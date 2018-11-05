Меню
Годунов 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Годунов
Годунов 16+
Название Годунов
Премьера сезона 5 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Годунов»

В 1 сезоне сериала «Годунов» события разворачиваются в столице России, в середине XVI столетия, в период появления опричнины. Опричники имеют право наказывать и миловать без суда, прикрываясь именем царя. Подданные государства живут в страхе. Царь верит нескольким своим слугам, один из которых – бесконечно преданный ему Малюта Скуратов. Борис Годунов пришел к Малюте, и тот взял его к себе грошеносцем. Иван Грозный позвал к себе Малюту и рассказал, что из Торжка кто-то донес на воеводу Бецкого. Малюта сообщает, что к поведению воеводы у него нет претензий, но царь настаивает на том, что Скуратов должен отправиться в Торжок. 

7.1 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Годунов»
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 ноября 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 ноября 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 ноября 2018
