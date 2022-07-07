Эким и Мелтем близки как сестры. Они живут в небогатом районе и завидуют детям из состоятельных семей, которые посещают среднюю школу Догру. Это учебное заведение предназначено исключительно для детей из обеспеченных семей. Однажды в Мелтем врезается автомобиль, водитель сбегает с места преступления, направляется в сторону школы и прячет машину на парковке. Когда становится известно, что девочка проведет остаток жизни в инвалидном кресле, директор решает принять в школу трех учеников из бедного района.