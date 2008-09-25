Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Скорая помощь 1994 - 2009, 15 сезон

Постер к 15-му сезону сериала Скорая помощь
Киноафиша Сериалы Скорая помощь Сезоны Сезон 15

ER 16+
Оригинальное название Season 15
Название Сезон 15
Премьера сезона 25 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 15-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 15 сезоне сериала «Скорая помощь» Грегори Пратт становится жертвой автокатастрофы. Машина скорой помощи, в которой находился герой, взорвалась. Несмотря на труды медперсонала, спасти ему жизнь не удалось. Кейт Бэнфилд становится главой отделения экстренной помощи. Это – загадочная женщина, чье прошлое скрыто завесой тайны. Лука Ковач и Эбби Локхарт отправляются в Бостон, где планируют начать жизнь с чистого листа. Бреннер разбирается с проблемами, которые берут начало в его детстве. Нила Расготра делает непростой выбор, как личный, так и профессиональный. В завершении проекта появляется несколько героев из предыдущих сезонов.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb
Список серий 15-го сезона сериала «Скорая помощь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Жизнь после смерти Life After Death
Сезон 15 Серия 1
25 сентября 2008
Обычный четверг в окружной Another Thursday at County
Сезон 15 Серия 2
9 октября 2008
Книга Эбби The Book of Abby
Сезон 15 Серия 3
16 октября 2008
Родительский контроль Parental Guidance
Сезон 15 Серия 4
23 октября 2008
Привидение Haunted
Сезон 15 Серия 5
30 октября 2008
О, Брат Oh, Brother
Сезон 15 Серия 6
6 ноября 2008
Исцели самого себя Heal Thyself
Сезон 15 Серия 7
13 ноября 2008
Возраст невинности Age of Innocence
Сезон 15 Серия 8
20 ноября 2008
Снег, лети! Let It Snow
Сезон 15 Серия 9
4 декабря 2008
Веселый праздник The High Holiday
Сезон 15 Серия 10
11 декабря 2008
Боязнь разлуки Separation Anxiety
Сезон 15 Серия 11
8 января 2009
Бегущий во сне Dream Runner
Сезон 15 Серия 12
15 января 2009
В любви как на войне Love Is a Battlefield
Сезон 15 Серия 13
22 января 2009
Долгое странное путешествие A Long, Strange Trip
Сезон 15 Серия 14
5 февраля 2009
Семьянин The Family Man
Сезон 15 Серия 15
12 февраля 2009
Начало конца The Beginning of the End
Сезон 15 Серия 16
19 февраля 2009
Без шести T-Minus-6
Сезон 15 Серия 17
26 февраля 2009
Что мы делаем What We Do
Сезон 15 Серия 18
5 марта 2009
Старые времена Old Times
Сезон 15 Серия 19
12 марта 2009
Смещение равновесия Shifting Equilibrium
Сезон 15 Серия 20
19 марта 2009
Я отлично I Feel Good
Сезон 15 Серия 21
26 марта 2009
И напоследок… And in the End
Сезон 15 Серия 22
2 апреля 2009
График выхода всех сериалов
Сцена поцелуя Ипек и Кайи вызвала бурю негодования: сценарий сериала «Далекий город» срочно переписывают под давлением зрителей
Вы бы такое посмотрели? «Хищника» сначала хотели отправить в 1940-е — что пошло не так и что осталось в итоге
Этого ждали миллионы зрителей: знаменитую книгу Приманенко «К себе нежно» экранизировали со звездой «Трассы» — и она точно попадёт в болевые точки
Внешность жутких джав – меньшая из бед: на эти 7 загадок далекой-далекой галактики во «Властелине колец» не ответили до сих пор
Гном гномыч или Эльф эльфыч? Самую сильную расу мира «Властелина колец» вы не назовете и с трех попыток
В разы глубже, чем «Во все тяжкие» и «Сол»: разобрали по косточкам шедевральный «Из многих» – новый Sci-Fi точно заслуживает 100/100
«Франкенштейн» – точно не лучший фильм Дель Торо: что не так с изумительно красивой новинкой Netflix (наш обзор)
Спорим, не узнали? Векна появился еще в самой первой серии «Очень странных дел», и тизер финала это подтверждает
Теперь официально: «Бесконечная крепость» и рядом не стояла с лучшим аниме-фильмом 2025 года (даже шедевры Миядзаки остались позади)
«За пределами Сеула»: в «Кейпоп-охотницах на демонов 2» хотят вернуть Гви-ма, а масштаб мульта выведут на новый уровень
Тони Старк уходил красиво: из концовки «Мстителей: Финал» пришлось вырезать «сцену 18+» – Дауни-младший пускался во все тяжкие
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше