Скорая помощь 1994 - 2009 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Скорая помощь
ER 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 25 сентября 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 4-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 4 сезоне сериала «Скорая помощь» у доктора Моргенштерна, руководителя отделения неотложной помощи, проблемы с сердцем. Его жизнь находится в опасности. Уивер готов помочь, пока тот не поправится. Когда Моргенштерн снова приступает к своим обязанностям, он не может провести операцию, как прежде, потому что помнит, как это – быть по другую сторону. Его состояние провоцирует несчастный случай в хирургическом отделении. После того, как по его вине погиб человек, Моргенштерн покидает пост начальника отделения и увольняется окончательно. В неотложной помощи появляются новые доктора.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Скорая помощь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Засада Ambush
Сезон 4 Серия 1
25 сентября 1997
Что-то новенькое Something New
Сезон 4 Серия 2
2 октября 1997
Игра с огнём Friendly Fire
Сезон 4 Серия 3
9 октября 1997
Час-пик When the Bough Breaks
Сезон 4 Серия 4
16 октября 1997
Ложка мёда, ложка дёгтя Good Touch, Bad Touch
Сезон 4 Серия 5
30 октября 1997
Нулевая точка Ground Zero
Сезон 4 Серия 6
6 ноября 1997
Отцы и сыновья Fathers and Sons
Сезон 4 Серия 7
13 ноября 1997
Кунсткамера Freak Show
Сезон 4 Серия 8
20 ноября 1997
Сопротивление правосудию Obstruction of Justice
Сезон 4 Серия 9
11 декабря 1997
Посмотри и увидишь Do You See What I See?
Сезон 4 Серия 10
18 декабря 1997
Пикантные фантазии Think Warm Thoughts
Сезон 4 Серия 11
8 января 1998
Лёд и пламень Sharp Relief
Сезон 4 Серия 12
15 января 1998
Выбор Картера Carter's Choice
Сезон 4 Серия 13
29 января 1998
Семейная практика Family Practice
Сезон 4 Серия 14
5 февраля 1998
Исход Exodus
Сезон 4 Серия 15
26 февраля 1998
Сторож брату моему My Brother's Keeper
Сезон 4 Серия 16
5 марта 1998
Кровавая баня A Bloody Mess
Сезон 4 Серия 17
9 апреля 1998
Инстинктивная реакция Gut Reaction
Сезон 4 Серия 18
16 апреля 1998
В тумане Shades of Gray
Сезон 4 Серия 19
23 апреля 1998
Прошлого стыжусь, грядущего боюсь Of Past Regret and Future Fear
Сезон 4 Серия 20
30 апреля 1998
Пустите детей приходить ко мне Suffer the Little Children
Сезон 4 Серия 21
7 мая 1998
Дыра в сердце A Hole in the Heart
Сезон 4 Серия 22
14 мая 1998
