Скорая помощь 1994 - 2009 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Скорая помощь
ER 16+
Оригинальное название Season 7
Премьера сезона 12 октября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 7-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 7 сезоне сериала «Скорая помощь» в здании больницы проходит ремонт. Тем временем Джон Картер заканчивает свою реабилитацию от наркотической зависимости. Он изо всех сил хочет снова стать тем, кем являлся до того, как получил травму. Эбби Локхарт оказывает ему содействие несмотря на то, что в ее собственной жизни сейчас немало проблем. Девушке приходится оставить учебу на медицинском факультете. В романтических отношениях с Лукой Ковач она тоже переживает не самый лучший период. Выясняется, что у Марка Грина – онкологическое заболевание на последней стадии. Ему осталось жить меньше месяца.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Возвращение домой Homecoming (aka Indian Summer)
Сезон 7 Серия 1
12 октября 2000
Песок и вода Sand and Water (aka Way Too Soon)
Сезон 7 Серия 2
19 октября 2000
Марс атакует Mars Attacks
Сезон 7 Серия 3
26 октября 2000
Возвращение Бентона Benton Backwards
Сезон 7 Серия 4
2 ноября 2000
Полёт фантазии Flight of Fancy
Сезон 7 Серия 5
9 ноября 2000
Визит The Visit (aka I Loved You, God, How I Loved You)
Сезон 7 Серия 6
16 ноября 2000
Спаси меня Rescue Me
Сезон 7 Серия 7
23 ноября 2000
Наш танец The Dance We Do (aka Rapid Cycling)
Сезон 7 Серия 8
7 декабря 2000
Бесценный подарок The Greatest of Gifts
Сезон 7 Серия 9
14 декабря 2000
Частица ума Piece of Mind
Сезон 7 Серия 10
4 января 2001
Камень, бумага, ножницы Rock, Paper, Scissors
Сезон 7 Серия 11
11 января 2001
Поражение Surrender (aka Inside Out)
Сезон 7 Серия 12
1 февраля 2001
Да будет воля твоя Thy Will Be Done
Сезон 7 Серия 13
8 февраля 2001
Прогулка в лесу A Walk in the Woods
Сезон 7 Серия 14
15 февраля 2001
Перекрёсток The Crossing (aka Golden Hour)
Сезон 7 Серия 15
22 февраля 2001
Охота на ведьм Witch Hunt
Сезон 7 Серия 16
1 марта 2001
Выживает сильнейший Survival of the Fittest
Сезон 7 Серия 17
29 марта 2001
Апрельские дожди April Showers
Сезон 7 Серия 18
19 апреля 2001
Уплывая вдаль Sailing Away
Сезон 7 Серия 19
26 апреля 2001
Боязнь ответственности Fear of Commitment
Сезон 7 Серия 20
3 мая 2001
Там, где сердце Where the Heart Is (aka Taking Care)
Сезон 7 Серия 21
10 мая 2001
Ярость Rampage
Сезон 7 Серия 22
17 мая 2001
