Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Скорая помощь 1994 - 2009 13 сезон

Постер к 13-му сезону сериала Скорая помощь
Киноафиша Сериалы Скорая помощь Сезоны Сезон 13
ER 16+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 21 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 23
Продолжительность сезона 16 часов 29 минут
О чем 13-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 13 сезоне сериала «Скорая помощь» после стрельбы у Эбби начинаются преждевременные роды. На свет появляется недоношенный ребенок. Тем временем Сэм приходится пережить чудовищное испытание от своего бывшего молодого человек. Керри Уивер, которая проработала в клинике дольше всех, покидает проект. Ковач приходится сократить бюджет, и это ставит под угрозу ее дальнейшую работу. Тони Гейтс снова появляется в клинике в качестве интерна отделения скорой помощи. Ковача обвиняют в непрофессионализме, и ему приходится уехать в Хорватию, чтобы присматривать за своим больным отцом. Эбби осваивается в роли матери, а Рэй попадает в ДТП.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb

Список серий 13-го сезона сериала «Скорая помощь»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Родословная Bloodline
Сезон 13 Серия 1
21 сентября 2006
Выпускной Graduation Day
Сезон 13 Серия 2
28 сентября 2006
Тот, кого ты любишь Somebody to Love
Сезон 13 Серия 3
5 октября 2006
Родительский долг Parenthood
Сезон 13 Серия 4
12 октября 2006
Эймс против Ковача Ames v. Kovac
Сезон 13 Серия 5
19 октября 2006
Сердечный вопрос Heart of the Matter
Сезон 13 Серия 6
2 ноября 2006
Головоломка Jigsaw
Сезон 13 Серия 7
9 ноября 2006
Повод верить Reason to Believe
Сезон 13 Серия 8
16 ноября 2006
Забрать и лететь Scoop and Run
Сезон 13 Серия 9
23 ноября 2006
Не доверяй мне секретов… Tell Me No Secrets...
Сезон 13 Серия 10
30 ноября 2006
Город прощения City of Mercy
Сезон 13 Серия 11
7 декабря 2006
Невыполненные обязательства Breach of Trust
Сезон 13 Серия 12
4 января 2007
Разлад A House Divided
Сезон 13 Серия 13
11 января 2007
Шумы в сердце Murmurs of the Heart
Сезон 13 Серия 14
1 февраля 2007
Умирать легко Dying Is Easy
Сезон 13 Серия 15
8 февраля 2007
Угрызения совести Crisis of Conscience
Сезон 13 Серия 16
15 февраля 2007
Отсюда и в отцовство From Here to Paternity
Сезон 13 Серия 17
22 февраля 2007
Фотографии и воспоминания Photographs & Memories
Сезон 13 Серия 18
12 апреля 2007
Дела семейные Family Business
Сезон 13 Серия 19
19 апреля 2007
Отбой Lights Out
Сезон 13 Серия 20
26 апреля 2007
Нет I Don't
Сезон 13 Серия 21
3 мая 2007
Море волнуется Sea Change
Сезон 13 Серия 22
10 мая 2007
Медовый месяц закончился The Honeymoon Is Over
Сезон 13 Серия 23
17 мая 2007
График выхода всех сериалов
Самого опасного Хищника еще не показывали ни в одном фильме франшизы: такого убийцы на Яутдже еще не было
Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше