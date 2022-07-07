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Киноафиша Сериалы Услышь меня

Услышь меня (2022 - 2022)

Duy Beni 18+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 43 часа 20 минут

О чем сериал

Эким и Мелтем близки как сестры. Они живут в небогатом районе и завидуют детям из состоятельных семей, которые посещают среднюю школу Догру. Это учебное заведение предназначено исключительно для детей из обеспеченных семей. Однажды в Мелтем врезается автомобиль, водитель сбегает с места преступления, направляется в сторону школы и прячет машину на парковке. Когда становится известно, что девочка проведет остаток жизни в инвалидном кресле, директор решает принять в школу трех учеников из бедного района.

В ролях
В ролях
Сюмейе Айдоган
Бедир Бедир
Джанер Топчу
Фериде Четин
Хелин Кандемир
Рабиа Сойтюрк
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Услышь меня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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