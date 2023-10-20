Оповещения от Киноафиши
Элита 2018, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Элита
Élite 18+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 20 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 7-й сезон сериала «Элита»

В 7 сезоне сериала «Элита» в престижной испанской школе Лас-Энсинас происходят разительные перемены. На первый курс старшей ступени обучения поступают новые ученики, у каждого из которых есть свои постыдные секреты и опасные тайны. Один из парней даже перебирается в Испанию из далекой России, где он оставил непростое и запутанное прошлое. Однако суть сериала от этого не меняется. Богатые подростки, дети политиков, бизнесменов и телезвезд сражаются за место под солнцем, влюбляются, расстаются и расследуют преступления. Кстати, одно из них как раз вновь происходит в стенах школы, и под подозрение попадают все.

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 16 голосов
7.1 IMDb

Список серий сериала Элита

Лас-Энсинас Las Encinas
Сезон 7 Серия 1
20 октября 2023
Протокол Protocol
Сезон 7 Серия 2
20 октября 2023
Много блеска Bling-Bling
Сезон 7 Серия 3
20 октября 2023
Точка с запятой Semicolon
Сезон 7 Серия 4
20 октября 2023
Семья The Family
Сезон 7 Серия 5
20 октября 2023
На самом дне At Rock Bottom
Сезон 7 Серия 6
20 октября 2023
Просто обними меня Just Hug Me
Сезон 7 Серия 7
20 октября 2023
Я покончу с этим навсегда I'm Gonna End This Forever
Сезон 7 Серия 8
20 октября 2023
