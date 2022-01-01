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Актеры сериала «Скорая помощь»

Актеры сериала «Скорая помощь» Вся информация о сериале
Джордж Клуни
Джордж Клуни George Clooney
Dr. Douglas "Doug" Ross Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис Julianna Margulies
Nurse Carol Hathaway Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс Anthony Edwards
Dr. Mark Greene Анджела Бассетт
Анджела Бассетт Angela Bassett
Dr. Cate Banfield Мария Белло
Мария Белло Maria Bello
Dr. Anna Del Amico Ноа Уайли
Ноа Уайли Noah Wyle
Dr. John Carter Линда Карделлини
Линда Карделлини Linda Cardellini
Nurse Samantha Taggart
Майкл Мишель Michael Michele
Dr. Cleo Finch
Глория Рубен
Глория Рубен Gloria Reuben
P.A. Jeanie Boulet Парминдер К. Награ
Парминдер К. Награ Parminder Nagra
Dr. Neela Rasgotra Шейн Уэст
Шейн Уэст Shane West
Dr. Ray Barnett
Дэвид Лайонс David Lyons
Dr. Simon Brenner
Шерри Стрингфилд Sherry Stringfield
Dr. Susan Lewis
Эрик Палладино Erik Palladino
Dr. Dave Malucci
Мора Тирни
Мора Тирни Maura Tierney
Dr. Abby Lockhart Эрик Ла Салль
Эрик Ла Салль Eriq La Salle
Dr. Peter Benton Горан Вишнич
Горан Вишнич Goran Višnjić
Dr. Luka Kovac Джон Стамос
Джон Стамос John Stamos
Dr. Tony Gates Алекс Кингстон
Алекс Кингстон Alex Kingston
Dr. Elizabeth Corday
Минг-На Ming-Na
Dr. Jing-Mei "Deb" Chen
Скотт Граймз Scott Grimes
Dr. Archie Morris
Laura Innes
Dr. Kerry Weaver
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