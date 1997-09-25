В 4 сезоне сериала «Скорая помощь» у доктора Моргенштерна, руководителя отделения неотложной помощи, проблемы с сердцем. Его жизнь находится в опасности. Уивер готов помочь, пока тот не поправится. Когда Моргенштерн снова приступает к своим обязанностям, он не может провести операцию, как прежде, потому что помнит, как это – быть по другую сторону. Его состояние провоцирует несчастный случай в хирургическом отделении. После того, как по его вине погиб человек, Моргенштерн покидает пост начальника отделения и увольняется окончательно. В неотложной помощи появляются новые доктора.