Сцена поцелуя Ипек и Кайи вызвала бурю негодования: сценарий сериала «Далекий город» срочно переписывают под давлением зрителей

Вы бы такое посмотрели? «Хищника» сначала хотели отправить в 1940-е — что пошло не так и что осталось в итоге

Этого ждали миллионы зрителей: знаменитую книгу Приманенко «К себе нежно» экранизировали со звездой «Трассы» — и она точно попадёт в болевые точки

Внешность жутких джав – меньшая из бед: на эти 7 загадок далекой-далекой галактики во «Властелине колец» не ответили до сих пор

Гном гномыч или Эльф эльфыч? Самую сильную расу мира «Властелина колец» вы не назовете и с трех попыток

В разы глубже, чем «Во все тяжкие» и «Сол»: разобрали по косточкам шедевральный «Из многих» – новый Sci-Fi точно заслуживает 100/100

«Франкенштейн» – точно не лучший фильм Дель Торо: что не так с изумительно красивой новинкой Netflix (наш обзор)

Спорим, не узнали? Векна появился еще в самой первой серии «Очень странных дел», и тизер финала это подтверждает

Теперь официально: «Бесконечная крепость» и рядом не стояла с лучшим аниме-фильмом 2025 года (даже шедевры Миядзаки остались позади)

«За пределами Сеула»: в «Кейпоп-охотницах на демонов 2» хотят вернуть Гви-ма, а масштаб мульта выведут на новый уровень