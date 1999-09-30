Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Скорая помощь 1994 - 2009 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Скорая помощь
Киноафиша Сериалы Скорая помощь Сезоны Сезон 6

ER 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 30 сентября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 6-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 6 сезоне сериала «Скорая помощь» появляется несколько новых героев. В их числе – врач из Хорватии Лука Ковач, медсестра Эбби Локхарт, которая поступает на медицинский факультет, доктор Клео Финч и врач Дэйв Малуччи. Деб Чен возвращается, но теперь настаивает на том, чтобы к ней обращались как к доктору Цзин-Мей Чен. Помощник доктора Джини Буле покидает клинику, чтобы обеспечить уход своему ВИЧ-инфицированному ребенку. На Люси Найт и Джона Картера совершается нападение. Это сделал пациент с серьезным психическим расстройством. Коллеги приходят им на помощь, но Люси спасти не удается... 

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb
Список серий 6-го сезона сериала «Скорая помощь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Положись на Уивер Leave It to Weaver
Сезон 6 Серия 1
30 сентября 1999
В последний путь Last Rites
Сезон 6 Серия 2
7 октября 1999
Зелёная зависть доктора Грина Greene with Envy (aka Lawrence of Northwestern)
Сезон 6 Серия 3
14 октября 1999
Грехи отцов Sins of the Fathers
Сезон 6 Серия 4
21 октября 1999
Правда и её последствия Truth & Consequences
Сезон 6 Серия 5
4 ноября 1999
Покой простых созданий The Peace of Wild Things
Сезон 6 Серия 6
11 ноября 1999
Шалтай-Болтай Humpty Dumpty
Сезон 6 Серия 7
18 ноября 1999
Большие ожидания Great Expectations
Сезон 6 Серия 8
25 ноября 1999
Как Финч украла Рождество How the Finch Stole Christmas
Сезон 6 Серия 9
16 декабря 1999
Дела семейные Family Matters
Сезон 6 Серия 10
6 января 2000
Переходящее сердце The Domino Heart
Сезон 6 Серия 11
13 января 2000
Путь Эбби Abby Road
Сезон 6 Серия 12
3 февраля 2000
Храни меня в сердце Be Still My Heart
Сезон 6 Серия 13
10 февраля 2000
Одна семья All in the Family
Сезон 6 Серия 14
17 февраля 2000
Будь терпеливым больным Be Patient
Сезон 6 Серия 15
24 февраля 2000
Всё нормально Under Control
Сезон 6 Серия 16
23 марта 2000
Кандидаты на выживание Viable Options
Сезон 6 Серия 17
6 апреля 2000
Идеальное соответствие Match Made in Heaven
Сезон 6 Серия 18
13 апреля 2000
Самый быстрый год The Fastest Year
Сезон 6 Серия 19
27 апреля 2000
Многоточие Loose Ends
Сезон 6 Серия 20
4 мая 2000
Расставанья светлая печаль Such Sweet Sorrow
Сезон 6 Серия 21
11 мая 2000
Сигнал бедствия May Day
Сезон 6 Серия 22
18 мая 2000
График выхода всех сериалов
Клиника Каверина — на самом деле даже не больница: где снимали сериал «Акушер»
Netflix нещадно перекраивал сюжет «Ведьмака», но эти 7 моментов передал с точностью: как и описывал Сапковский в книгах
Сестры Харконнен, берегитесь — новый враг невероятно силен: детали второго сезона сериала «Дюна: Пророчество» держат в секрете, но кое-что известно
Само совершенство: ученые составили топ-10 самых красивых актрис в мире — и на этот раз Белла Хадид осталась за бортом
«Феноменально!»: так постоянно говорил Лосяш из «Смешариков» – спорим, вы не знали, почему создатели выбрали это слово?
Уилла Грэма оставил на десерт: скольких людей убил Ганнибал Миккельсена в сериале? Злодей Хопкинса на его фоне – маньяк-новичок
Ждали вторую серию «Киберслава»? А как насчет четырех сразу? Вот когда покажут продолжение главного российского аниме
Дама с собачкой: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по кадрам с героиней и псом (тест)
180 000 000 просмотров за неделю: Netflix назвал топ-5 самых популярных фильмов 2025 года – смотреть без кринжа можно лишь 2 из них
Зачем в 4 сезоне «Ведьмака» от Netflix прикончили сразу нескольких героев, которые в книгах живы до сих пор? Ответ режиссера «убил»
В «Интерстелларе» передали «привет» СССР — но 99% зрителей так и не заметили: Нолан к этой отсылке вообще не причастен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше