Скорая помощь 1994 - 2009 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Скорая помощь
Киноафиша Сериалы Скорая помощь Сезоны Сезон 8

ER 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 27 сентября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 8-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 8 сезоне сериала «Скорая помощь» после 5-летнего перерыва в проекте снова появляется Сьюзен Льюис. У Грина начинаются сложности со здоровьем. Он уделяет внимание Рэйчел после того, как она создает ему неприятности. Уивер признается в своей сексуальной ориентации. Большая часть сезона посвящена болезни и гибели Грина, а также тому, какое влияние это оказывает на остальных персонажей. Меняется часть состава. Эбби оказывает содействие соседке. Ковач вступает в драку с человеком, который напал на Эбби. В клинике появляются два новых сотрудника, а Джон Картер становится центральным персонажем.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb
Список серий 8-го сезона сериала «Скорая помощь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Четыре угла Four Corners
Сезон 8 Серия 1
27 сентября 2001
Чем дольше остаёшься The Longer You Stay
Сезон 8 Серия 2
4 октября 2001
Кровь, сахар, секс и магия Blood, Sugar, Sex, Magic
Сезон 8 Серия 3
11 октября 2001
Никогда не говори «никогда» Never Say Never
Сезон 8 Серия 4
18 октября 2001
Начни всё сначала Start All Over Again
Сезон 8 Серия 5
25 октября 2001
Спрос и предложение Supplies and Demands (aka Shadows and Fog)
Сезон 8 Серия 6
1 ноября 2001
Если я впаду в немилость If I Should Fall from Grace
Сезон 8 Серия 7
8 ноября 2001
Местами облачно, возможен дождь Partly Cloudy, Chance of Rain
Сезон 8 Серия 8
15 ноября 2001
Камо грядеши? Quo Vadis?
Сезон 8 Серия 9
22 ноября 2001
Я буду дома к Рождеству I'll Be Home for Christmas
Сезон 8 Серия 10
13 декабря 2001
Это неизлечимо Beyond Repair
Сезон 8 Серия 11
10 января 2002
Река в Египте A River in Egypt
Сезон 8 Серия 12
17 января 2002
Непоправимый ущерб Damage Is Done
Сезон 8 Серия 13
31 января 2002
Превратности судьбы A Simple Twist of Fate (aka Seven Sinners)
Сезон 8 Серия 14
7 февраля 2002
Всё дело в голове It's All in Your Head
Сезон 8 Серия 15
28 февраля 2002
Тайны и ложь Secrets and Lies
Сезон 8 Серия 16
7 марта 2002
Прошлые обиды Bygones
Сезон 8 Серия 17
28 марта 2002
Орион в небе Orion in the Sky
Сезон 8 Серия 18
4 апреля 2002
Братья и сёстры Brothers & Sisters
Сезон 8 Серия 19
25 апреля 2002
Письмо The Letter
Сезон 8 Серия 20
2 мая 2002
На пляже On the Beach
Сезон 8 Серия 21
9 мая 2002
Карантин Lockdown
Сезон 8 Серия 22
16 мая 2002
График выхода всех сериалов
