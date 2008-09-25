В 15 сезоне сериала «Скорая помощь» Грегори Пратт становится жертвой автокатастрофы. Машина скорой помощи, в которой находился герой, взорвалась. Несмотря на труды медперсонала, спасти ему жизнь не удалось. Кейт Бэнфилд становится главой отделения экстренной помощи. Это – загадочная женщина, чье прошлое скрыто завесой тайны. Лука Ковач и Эбби Локхарт отправляются в Бостон, где планируют начать жизнь с чистого листа. Бреннер разбирается с проблемами, которые берут начало в его детстве. Нила Расготра делает непростой выбор, как личный, так и профессиональный. В завершении проекта появляется несколько героев из предыдущих сезонов.