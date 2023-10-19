Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Элита
Новости
Новости о сериале «Элита»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Элита»
Вся информация о сериале
Сериал «Элита» завершится восьмым сезоном
Премьера седьмого состоится уже завтра.
Написать
19 октября 2023 14:55
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023
Накануне в бразильском городе Сан-Паулу прошел очередной фестиваль стрим-сервиса Netflix для фанатов под названием Tudum. В рамках мероприятия были представлены многочисленные промоматериалы, связанные с наиболее ожидаемыми новинками стримера.
Написать
18 июня 2023 18:45
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.
Написать
1 ноября 2022 12:00
Netflix продлил сериал «Элита» на седьмой сезон
В то же время к выходу готовится шестой сезон подростковой драмы.
Написать
26 октября 2022 14:45
Netflix объявил дату выхода шестого сезона «Элиты»
Дату выхода новых серий объявиди в свежем тизере.
Написать
27 сентября 2022 14:43
Тест: к какому крутому сериальному касту ты принадлежишь?
Душевные «Бесстыжие», драматичная «Эйфория» или страстная «Элита»? Узнай, в какой популярный сериальный каст ты бы мог отлично вписаться.
Написать
12 апреля 2022 12:55
7 классных фраз из «Элиты» о жизни и любви
Испанские страсти в школе Лас Энсинас нас многому учат.
Написать
7 апреля 2022 17:38
Netflix продлил сериал «Элита» на шестой сезон
Это произошло задолго до релиза пятого сезона популярного испаноязычного шоу.
Написать
29 октября 2021 13:48
Почему женщины убивают и как живет московская элита: 5 новых сезонов от любимых сериалов в июне
Первый месяц лета порадует долгожданным продолжением антологии о женской мести, новыми межгалактическими приключениями знакомых чудаков и обновленным составом персонажей в криминальной испанской драме.
Написать
24 мая 2021 12:26
8 достойных испанских сериалов Netflix, которые не стоит пропускать
Эти шоу не уступают конкурентам из США и цепляют южным темпераментом, симпатичными актёрами и отличными сюжетами, от которых сложно оторваться.
Написать
21 апреля 2021 16:55
10 сериалов Netflix с самыми красивыми костюмами
Стриминговый гигант знает, как загипнотизировать зрителей роскошными нарядами королей, гламурных школьников и дрэг-квин.
Написать
9 апреля 2021 15:06
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667