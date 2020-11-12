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Анатомия страсти 2005, 17 сезон

Постер к 17-му сезону сериала Анатомия страсти
Киноафиша Сериалы Анатомия страсти Сезоны Сезон 17
Grey's Anatomy 16+
Оригинальное название Season 17
Название Сезон 17
Премьера сезона 12 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 17
Продолжительность сезона 17 часов 0 минут
О чем 17-й сезон сериала «Анатомия страсти»

В 17 сезоне сериала «Анатомия страсти» события мирового масштаба полностью меняют ситуацию. Всюду царит эпидемия коронавирусной инфекции, и в госпитале вводится чрезвычайное положение. Медперсонал клиники находится на передовой. Им предстоит первыми отражать атаку нового вызова, с которым столкнулись люди в 2020 году. Кроме того, больница переполнена пациентами, которые пострадали в результате пожара. Бейли приходится успокаивать встревоженных родственников жертв, которые хотят получить хоть какую-то информацию о состоянии своих близких. Мэгги начинает переписываться с Уинстоном. 

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 20 голосов
7.6 IMDb

Список серий сериала Анатомия страсти

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Все завтрашние вечеринки All Tomorrow's Parties
Сезон 17 Серия 1
12 ноября 2020
Центр не выдержит The Center Won't Hold
Сезон 17 Серия 2
12 ноября 2020
Мой счастливый конец My Happy Ending
Сезон 17 Серия 3
19 ноября 2020
Ты никогда не будешь одинок You'll Never Walk Alone
Сезон 17 Серия 4
3 декабря 2020
Борьба с властью Fight The Power
Сезон 17 Серия 5
10 декабря 2020
Не время отчаиваться No Time For Despair
Сезон 17 Серия 6
17 декабря 2020
Беспомощно надеясь Helplessly Hoping
Сезон 17 Серия 7
11 марта 2021
Это – уже слишком It's All Too Much
Сезон 17 Серия 8
18 марта 2021
В моей жизни In My Life
Сезон 17 Серия 9
25 марта 2021
Дышать Breathe
Сезон 17 Серия 10
1 апреля 2021
Не всегда это правильно Sorry Doesn't Always Make It Right
Сезон 17 Серия 11
8 апреля 2021
Знак времени Sign O' The Times
Сезон 17 Серия 12
15 апреля 2021
Чертовски хорошо Good As Hell
Сезон 17 Серия 13
22 апреля 2021
Посмотри вверх, дитя Look Up Child
Сезон 17 Серия 14
6 мая 2021
Традиция Tradition
Сезон 17 Серия 15
20 мая 2021
Всё ещё стою I'm Still Standing
Сезон 17 Серия 16
27 мая 2021
Кое-кто спас мою жизнь этим вечером Someone Saved My Life Tonight
Сезон 17 Серия 17
3 июня 2021
График выхода всех сериалов
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