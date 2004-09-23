Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Скорая помощь 1994 - 2009 11 сезон

Постер к 11-му сезону сериала Скорая помощь
Киноафиша Сериалы Скорая помощь Сезоны Сезон 11
ER 16+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 23 сентября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 11-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 11 сезоне сериала «Скорая помощь» несколько героев оставляют проект. Кордей уходит после проведения незаконной хирургической процедуры, а Чен отправляется заботиться о своем умирающем отце. Картер также покидает отделение неотложной помощи, чтобы вернуться в Африку с Кемем и продолжить оказывать помощь местным жителям. Льюис получает повышение и становится руководителем скорой помощи. Эбби и Нила стажируют Рэя Барнетта. Картер и Льюис конкурируют, а Уивер наконец знакомится со своей родной матерью. Ковач и Сэм испытывают проблемы в отношениях. Галлант внезапно приезжает из Ирака.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb

Список серий 11-го сезона сериала «Скорая помощь»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
На дорожку One for the Road
Сезон 11 Серия 1
23 сентября 2004
Травмы Damaged
Сезон 11 Серия 2
7 октября 2004
Спросите Картера Try Carter
Сезон 11 Серия 3
14 октября 2004
Страх Fear
Сезон 11 Серия 4
21 октября 2004
Путь интерна к звёздам An Intern's Guide to the Galaxy
Сезон 11 Серия 5
4 ноября 2004
Time of Death
Сезон 11 Серия 6
11 ноября 2004
White Guy, Dark Hair
Сезон 11 Серия 7
18 ноября 2004
A Shot in the Dark
Сезон 11 Серия 8
2 декабря 2004
'Twas the Night
Сезон 11 Серия 9
9 декабря 2004
Кожа Skin
Сезон 11 Серия 10
13 января 2005
Установить контакт Only Connect
Сезон 11 Серия 11
20 января 2005
Благодетели The Providers
Сезон 11 Серия 12
27 января 2005
Среднее звено Middleman
Сезон 11 Серия 13
3 февраля 2005
Я такая, какая есть Just As I Am
Сезон 11 Серия 14
10 февраля 2005
Одна в толпе Alone in a Crowd
Сезон 11 Серия 15
17 февраля 2005
Здесь и там Here and There
Сезон 11 Серия 16
24 февраля 2005
Возвращение в мир Back in the World
Сезон 11 Серия 17
24 марта 2005
Отказ от помощи Refusal of Care
Сезон 11 Серия 18
21 апреля 2005
Возвращение Руби Ruby Redux
Сезон 11 Серия 19
28 апреля 2005
Вы здесь You Are Here
Сезон 11 Серия 20
5 мая 2005
Влюблённый Картер Carter est Amoureux
Сезон 11 Серия 21
12 мая 2005
Шоу должно продолжаться The Show Must Go On
Сезон 11 Серия 22
19 мая 2005
График выхода всех сериалов
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше