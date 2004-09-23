В 11 сезоне сериала «Скорая помощь» несколько героев оставляют проект. Кордей уходит после проведения незаконной хирургической процедуры, а Чен отправляется заботиться о своем умирающем отце. Картер также покидает отделение неотложной помощи, чтобы вернуться в Африку с Кемем и продолжить оказывать помощь местным жителям. Льюис получает повышение и становится руководителем скорой помощи. Эбби и Нила стажируют Рэя Барнетта. Картер и Льюис конкурируют, а Уивер наконец знакомится со своей родной матерью. Ковач и Сэм испытывают проблемы в отношениях. Галлант внезапно приезжает из Ирака.