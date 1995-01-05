Скорая помощь 1994 - 2009 1 сезон

ER 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 25
Продолжительность сезона 17 часов 55 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 1 сезоне сериала «Скорая помощь» события разворачиваются в вымышленной клинике, расположенной в округе Чикаго. Главными героями становятся врачи, которые работают в отделении неотложной помощи. Они ежедневно сталкиваются с критическими ситуациями, когда жизнь пациента находится полностью в их руках, а счет идет на секунды. Доктор Марк Грин задумывается о том, чтобы заняться частной практикой по совету своей супруги Джен. Медсестра Кэрол Хэтэуэй пытается покончить с собой. Студент медицинского вуза Джон Картер волнуется перед своим первым днем в качестве интерна. Семейная жизнь доктора Грина распадается.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Скорая помощь»

24 часа 24 Hours
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 1994
День первый Day One
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 1994
Возвращение домой Going Home
Сезон 1 Серия 3
29 сентября 1994
Ударь и беги Hit and Run
Сезон 1 Серия 4
6 октября 1994
В одну прекрасную ночь Into That Good Night
Сезон 1 Серия 5
13 октября 1994
Чикагская жара Chicago Heat
Сезон 1 Серия 6
20 октября 1994
Ещё один прекрасный день Another Perfect Day
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 1994
9 1/2 часов 9 1/2 Hours (aka Growing Up)
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 1994
Конфиденциально ER Confidential
Сезон 1 Серия 9
17 ноября 1994
Буран Blizzard
Сезон 1 Серия 10
8 декабря 1994
Подарок The Gift
Сезон 1 Серия 11
15 декабря 1994
С Новым Годом! Happy New Year
Сезон 1 Серия 12
5 января 1995
Счастливый билет Luck of the Draw
Сезон 1 Серия 13
12 января 1995
Долгое путешествие Long Day's Journey
Сезон 1 Серия 14
19 января 1995
5 февраля 1995 года February Fifth, 1995
Сезон 1 Серия 15
2 февраля 1995
Дело двух сердец Make of Two Hearts
Сезон 1 Серия 16
9 февраля 1995
День Рождения The Birthday Party
Сезон 1 Серия 17
16 февраля 1995
Неспящие в Чикаго Sleepless in Chicago
Сезон 1 Серия 18
23 февраля 1995
Бесплодные усилия любви Love's Labor Lost
Сезон 1 Серия 19
9 марта 1995
Полная луна, субботняя ночь Full Moon, Saturday Night
Сезон 1 Серия 20
30 марта 1995
Карточный домик House of Cards
Сезон 1 Серия 21
6 апреля 1995
Человек предполагает, Бог смеётся Men Plan, God Laughs
Сезон 1 Серия 22
27 апреля 1995
Любовь на руинах Love Among the Ruins
Сезон 1 Серия 23
4 мая 1995
Материнство Motherhood
Сезон 1 Серия 24
11 мая 1995
Всё новое – это хорошо забытое старое Everything Old Is New Again
Сезон 1 Серия 25
18 мая 1995
