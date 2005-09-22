Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Скорая помощь 1994 - 2009 12 сезон

Постер к 12-му сезону сериала Скорая помощь
Киноафиша Сериалы Скорая помощь Сезоны Сезон 12
ER 16+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 22 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 12-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 12 сезоне сериала «Скорая помощь» Ковач и Эбби стали главными героями и наладили отношения. Внезапно выясняется, что Эбби ждет ребенка, что является полной неожиданностью даже для нее самой. В отделении появляется новая медсестра, из-за которой среди персонала начинаются конфликты. Уивер успешно проводит операцию и понимает, что больше не испытывает необходимости в трости. Пратт едет в Африку, где вместе с Картером осуществляет гуманитарную миссию. Появляется человек, связанный с прошлым Сэм, из-за которого жизням Эбби и Ковача угрожает опасность. Из-за боевых действий в Ираке политика становится лейтмотивом сезона.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb

Список серий 12-го сезона сериала «Скорая помощь»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Кэнион сити Cañon City
Сезон 12 Серия 1
22 сентября 2005
Ничей ребёнок Nobody's Baby
Сезон 12 Серия 2
29 сентября 2005
Человек без имени Man with No Name
Сезон 12 Серия 3
6 октября 2005
Вините в этом дождь Blame It on the Rain
Сезон 12 Серия 4
13 октября 2005
Проснись! Wake Up
Сезон 12 Серия 5
20 октября 2005
Дом мечты Dream House
Сезон 12 Серия 6
3 ноября 2005
Заложник The Human Shield
Сезон 12 Серия 7
10 ноября 2005
Два корабля Two Ships
Сезон 12 Серия 8
17 ноября 2005
Да, я согласна I Do
Сезон 12 Серия 9
1 декабря 2005
В канун Рождества All About Christmas Eve
Сезон 12 Серия 10
8 декабря 2005
Если не сейчас, то когда? If Not Now
Сезон 12 Серия 11
5 января 2006
Неединодушные решения Split Decisions
Сезон 12 Серия 12
12 января 2006
Тело и душа Body and Soul
Сезон 12 Серия 13
2 февраля 2006
Квинтэссенция праха Quintessence of Dust
Сезон 12 Серия 14
9 февраля 2006
Дарфур Darfur
Сезон 12 Серия 15
2 марта 2006
В опасности Out on a Limb
Сезон 12 Серия 16
16 марта 2006
Потерянные в Америке Lost in America
Сезон 12 Серия 17
23 марта 2006
Странные компаньоны Strange Bedfellows
Сезон 12 Серия 18
30 марта 2006
Нигде не спрятаться No Place to Hide
Сезон 12 Серия 19
27 апреля 2006
Никаких ангелов нет There Are No Angels Here
Сезон 12 Серия 20
4 мая 2006
Галантный герой и пострадавший Виктор The Gallant Hero and the Tragic Victor
Сезон 12 Серия 21
11 мая 2006
Двадцать одна пушка Twenty-One Guns
Сезон 12 Серия 22
18 мая 2006
График выхода всех сериалов
Коров нет, а молоко есть: куда исчезли стада и почему магазины всё равно завалены молочкой до отвала
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
В РЖД наконец объяснили: можно ли купить билет на верхнюю полку, но сидеть на нижней
«Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9
Брагин и Шибанов не вернутся даже через год: 6 сезон «Первого отдела» исправит главную ошибку 5-го – но зрителям от этого не легче
«Гангстерленд 3» ждать смысла нет: сразу после финала 2-го включу другой сериал про решалу — сюжет даже круче, да и перестрелок меньше
Новый сериал Amazon стал хитом в 45 странах: урвал 93% свежести и «вызвал привыкание» – уже можно глянуть залпом
Тот самый тест по «Тому самому Мюнхгаузену»: проходить только с «умным лицом» и только на 6 из 6
«Бои – идеальные», «Тодо – извращенец»: боец UFC разобрал лучшую драку «Магической битвы» и уронил челюсть под стол
Тест наш вдруг, в тишине, постучался в двери: фильм по песне угадать – сможете? Проверим! (викторина для знатоков советского кино)
Побеждает победитель, проигрывает проигрыватель: и эти 10 аниме во всем превзошли «Соло прокачку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше