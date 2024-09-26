Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Анатомия страсти 2005, 21 сезон

Постер к 21-му сезону сериала Анатомия страсти
Киноафиша Сериалы Анатомия страсти Сезоны Сезон 21
Grey's Anatomy 16+
Оригинальное название Season 21
Название Сезон 21
Премьера сезона 26 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 17 голосов
7.6 IMDb

Список серий сериала Анатомия страсти

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Если бы стены могли говорить If Walls Could Talk
Сезон 21 Серия 1
26 сентября 2024
Отведи меня в церковь Take Me to Church
Сезон 21 Серия 2
3 октября 2024
Теперь я вижу ясно I Can See Clearly Now
Сезон 21 Серия 3
10 октября 2024
Это для девочек This One's for the Girls
Сезон 21 Серия 4
17 октября 2024
Ты заставляешь мое сердце взорваться You Make My Heart Explode
Сезон 21 Серия 5
24 октября 2024
Ночные ходы Night Moves
Сезон 21 Серия 6
7 ноября 2024
Если ты уйдешь If You Leave
Сезон 21 Серия 7
14 ноября 2024
Брось это как горячее Drop It Like It's Hot
Сезон 21 Серия 8
21 ноября 2024
Попасть на пол Hit the Floor
Сезон 21 Серия 9
6 марта 2025
Прыжок (для моей любви) Jump (for My Love)
Сезон 21 Серия 10
13 марта 2025
Я все еще в поисках I Still Haven't Found What I'm Looking For
Сезон 21 Серия 11
20 марта 2025
Соло Ridin' Solo
Сезон 21 Серия 12
27 марта 2025
Не забывай обо мне Don't You (Forget About Me)
Сезон 21 Серия 13
3 апреля 2025
Любовь в ледниковый период Love in the Ice Age
Сезон 21 Серия 14
10 апреля 2025
Разбей свои окна Bust Your Windows
Сезон 21 Серия 15
17 апреля 2025
Папа был крутым сыном Papa Was a Rollin' Son
Сезон 21 Серия 16
1 мая 2025
Люблю тебя, как песню о любви Love You Like a Love Song
Сезон 21 Серия 17
8 мая 2025
Море любви Sea of Love
Сезон 21 Серия 18
15 мая 2025
График выхода всех сериалов
Не родись красивой: личная жизнь Михримах сложилась крайне печально — светит второй развод
Пока вы смотрели в другую сторону, немецкий Netflix выдавал шедевры: эти 3 детективных сериала точно стоит посмотреть
30 лет и 15 сезонов: этот спин-офф «Игры престолов» задрал планку невероятно высоко — но выдержат ли зрители?
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Этот детектив с Фомой из «Невского» справедливо набрал 8 баллов — хвалят даже те, кто на дух не переносит сериалы НТВ
«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой
«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше