Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о сериале
Сериал «Анатомия страсти» продлен на двадцатый сезон
Созданием новых серий занимается новый шоураннер.
Написать
27 марта 2023 14:01
«Анатомия страсти» готовится к прощанию с Эллен Помпео в новом проморолике 19-го сезона
Серия о трогательном прощании героев шоу с Мередит Грей выйдет на экраны в конце февраля.
Написать
12 января 2023 16:57
Эллен Помпео попрощается с сериалом «Анатомия страсти» в феврале
Также актриса ненадолго вновь появится в последней серии текущего сезона.
Написать
14 ноября 2022 14:42
Шоураннер «Анатомии страсти» ответила, возможен ли сериал без Эллен Помпео
По словам Кристы Вернофф, у шоу «есть собственная хорошая, прочная основа».
Написать
6 октября 2022 15:10
У шоураннера «Анатомии страсти» Кристы Вернофф есть масса идей для окончания сериала
И они меняются год от года.
Написать
6 октября 2021 14:54
Появился первый проморолик восемнадцатого сезона «Анатомии страсти»
В нем анонсируется некое «чертовское возвращение».
Написать
8 сентября 2021 16:54
Эбигейл Спенсер вернется к роли Меган Хант в восемнадцатом сезоне «Анатомии страсти»
Она стала уже третьей актрисой из прежнего каста сериала, кто вернется к своей роли в предстоящих сериях.
Написать
8 сентября 2021 16:29
График выхода сериалов осени-2021: «Новичок», «Хороший доктор», «Анатомия страсти» и другие
Были объявлены даты премьеры как свежих сезонов уже знакомых сериалов, так и абсолютно новых проектов.
Написать
16 июля 2021 11:59
10 самых просматриваемых сериалов в пандемию
В 2020 году зрители, запертые дома, возвращались к этим проектам снова и снова. Причём среди них есть как старые и всеми любимые, так и весьма актуальные.
Написать
26 мая 2021 12:00
