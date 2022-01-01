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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Скорая помощь
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Актеры сериала «Скорая помощь»
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Актеры сериала «Скорая помощь»
Вся информация о сериале
Джордж Клуни
George Clooney
Dr. Douglas "Doug" Ross
Джулианна Маргулис
Julianna Margulies
Nurse Carol Hathaway
Энтони Эдвардс
Anthony Edwards
Dr. Mark Greene
Анджела Бассетт
Angela Bassett
Dr. Cate Banfield
Мария Белло
Maria Bello
Dr. Anna Del Amico
Ноа Уайли
Noah Wyle
Dr. John Carter
Линда Карделлини
Linda Cardellini
Nurse Samantha Taggart
Майкл Мишель
Michael Michele
Dr. Cleo Finch
Глория Рубен
Gloria Reuben
P.A. Jeanie Boulet
Парминдер К. Награ
Parminder Nagra
Dr. Neela Rasgotra
Шейн Уэст
Shane West
Dr. Ray Barnett
Дэвид Лайонс
David Lyons
Dr. Simon Brenner
Шерри Стрингфилд
Sherry Stringfield
Dr. Susan Lewis
Эрик Палладино
Erik Palladino
Dr. Dave Malucci
Мора Тирни
Maura Tierney
Dr. Abby Lockhart
Эрик Ла Салль
Eriq La Salle
Dr. Peter Benton
Горан Вишнич
Goran Višnjić
Dr. Luka Kovac
Джон Стамос
John Stamos
Dr. Tony Gates
Алекс Кингстон
Alex Kingston
Dr. Elizabeth Corday
Минг-На
Ming-Na
Dr. Jing-Mei "Deb" Chen
Скотт Граймз
Scott Grimes
Dr. Archie Morris
Laura Innes
Dr. Kerry Weaver
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