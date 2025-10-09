Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Анатомия страсти 2005 - 2026, 22 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Киноафиша
Сериалы
Анатомия страсти
Сезоны
Сезон 22
Grey's Anatomy
16+
Оригинальное название
Season 22
Название
Сезон 22
Премьера сезона
9 октября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
13
Продолжительность сезона
13 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
17
голосов
7.6
IMDb
График выхода новых серий Анатомия страсти 22 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Выживают только сильные
Only the Strong Survive
Сезон 22
Серия 1
9 октября 2025
Мы построили этот город
We Built This City
Сезон 22
Серия 2
16 октября 2025
Между двумя легкими
Between Two Lungs
Сезон 22
Серия 3
23 октября 2025
Прощайте, лошади
Goodbye Horses
Сезон 22
Серия 4
30 октября 2025
Иногда я чувствую себя ребенком без матери
Sometimes I Feel Like a Motherless Child
Сезон 22
Серия 5
6 ноября 2025
Когда я разбиваюсь
When I Crash
Сезон 22
Серия 6
13 ноября 2025
Небо падает
Skyfall
Сезон 22
Серия 7
8 января 2026
Тяжело на мне
Heavy on Me
Сезон 22
Серия 8
15 января 2026
Счастливый сын
Fortunate Son
Сезон 22
Серия 9
22 января 2026
Разбери это
Strip That Down
Сезон 22
Серия 10
29 января 2026
(Если хочешь) Сделай сам
(If You Want It) Do It Yourself
Сезон 22
Серия 11
26 февраля 2026
Повезет
Get Lucky
Сезон 22
Серия 12
5 марта 2026
Люблю, как ты лжешь
Love the Way You Lie
Сезон 22
Серия 13
12 марта 2026
График выхода всех сериалов
Эти 3 российских мини-сериала особенно отличились в 2025 году: все они о войне
Не родись красивой: личная жизнь Михримах сложилась крайне печально — светит второй развод
30 лет и 15 сезонов: этот спин-офф «Игры престолов» задрал планку невероятно высоко — но выдержат ли зрители?
«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес
Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
Этот детектив с Фомой из «Невского» справедливо набрал 8 баллов — хвалят даже те, кто на дух не переносит сериалы НТВ
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667