О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о сериале
Когда ужасы – путевка в Голливуд: 10 звезд, начинавших карьеру с дешевых хорроров
Звезда «Друзей» сражается с лепреконом, Джонни Депп – c Фредди Крюгером, а Зеллвегер – с Макконахи.
Написать
10 марта 2023 14:00
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры
Даже самые яркие звезды начинали с малого.
Написать
16 сентября 2022 12:00
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории
Сколько стоила аниматронная кукла «Маленького Йоды», почему «Друзья» стали самым дорогим ситкомом в мире и сколько Amazon вложил в новый «Властелин колец»?
Написать
12 августа 2022 15:00
