Скорая помощь 1994 - 2009 10 сезон

Постер к 10-му сезону сериала Скорая помощь
Скорая помощь

ER 16+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 25 сентября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 10-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 10 сезоне сериала «Скорая помощь» в отделение приходят новые сотрудники: студентка-медик Нила Расготра, неопытный резидент Арчи Моррис и медсестра Саманта Таггарт. Именно ей удалось заполнить пустоту, которую оставила после себя Эбби. Девушка вернулась в медицинский университет. Последствия гуманитарной миссии Ковача и Картера, которые отправились в Африку, стали центральной историей этого сезона. В День благодарения случается трагедия, связанная с Романо. Льюис узнает о том, что ждет ребенка, а коллеги решают проверить компетенцию Пратта. Галлант едет в Ирак. В клинике появляется бывший бойфренд Сэм.

Рейтинг сериала

8.1
20 голосов
7.9 IMDb
Список серий 10-го сезона сериала «Скорая помощь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Что дальше? Now What?
Сезон 10 Серия 1
25 сентября 2003
Потерянный The Lost
Сезон 10 Серия 2
2 октября 2003
Дорогая Эбби Dear Abby
Сезон 10 Серия 3
9 октября 2003
Трудная смена Shifts Happen
Сезон 10 Серия 4
23 октября 2003
Из Африки Out of Africa
Сезон 10 Серия 5
30 октября 2003
Высшее благо The Greater Good
Сезон 10 Серия 6
6 ноября 2003
Смерть и налоги Death and Taxes
Сезон 10 Серия 7
13 ноября 2003
Свободное падение Freefall
Сезон 10 Серия 8
20 ноября 2003
Пропажи Missing
Сезон 10 Серия 9
4 декабря 2003
Макемба Makemba
Сезон 10 Серия 10
11 декабря 2003
На волоске Touch and Go
Сезон 10 Серия 11
8 января 2004
Практика NICU
Сезон 10 Серия 12
15 января 2004
Нужен Картер Get Carter
Сезон 10 Серия 13
5 февраля 2004
Импульс Impulse Control
Сезон 10 Серия 14
12 февраля 2004
Узы крови Blood Relations
Сезон 10 Серия 15
19 февраля 2004
Простить и забыть Forgive and Forget
Сезон 10 Серия 16
26 февраля 2004
Студентка The Student
Сезон 10 Серия 17
1 апреля 2004
Нет дыма без огня Where There's Smoke
Сезон 10 Серия 18
8 апреля 2004
Лёгким прикосновением Just a Touch
Сезон 10 Серия 19
22 апреля 2004
Эбби-терапия Abby Normal
Сезон 10 Серия 20
29 апреля 2004
Полночь Midnight
Сезон 10 Серия 21
6 мая 2004
Гонка Drive
Сезон 10 Серия 22
13 мая 2004
График выхода всех сериалов
