Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Скорая помощь 1994 - 2009 14 сезон

Постер к 14-му сезону сериала Скорая помощь
Киноафиша Сериалы Скорая помощь Сезоны Сезон 14
ER 16+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 27 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 19
Продолжительность сезона 13 часов 37 минут
О чем 14-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 14 сезоне сериала «Скорая помощь» меняется несколько сюжетных линий, в частности, история отношений Гейтса с больничным священником Джулией Дюпри. Ковач покинул клинику и уехал в Хорватию ухаживать за отцом, в результате чего фокус сместился на Эбби. Молодой женщине приходится самостоятельно справляться с родительской ролью. В отделении скорой помощи появляется новый глава – Кевин Морретти. Пратт с трудом скрывает возмущение, когда его работу выполняет Векслер, назначенный вместо Морретти. Сэм и Гейтс флиртуют, а Джини Буле появляется в реанимации, когда туда доставляют ее ребенка. 

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb

Список серий 14-го сезона сериала «Скорая помощь»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Война приходит в дом The War Comes Home
Сезон 14 Серия 1
27 сентября 2007
В различном свете In a Different Light
Сезон 14 Серия 2
4 октября 2007
Офицер ранен! Officer Down
Сезон 14 Серия 3
11 октября 2007
Падение Gravity
Сезон 14 Серия 4
18 октября 2007
Под влиянием Under the Influence
Сезон 14 Серия 5
25 октября 2007
Испытание The Test
Сезон 14 Серия 6
1 ноября 2007
Затемнение Blackout
Сезон 14 Серия 7
8 ноября 2007
Возвращение домой Coming Home
Сезон 14 Серия 8
15 ноября 2007
Недостижимая Skye's the Limit
Сезон 14 Серия 9
29 ноября 2007
Триста пациентов 300 Patients
Сезон 14 Серия 10
6 декабря 2007
Статус кво Status Quo
Сезон 14 Серия 11
3 января 2008
Верьте невидимке Believe the Unseen
Сезон 14 Серия 12
10 января 2008
Искупление Atonement
Сезон 14 Серия 13
17 января 2008
Владелец разбитого сердца Owner of a Broken Heart
Сезон 14 Серия 14
10 апреля 2008
…тот день, когда она родилась ...As the Day She Was Born
Сезон 14 Серия 15
17 апреля 2008
Правда обнаружится Truth Will Out
Сезон 14 Серия 16
24 апреля 2008
Под давлением Under Pressure
Сезон 14 Серия 17
1 мая 2008
Тандемные повторения Tandem Repeats
Сезон 14 Серия 18
8 мая 2008
Чикагский путь The Chicago Way
Сезон 14 Серия 19
15 мая 2008
График выхода всех сериалов
От любви до ненависти: а вы заметили, как менялись отношения Сулеймана и Валиде?
Джеймс Кэмерон два раза плакал над этим фильмом 2025 года: у картины есть все шансы на «Оскар» — «Битва за битвой» в пролете
Включите «на фон» — и пропадете на вечер: 3 шедевральный британских детектива, от которых сложно оторваться
У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает)
«Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно»
Миллионы ждали, что он сыграет кровавого Таргариена: появится ли Кавилл в «Рыцаре Семи Королевств»
Хитклифф не монстр, а просто озабоченный: сходил на «Грозовой перевал» и нашел 5 важных различий с книгой – Бронте такого не заслужила
24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили
40 ведер воды из Невы и опилки на завтрак: 5 фактов о блокадном зоопарке из «Красавицы»
«Это не закон, а кистень»: что значит это сравнение Шарапова в «Месте встречи» – некоторые зрители даже нашли слово получше
«Дюна 3: Египетская сила»: голливудский хит почти покадрово повторяет серию «Ворониных» — Костя Воронин против Тимоти Шаламе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше