Эти 3 российских мини-сериала особенно отличились в 2025 году: все они о войне

Не родись красивой: личная жизнь Михримах сложилась крайне печально — светит второй развод

30 лет и 15 сезонов: этот спин-офф «Игры престолов» задрал планку невероятно высоко — но выдержат ли зрители?

«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой

Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»

Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес

Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)

В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти

Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили

Этот детектив с Фомой из «Невского» справедливо набрал 8 баллов — хвалят даже те, кто на дух не переносит сериалы НТВ