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Киноафиша Сериалы Скорая помощь Сезоны
Скорая помощь (1994 - 2009), список сезонов ER 16+
Год выпуска 1994
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал NBC
Список сезонов сериала «Скорая помощь»
Скорая помощь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1994, 25 эпизодов
 
Скорая помощь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1995, 22 эпизода
 
Скорая помощь - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1996, 22 эпизода
 
Скорая помощь - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1997, 22 эпизода
 
Скорая помощь - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1998, 22 эпизода
 
Скорая помощь - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
1999, 22 эпизода
 
Скорая помощь - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2000, 22 эпизода
 
Скорая помощь - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2001, 22 эпизода
 
Скорая помощь - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2002, 22 эпизода
 
Скорая помощь - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2003, 22 эпизода
 
Скорая помощь - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2004, 22 эпизода
 
Скорая помощь - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2005, 22 эпизода
 
Скорая помощь - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2006, 23 эпизода
 
Скорая помощь - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2007, 19 эпизодов
 
Скорая помощь - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2008, 22 эпизода
 
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