Скорая помощь 1994 - 2009 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Скорая помощь
ER 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 сентября 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 3-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 3 сезоне сериала «Скорая помощь» Сьюзен Льюис отправляется в Феникс, где собирается жить вместе с сестрой и племянницей. Перед тем как она покидает клинику, Грин признается ей в любви. Он спешит к вокзалу в тот момент, когда она готовится сесть в поезд. Врач просит возлюбленную изменить решение и остаться с ним. Но Сьюзен все равно бросает Марка, поцеловав напоследок. Потеряв девушку, он страдает от депрессии, агрессивно ведет себя с окружающими и вступает в интимную связь с медсестрой Главного округа Чуни Маркес. Но их отношения быстро закончились. В финальных сериях на Марка совершили нападение в уборной. Преступника так и не нашли.

Рейтинг сериала

8.1
7.9 IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Скорая помощь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Доктор Картер, полагаю Dr. Carter, I Presume
Сезон 3 Серия 1
26 сентября 1996
Пусть начнутся игры Let the Games Begin
Сезон 3 Серия 2
3 октября 1996
Не спрашивай, не говори Don't Ask, Don't Tell
Сезон 3 Серия 3
10 октября 1996
Последний шан Last Call
Сезон 3 Серия 4
17 октября 1996
Призраки Ghosts
Сезон 3 Серия 5
31 октября 1996
Страх полёта Fear of Flying
Сезон 3 Серия 6
7 ноября 1996
Главное – спасти мозг No Brain, No Gain
Сезон 3 Серия 7
14 ноября 1996
Вокзал «Юнион Стейшн» Union Station
Сезон 3 Серия 8
21 ноября 1996
Не спросишь – не совру Ask Me No Questions, I'll Tell You No Lies
Сезон 3 Серия 9
12 декабря 1996
Праздник без крыши над головой Homeless for the Holidays
Сезон 3 Серия 10
19 декабря 1996
Ночная смена Night Shift
Сезон 3 Серия 11
16 января 1997
Аутопсия Post Mortem
Сезон 3 Серия 12
23 января 1997
Пасынки Фортуны Fortune's Fools
Сезон 3 Серия 13
30 января 1997
Кому вырезать аппендикс? Whose Appy Now?
Сезон 3 Серия 14
6 февраля 1997
Обходной путь The Long Way Around
Сезон 3 Серия 15
13 февраля 1997
Вера Faith
Сезон 3 Серия 16
20 февраля 1997
Двенадцать колен Израилевых Tribes
Сезон 3 Серия 17
10 апреля 1997
Ставка – жизнь You Bet Your Life
Сезон 3 Серия 18
17 апреля 1997
Доктор Хэтэуэй, к больному! Calling Dr. Hathaway
Сезон 3 Серия 19
24 апреля 1997
Случайности Random Acts
Сезон 3 Серия 20
1 мая 1997
Загадай желание Make a Wish
Сезон 3 Серия 21
8 мая 1997
Ещё по одной на дорожку One More for the Road
Сезон 3 Серия 22
15 мая 1997
