешь, в чем твоя работа? Сделать счастливым своего резидента. Я выгляжу счастливой? Нет! Почему? Потому что мои ординаторы ноют. Знаешь, что сделает меня счастливой? Чтобы команда по коду была на месте, чтобы на травматологии отвечали на вызовы, чтобы лабораторные анализы на выходных были готовы, и чтобы кто-то в яме делал швы. Никто не держит скальпель, пока я не буду настолько счастлива, что мне будет лучше, чем Мэри Поппинс.
Dylan Young Ты понимаешь, как это было глупо...
Dr. Cristina Yang Это было Мер, невероятно глупо.
Dr. Meredith Grey Ок, знаешь, когда тебя не нужно высмеивать? Например, когда у тебя рука внутри тела, в котором бомба, а незнакомец пристёгивает бронежилет к твоим сис#кам.
Др. Аддисон Шепард Ненавижу этот чертов трейлер!
Др. Дерек Шепард Ну тогда. Никакой форели для тебя.
Dr. Callie Torres Привет, у меня есть план, как остановить Джорджа. Ты с нами?
Dr. Arizona Robbins Остановить Джорджа от чего?
Dr. Miranda Bailey Он пошёл в армию
[смотрит на Калли]
Dr. Miranda Bailey Да, я с вами
[уходит]
Dr. Arizona Robbins Бейли, нет, я говорю с тобой.
[поворачивается к Калли]
Dr. Arizona Robbins Почему ты пытаешься его остановить?
Dr. Callie Torres Потому что он пошёл в армию.
Dr. Arizona Robbins И что?
Dr. Callie Torres Потому что он мой бывший муж. И потому что я знаю его маму, и я её люблю, и обычно Иззи могла бы донести до него здравый смысл, но у неё рак и она немного не в себе, так что это на мне — остановить его.
Dr. Callie Torres Потому что он пошёл в армию, разве ты не думаешь, что это проблема?
Dr. Callie Torres Прекрасно!
[уходит]
Dr. Meredith Grey В конце концов, есть вещи, о которых ты просто не можешь не говорить. Есть вещи, которые мы не хотим слышать, и есть вещи, которые мы говорим, потому что больше не можем молчать. Есть вещи, которые важнее слов, это то, что ты делаешь. Есть вещи, о которых ты говоришь, потому что у тебя нет другого выбора. Есть вещи, которые ты держишь при себе. И не слишком часто, но время от времени есть вещи, которые просто говорят за себя.
Доктор Джордж О'Малли 007. Меня называют 007, разве нет?
Изи и Мередит Никто не называет тебя 007.
Доктор Джордж О'Малли Я был в лифте, и Мерфи шепнул 007.
Доктор Кристина Янг Хорошо, сколько раз мы ещё это переживем, Джордж? Пять, десять? Дай мне число, или я тебя ударю.
Доктор Джордж О'Малли Мерфи шепнул 007, и все рассмеялись.
Доктор Изобел "Изи" Стивенс Он не говорил о тебе.
Доктор Джордж О'Малли Ты уверен?
Доктор Мередит Грей Мы бы стали тебе врать?
Доктор Джордж О'Малли Да!
Др. Мередит Грей Есть о чем сказать, когда стакан наполовину полон. О том, когда нужно сказать "стоп". Я думаю, это плавающая линия. Барометр потребностей и желаний. Всё зависит от человека. И от того, что наливают. Иногда всё, что мы хотим, — это попробовать. В другие разы недостатка не бывает, стакан бездонный. И всё, что мы хотим, — это больше.
Доктор Изобел "Изи" Стивенс Я хорошенькая.
Доктор Ричард Уэбер Что?
Доктор Изобел "Изи" Стивенс Я не дерзкая, просто... это просто факт. Долгое время я строила карьеру на своей внешности, поэтому я это понимаю. Я хорошенькая. И не в каком-то определенном ракурсе, а наглядно. Это дело блондинки и больших бюстов. Большие груди — это ключ к очевидной красоте, если ты понимаешь, о чём я.
Доктор Ричард Уэбер Доктор Стивенс...
Доктор Изобел "Изи" Стивенс Вот как мужчины меня видят. Я не умная девочка и не интересная девочка. Я хорошенькая. Блондинка и грудь сбивают парней с толку, заставляя думать, что я кто-то другой. И я к этому привыкла. Я привыкла, что они уходят, когда понимают... но потом Дэнни спрашивает меня, выйду ли я за него.
Доктор Ричард Уэбер Это причина, по которой ты порезала провода?
Доктор Изобел "Изи" Стивенс Он не заставляет меня чувствовать себя хорошенькой. Он заставляет меня чувствовать себя... самой собой. Думаю, он может знать меня. И если бы я действительно перерезала провод L-Vad, а я не говорю, что это так, но если бы это было так, то нет. Я не чувствую себя виноватой. И я знаю, что должна бы и чувствовала бы в любом другом случае. Но я не могу чувствовать ничего, кроме счастья.
Доктор Кристина Янг Это как конфета, только с кровью. А это гораздо лучше!
Dr. Miranda Bailey [к Кристине] Интерна пересassignировал, так что он теперь мой. Пусть он проведет с тобой день, покажи ему, как я всё делаю.
Dr. Alex Karev Алекс Карев, рад познакомиться.
Christina Yang Свинья, которая назвала Мередит медсестрой. Я ненавижу тебя в принципе.
Dr. Alex Karev А ты назойливая, властная соплячка. Я тоже тебя ненавижу.
Christina Yang Ну, это должно быть весело тогда.
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Вот, моя доля из денег на продукты. Когда ты уезжаешь?
Dr. George O'Malley Сегодня вечером.
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Хорошо. Серьёзно, Джордж. Пожалуйста, не...
Dr. George O'Malley Да, не будем об этом говорить здесь?
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Что? Тампоны?
Dr. George O'Malley Ты не услышал ни слова из того, что я сказала?
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Ты же мужчина, мы это знаем.
[все в комнате начинают смеяться]
Dr. Alex Karev Говори о том, как уменьшить саламандру.
Др. Джордж О'Mэлли [к Алексу] Ты подарил мне сыпь!
Др. Мередит Грей Если бы ты знал, что это твой последний день на Земле, как бы ты хотел его провести?
Dr. George O'Malley Должны быть некоторые правила.
Dr. Meredith Grey Так что, мы можем ходить в нижнем белье по чередующимся вторникам? Или можно видеть бюстгальтеры, но не трусики? Или вы говорите о правилах амишей? Потому что если ты думаешь, что заставишь Иззи прикрыться...
Dr. George O'Malley Количество обнаженной кожи не главное. Ты должен что-то сделать, это твой дом.
Dr. Meredith Grey Это дом моей матери.
Dr. George O'Malley Мередит!
Dr. Meredith Grey Тебе нравится Иззи? Это о чем-то таком? У тебя есть симпатия к Иззи?
Dr. George O'Malley Иззи? Нет! Мне не нравится Иззи. Иззи? Нет! Она не та, кто мне интересен.
Dr. Meredith Grey Не та. Значит, есть какая-то другая?
Dr. George O'Malley Слушай, должны быть какие-то правила.
Доктор Мередит Грей Я думаю, она больше похожа на «нежного преследователя».
Доктор Миранда Бэйли Верно. Надеюсь, она доживёт до того, чтобы «нежно преследовать» ещё один день.
Dr. Meredith Grey У меня есть тётя, которая всякий раз, когда наливала что-то для тебя, говорила "Скажи, когда". Моя тётя говорила "Скажи, когда", и, конечно, мы никогда не говорили. Мы не говорим, когда, потому что есть что-то в возможности, больше. Больше текилы, больше любви, больше чего угодно. Больше — это лучше.
Dr. Arizona Robbins Привет, я думала, ты на операции?
Dr. Callie Torres Я уже выхожу
Dr. Arizona Robbins Ты говорила с Бэйли по поводу этого дела с педиатрией и Такером?
Dr. Callie Torres Нет, я говорила с Бэйли по поводу армии и Джорджа.
Dr. Arizona Robbins Ты на меня обиделась?
Dr. Callie Torres Ха, нет, я крутáя.
Dr. Arizona Robbins Каллиопа
Dr. Callie Torres Нет, не называй меня Каллиопа. Ладно, ты сказала, что это круто. Джордж. Милый, добрый Джордж, который не может даже муху убить, идет в армию, чтобы поехать в Ирак посреди войны, и ты сказала, что это круто
Dr. Arizona Robbins Это КРУТО
Dr. Callie Torres Нет, это не круто, боже, кто ты такая.
Доктор Мередит Грей У меня есть опека над членом?
Др. Джордж О'Малли Я знаю, что я не таков, как те, с кем ты встречалась раньше. Я знаю, но я никогда бы не оставил тебя. Я никогда бы не причинил тебе боль. И я никогда не перестану тебя любить...
Dr. Meredith Grey Прощай, Дерек.
Dr. Derek Shepherd Прощай, Мередит.
Dr. Meredith Grey Хирурги — этоControl freaks. Когда у тебя в руках скальпель, ты чувствуешь себя непобедимым. Нет страха, нет боли. Ты как десятифутовый гигант и непробиваемый. А потом ты покидаешь операционную. И вся эта идеальность, весь этот прекрасный контроль просто рушится.
Dr. Meredith Grey Фантазия проста. Удовольствие — это хорошо. И вдвое большее удовольствие — лучше. Что боль — это плохо. А без боли — ещё лучше. Но реальность другая. Реальность такова, что боль нужна, чтобы что-то нам сказать. И есть только столько удовольствия, сколько мы можем вынести, не получив боли в животе. И, возможно, это нормально. Возможно, некоторые фантазии созданы, чтобы жить только в наших мечтах.
Др. Мередит Грей Я злая госпожа.
Др. Джордж О'Мэлли Но всё равно... ты выглядишь хорошо.
Dr. Cristina Yang Даже у Джорджа есть успехи.
Dr. George O'Malley Исправление: у Джорджа сифилис.
Dr. Alex Karev Доброе утро, доктор Модель.
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Доктор Злосчастный Плод.
Dr. Alex Karev [видит татуировку на её животе] Ооо, классная татуировка. Это как-то обрабатывают для каталогов?
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Не знаю. А что они делают с 666 на твоем черепе?
Доктор Джордж О’Мэлли Ты помнишь, как он обклеил больницу твоими фотографиями в нижнем белье?
Доктор Изобел "Иззи" Стивенс Да. Да, я помню.
Доктор Алекс Карев Это было до того, как я тебя знал.
Dr. Meredith Grey Чтобы быть хорошим хирургом, нужно мыслить как хирург. Эмоции — это неразбериха. Убери их подальше и войди в чистую, стерильную комнату, где процедура проста. Режь, зашивай, закрывай. Но иногда ты сталкиваешься с раной, которая не заживает. Раной, которая вскрывает свои швы.
Dr. Meredith Grey Может, нам не суждено быть счастливыми. Может, благодарность не имеет ничего общего с радостью. Может, быть благодарным значит понимать, что у тебя есть, и принимать это таким, какое оно есть. Ценить мелкие победы. Восхищаться борьбой, которую нужно вести просто чтобы быть человеком. Может, мы благодарны за знакомые вещи, которые знаем. И может, мы благодарны за вещи, которые никогда не узнаем. В конце концов, тот факт, что у нас есть смелость продолжать стоять, достаточно для того, чтобы отпраздновать.
Доктор Алекс Карев Вот в чем дело - мне нравится твоя грудь.
Доктор Изобелла "Изи" Стивенс Боже, что с тобой не так? Почему ты должна быть такой - что с тобой не так?
Доктор Алекс Карев Мне нравится твоя грудь, и я бы хотел, чтобы они были рядом, если бы мог, поверь мне, но это не конец света, если ты от них избавишься... потому что на самом деле, я хочу *тебя*.
[Изи дерёт его]
Доктор Алекс Карев Ай! За что это было?
[она целует его]
Доктор Мередит Грей Боль, ты просто должен её переждать, надеяться, что она уйдёт сама, надеяться, что рана, вызвавшая её, заживет. Нет решений, нет простых ответов, ты просто глубоко дышишь и ждёшь, пока она утихнет. В большинстве случаев боль можно контролировать, но иногда она настигает тебя в самый неожиданный момент. Удар прямо в яблочко и не отпускает. Боль, ты просто должен продолжать бороться, потому что правда в том, что ты не сможешь её избежать, а жизнь всегда подкидывает ещё.
Доктор Миранда Бейли Доктор Виктор, мне жаль, но это жизнеспособные нервы. Мы должны их сохранить.
Доктор Виктор Это займет как минимум на час дольше. И мы можем не успеть всё.
Доктор Исобел "Изи" Стивенс [Георгию] Знаешь, как его зовут? *хромой Гарри*.
Доктор Миранда Бейли Но его прогноз с химиотерапией почти так же хорош, и, честно говоря, если ты переживаешь из-за пропущенного времени на гольф, я с радостью закончу.
[Изи заходит в операционную.]
Доктор Миранда Бейли Доктор Стивенс?
Доктор Виктор Можем помочь?
Доктор Исобел "Изи" Стивенс Извините, доктор Бейли. Доктор Виктор, я с ней согласна. Вы просто не можете... Вы должны сохранить нервы.
Доктор Виктор Что?
Доктор Исобел "Изи" Стивенс Нервы. Вы должны их сохранить.
Доктор Миранда Бейли Доктор Стивенс, я могу справиться с этим.
Доктор Исобел "Изи" Стивенс Нет, вы сказали мне, что самое важное — это дать пациенту то, что он хочет. А Хамфри хочет свою эрекцию.
Доктор Виктор [Доктору Бейли] Она ваша. Выведите её.
Доктор Миранда Бейли Я не могу это сделать, сэр. Вы знаете, какие эти молодые щенки.
Доктор Виктор Я скажу Ричарду о вас обоих.
Доктор Миранда Бейли Делайте это. А пока, давайте притворимся, что это вы на этом столе, и попробуем.
Dr. Preston Burke Единственный, кто может сдержать такое большое обещание, — это Бог, а я не видел, чтобы он в последнее время брал скальпель.
Доктор Джордж О'Мали Не думаю, что ты понимаешь. Я - яйца! Ты - яичники!
Доктор Изобел "Иззи" Стивенс О, это напомнило мне. У нас закончились тампоны.
Доктор Джордж О'Мали Ты разгуливаешь по ванной в нижнем белье, пока я голый в душе!
Доктор Изобел "Иззи" Стивенс Добавь это в свой список, пожалуйста?
Доктор Джордж О'Мали Что?
Доктор Изобел "Иззи" Стивенс Тампоны!
Доктор Мередит Грей В список. Твоя очередь.
Доктор Джордж О'Мали Я мужчина! Я не покупаю женские товары. Не хочу, чтобы ты заходила, пока я в душе. И не хочу видеть тебя в нижнем белье!
Доктор Изобел "Иззи" Стивенс Мне все равно, хорошо? Смотри на меня в нижнем белье, Джордж. Не спеши, это не проблема.
Dr. George O'Malley Этот смена — это марафон, а не спринт. Поешь.
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Не могу.
Dr. George O'Malley Тебе стоит что-нибудь поесть.
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Попробуй поесть после 17 ректальных осмотров. Нацист ненавидит меня.
Dr. George O'Malley Нацист — резидент. У меня есть преподаватели, которые меня ненавидят.
Jane Burke Ты знаешь, когда нужно уйти? Ты знаешь, когда не стоит соглашаться на меньшее, чем ты заслуживаешь?
Доктор Алекс Karev Почему ты мне помогаешь?
Доктор Изобел "Изи" Стивенс [кричит] Потому что именно так поступил бы Иисус!
Др. Мередит Грей Как узнать, когда "слишком" это слишком? Слишком быстро. Слишком много информации. Слишком много удовольствия. Слишком много любви. Слишком много, чтобы просить... И когда это все просто становится невыносимо?
Др. Миранда Бэйли Смотри на это. Все хотят жизнь без боли. И что это им даёт? Ей нужно быть на плакате где-то, чтобы напоминать людям, что боль существует не без причины.
Др. Изобелла "Изи" Стивенс [Она с силой бросает журнал] Это была я. Это не имеет никакого отношения к тому, кто я сейчас. Я врач. Хирург! И я так же квалифицирована, как и любой другой интерн на этом этаже. Так что тебе придется избавиться от своего шовинизма и позволить мне делать свою работу.
Мистер Хамфри Я уверен, что вы очень хороший врач.
Др. Изобелла "Изи" Стивенс Так в чем же твоя проблема?
Мистер Хамфри Слушай, я фантазировал о тебе. О женщине на этом фото, кто бы она ни была. Я не горжусь этим, но это факт. Ты знаешь, что они собираются сделать со мной сегодня? У меня рак. И они поднимут мои ноги и покажут меня всему миру, вырежут простату и нервы. Эффективно кастрируют меня. Так что разве так трудно понять, что я не хочу, чтобы женщина на этом фото была свидетельницей... моей кастрации?
Доктор Изобел "Иззи" Стивенс Мистер Хамфри? Мистер Хамфри, извините, что разбудила вас.
Мистер Хамфри Ну давай. Сколько времени?
Доктор Изобел "Иззи" Стивенс Десять минут шестого. Извините, мне нужно провести краткий осмотр. Если вы не против сесть на мгновение.
[он садится]
Доктор Изобел "Иззи" Стивенс Спасибо. Это может быть немного холодно. Так что сделайте глубокий вдох.
[он смотрит на нее странно]
Доктор Изобел "Иззи" Стивенс Если вы можете, сделайте глубокий вдох.
Мистер Хамфри Вы не врач!
Доктор Изобел "Иззи" Стивенс Я доктор Стивенс, но вы можете называть меня Иззи. Я буду помогать доктору Бэйли с вашей биопсией сегодня утром.
Мистер Хамфри Нет, я так не думаю. Нет.
Доктор Изобел "Иззи" Стивенс Мистер Хамфри, это займет всего минуту.
Мистер Хамфри Нет, позовите доктора Бэйли или доктора Виктора.
Доктор Изобел "Иззи" Стивенс Я- Я просто хочу провести краткий...
Мистер Хамфри Вам ничего не нужно делать. Это вы?
[он показывает Иззи картинку в журнале, где она позирует в нижнем белье]
Мистер Хамфри Это вы? Это вы, не так ли? Уйдите из моей комнаты!
Доктор Изобел "Иззи" Стивенс Мистер Хамфри...
Мистер Хамфри Уйдите из моей комнаты!
Dr. Meredith Grey Ключ к выживанию на хирургической стажировке — это отрицание. Мы отрицаем, что устали, мы отрицаем, что боимся, мы отрицаем, как сильно мы хотим добиться успеха. И, что самое важное, мы отрицаем, что находимся в отрицании. Мы видим только то, что хотим увидеть, и верим только в то, во что хотим верить, и это срабатывает. Мы так много лжем себе, что со временем эти лжи начинают казаться правдой. Мы отрицаем так сильно, что не можем распознать истину прямо перед своими глазами.
Др. Мередит Грей Я хочу факты, и пока не получу их, мои штаны останутся на мне.
Кейти Брайс Ты так потерялась.
Доктор Мередит Грей Я не потерялась. Хорошо?
Доктор Эдисон Шепард Почему ты принёс форель в дом на колёсах?
Dr. Miranda Bailey Ты не хочешь мне сказать, что это всё значило?
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Ничего. Он, наверное, просто сумасшедший или что-то в этом роде.
[она колеблется]
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Бетани Уиспер.
Dr. Miranda Bailey Что?
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Бетани Уиспер. Я снялась в новой рекламе нижнего белья Бетани Уиспер, он видел это в журнале.
Dr. Miranda Bailey У тебя была время позировать для журналов?
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Нет, это было в прошлом году, оно только что вышло.
Dr. Miranda Bailey Так, потому что он увидел тебя в стрингах...
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Нет! Это не были стринги!
Dr. Miranda Bailey Ты прячешься в коридоре?
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Я думаю, будет проще, если ты назначишь другого интерна.
Dr. Miranda Bailey Иззи, это не в твоём должностном описании. Ты врач. Он пациент. Он твой пациент! Биопсия этих! Если у них будет положительный результат, я ожидаю увидеть тебя на операции. Ты за это отвечаешь! Ты слышишь меня?
Др. Джордж О’Мэли [разговаривая с собой] О, привет, шеф. Нет, ничего особенного не происходит, ну, кроме того, что ваш интерн-шеф целуется с моим другом на лестнице, но, эээ... дежурство со спонжем отстой.
Др. Мередит Грей [подходит к нему] Разговариваешь сам с собой?
Др. Джордж О’Мэли Да. Нет.
[пауза]
Др. Джордж О’Мэли Чёрт. Я плохой спонж. С протечками. Я собираюсь выдать все неправильные секреты. Я плохой лгун. Я даже не могу соврать о том, что разговариваю сам с собой.
Доктор Миранда Бейли [Дереку и Мередит, которые сидят на переднем сиденье его машины] Не могли бы вы немного сдвинуться? Вы блокируете меня.
Доктор Джордж О'Мэлли Эм, мистер Маки, я не могу с вами встречаться. Вы не в моём вкусе, я имею в виду, вы мужчина.
Ллойд Маки Джордж, я знал, что ты не гей.
Доктор Изобелла "Иззи" Стивенс Какой уважающий себя хирург будет носить хирургические костюмы цвета лосося?
Dr. Derek Shepherd Ты не подскажешь, в какое время года нейрохирурги работают busiest, доктор Стивенс?
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Есть какое-то время года?
Dr. Derek Shepherd Жестких правил нет, но черепно-мозговые травмы, как правило, накапливаются во время праздников. Например, как наш друг здесь. Люди падают с крыш, когда вешают гирлянды. Или выходят на каток впервые за десять лет и ломают себе головы. И каждый год люди едут через метели, чтобы попасть на вечеринки, где целуются с заражёнными микробами незнакомцами под ядовитым омелой. А потом сильно напиваются и разбивают свои головы о лобовое стекло по пути домой. Как я сказал, жестких правил нет.
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Ты раньше говорила: *Я не твоя сестра*. Ты чувствуешь, что я тебя унижал?
Dr. George O'Malley Нет. Я слишком мужественен, чтобы быть униженным.
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Прости.
Dr. George O'Malley Похоже, ты похоронила доктора Модель?
Dr. Isobel "Izzie" Stevens Похоже, да.
Др. Мередит Грей Говорят, что практика приводит к совершенству. По теории, чем больше ты думаешь как хирург, тем больше ты им становишься. Лучше ты умеешь оставаться нейтральным, клиническим. Резать, сшивать, закрывать. И тем труднее становится отключиться. Остановиться думать как хирург и вспомнить, что значит думать как человек.
Dr. Meredith Grey Четыреста лет назад другой известный англичанин высказал мнение о том, что мы не одны. Джон Донн. Он думал, что мы никогда не остаемся в одиночестве. Конечно, у него это звучало красивее. "Ни один человек не есть целый остров сам по себе." Если убрать всю эту островную метафору, он просто имел в виду, что каждый нуждается в ком-то, кто даст понять, что мы не одни. И кто может сказать, что этот кто-то не может быть с четырьмя ногами? Кто-то, с кем можно поиграть или побегать, или просто провести время вместе.
Dr. Meredith Grey Когда ты была ребенком, это был Хэллоуин, и ты прятала сладости от родителей, поедала их, пока не становилась плохо. В колледже это был алкоголь, солнце и, ну, ты знаешь. Как хирург, ты берешь все хорошее, что можешь получить, потому что это приходит гораздо реже, чем должно. Потому что хорошее не всегда такое, каким кажется. Чего угодно слишком много, даже любви, не всегда хорошо.
Доктор Джордж О'Мэлли Я думаю, ты рискуешь. Я думаю, ты можешь оказаться в подвале у какого-то парня, которому приказали натереть кожу лосьоном, или снова получишь шлангом.
Dr. Meredith Grey Никто не любит терять контроль, но для хирурга нет ничего хуже. Это признак слабости, того, что ты не справляешься с задачей. И все же иногда это выходит из под контроля. Когда мир останавливается, и ты понимаешь, что твой блестящий скальпель тебя не спасет. Сколько бы ты ни сопротивлялся, ты падаешь. И это страшно до ужаса. Но есть и положительная сторона свободного падения. Это шанс, который ты даешь своим друзьям поймать тебя.
Доктор Мередит Грей Как хирурги, есть так много всего, что мы должны знать. Мы должны знать, что у нас есть всё необходимое. Мы должны знать, как заботиться о наших пациентах... и как заботиться друг о друге. В конечном счёте, нам даже нужно научиться заботиться о себе. Как хирурги мы должны быть в курсе. Но как люди, иногда лучше оставаться в неведении, потому что в темноте может быть страх, но также есть и надежда.
Др. Миранда Бейли [к Идзи] Конечно, теперь ты знаешь, что каждый раз, когда он возбуждается, он будет думать о тебе.
Др. Мередит Грей [о её пациенте в состоянии ПВС] Но он смотрел *на* меня.
Др. Дерек Шепард Он не смотрел на тебя.
Др. Мередит Грей Смотрел.
Др. Дерек Шепард В отчете КТ говорится, что он не смотрел.
Др. Мередит Грей Ты хочешь спорить с тем, что я видела?
Др. Дерек Шепард Нет, Мередит, я не хочу с тобой больше спорить.
Mr. Levangie Я знаю, что это не идеально, но это жизнь. Жизнь бывает запутанной.
Dr. Meredith Grey Хотелось бы, чтобы существовал свод правил для близости. Какой-то гид, который подсказывал бы, когда ты пересекаешь черту. Было бы здорово, если бы ты мог это предвидеть, а не знаю, как это обозначить на карте. Ты берешь то, что можешь взять, и держишь это, пока можешь. А что касается правил, возможно, их и нет. Возможно, правила близости — это то, что ты должен определить сам.
Dr. Richard Webber Просто заткнись и считай назад.
Д-р Дерек Шепард Я готовлю форель на улице рядом с трейлером.
Д-р Аддисон Шепард Я по-прежнему ненавижу этот чёртов трейлер.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Патрик Демпси
Patrick Dempsey
Эллен Помпео
Ellen Pompeo
Джастин Чэмберс
Justin Chambers
Т.Р. Найт
T.R. Knight
Сандра О
Sandra Oh
Исайя Вашингтон
Isaiah Washington
Кэтрин Хейгл
Katherine Heigl
Chandra Wilson
Эрик Дэйн
Eric Dane
Джессика Кэпшо
Jessica Capshaw
Сара Рамирес
Sara Ramirez
Скайлер Шэй
Skyler Shaye
Джеффри Дин Морган
Jeffrey Dean Morgan
Кайл Чандлер
Kyle Chandler
Кейт Уолш
Kate Walsh
Дайэнн Кэррол
Diahann Carroll
Кит Дэвид
Keith David
Брюс Уайтц
Bruce Weitz
