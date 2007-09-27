От любви до ненависти: а вы заметили, как менялись отношения Сулеймана и Валиде?

Джеймс Кэмерон два раза плакал над этим фильмом 2025 года: у картины есть все шансы на «Оскар» — «Битва за битвой» в пролете

Включите «на фон» — и пропадете на вечер: 3 шедевральный британских детектива, от которых сложно оторваться

У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает)

«Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно»

Миллионы ждали, что он сыграет кровавого Таргариена: появится ли Кавилл в «Рыцаре Семи Королевств»

Хитклифф не монстр, а просто озабоченный: сходил на «Грозовой перевал» и нашел 5 важных различий с книгой – Бронте такого не заслужила

24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили

40 ведер воды из Невы и опилки на завтрак: 5 фактов о блокадном зоопарке из «Красавицы»

«Это не закон, а кистень»: что значит это сравнение Шарапова в «Месте встречи» – некоторые зрители даже нашли слово получше