Анатомия страсти 2005 - 2026, 22 сезон

Постер к 22-му сезону сериала Анатомия страсти
Киноафиша Сериалы Анатомия страсти Сезоны Сезон 22
Grey's Anatomy 16+
Оригинальное название Season 22
Название Сезон 22
Премьера сезона 9 октября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 17 голосов
7.6 IMDb

График выхода новых серий Анатомия страсти 22 сезона

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Выживают только сильные Only the Strong Survive
Сезон 22 Серия 1
9 октября 2025
Мы построили этот город We Built This City
Сезон 22 Серия 2
16 октября 2025
Между двумя легкими Between Two Lungs
Сезон 22 Серия 3
23 октября 2025
Прощайте, лошади Goodbye Horses
Сезон 22 Серия 4
30 октября 2025
Иногда я чувствую себя ребенком без матери Sometimes I Feel Like a Motherless Child
Сезон 22 Серия 5
6 ноября 2025
Когда я разбиваюсь When I Crash
Сезон 22 Серия 6
13 ноября 2025
Небо падает Skyfall
Сезон 22 Серия 7
8 января 2026
Тяжело на мне Heavy on Me
Сезон 22 Серия 8
15 января 2026
Счастливый сын Fortunate Son
Сезон 22 Серия 9
22 января 2026
Разбери это Strip That Down
Сезон 22 Серия 10
29 января 2026
(Если хочешь) Сделай сам (If You Want It) Do It Yourself
Сезон 22 Серия 11
26 февраля 2026
Повезет Get Lucky
Сезон 22 Серия 12
5 марта 2026
Люблю, как ты лжешь Love the Way You Lie
Сезон 22 Серия 13
12 марта 2026
