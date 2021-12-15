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Постер к сериалу Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе
Постер к сериалу Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе
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Киноафиша Сериалы Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе
Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе (2021 - …) Élite Historias Breves: Phillipe Caye Felipe
Год выпуска 2021
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

«Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе» — новый испанский мини-сериал, сосредоточенный на судьбе персонажей из киновселенной «Элиты». На этот раз действие фокусируется на девушке по имени Каэтана. Главная героиня делает все возможное, чтобы отойти от прошлых отношений, которые буквально разрушили ее изнутри. С разбитым сердцем она обращается к Фелипе, юноше, испытывающему определенные чувства к Каэтане. Фелипе делает все возможное, чтобы его возлюбленная была по-настоящему счастлива и навсегда забыла о своей прошлой несчастной любви.

Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе - трейлер
Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Клаудия Салас
Клаудия Салас
Джорджина Аморос
Джорджина Аморос
Алекс Моннер
Поль Гранч
Рэйчел Ласкар
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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