В 14 сезоне сериала «Скорая помощь» меняется несколько сюжетных линий, в частности, история отношений Гейтса с больничным священником Джулией Дюпри. Ковач покинул клинику и уехал в Хорватию ухаживать за отцом, в результате чего фокус сместился на Эбби. Молодой женщине приходится самостоятельно справляться с родительской ролью. В отделении скорой помощи появляется новый глава – Кевин Морретти. Пратт с трудом скрывает возмущение, когда его работу выполняет Векслер, назначенный вместо Морретти. Сэм и Гейтс флиртуют, а Джини Буле появляется в реанимации, когда туда доставляют ее ребенка.