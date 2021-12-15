«Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе» — новый испанский мини-сериал, сосредоточенный на судьбе персонажей из киновселенной «Элиты». На этот раз действие фокусируется на девушке по имени Каэтана. Главная героиня делает все возможное, чтобы отойти от прошлых отношений, которые буквально разрушили ее изнутри. С разбитым сердцем она обращается к Фелипе, юноше, испытывающему определенные чувства к Каэтане. Фелипе делает все возможное, чтобы его возлюбленная была по-настоящему счастлива и навсегда забыла о своей прошлой несчастной любви.