В 1 сезоне сериала «Годунов» события разворачиваются в столице России, в середине XVI столетия, в период появления опричнины. Опричники имеют право наказывать и миловать без суда, прикрываясь именем царя. Подданные государства живут в страхе. Царь верит нескольким своим слугам, один из которых – бесконечно преданный ему Малюта Скуратов. Борис Годунов пришел к Малюте, и тот взял его к себе грошеносцем. Иван Грозный позвал к себе Малюту и рассказал, что из Торжка кто-то донес на воеводу Бецкого. Малюта сообщает, что к поведению воеводы у него нет претензий, но царь настаивает на том, что Скуратов должен отправиться в Торжок.