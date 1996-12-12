Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мигель Бернардо
Мигель Бернардо
Miguel Bernardeau
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Мигель Бернардо
Miguel Bernardeau
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 декабря 1996
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Валенсия, Испания
Рост
177 см
Биография Мигеля Бернардо
Родился 12 декабря 1996 года. Валенсия, Испания.
Развернуть
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь