Пять лучших детективов, вышедших в эфир за последние несколько лет

Загадочные происшествия, ужасающие преступления, кропотливая работа сыщиков и множество мелких деталей, каждая из которых может оказаться ключевой, – основные признаки детективного кино. От сериалов, рассказывающих о сложных расследованиях, невозможно оторваться: чем глубже дебри повествования, тем больше желание вместе с главными героями обследовать местность в поисках улик и порыться в базах данных, сравнивая отпечатки.

Перри Мейсон

Перри – солидный мужчина, успешный адвокат, в судьбе которого было место личной драме. Семейная жизнь не сложилась, а психика пострадала во время Первой мировой войны. Но это не мешает главному герою работать над самыми сложными делами. Он известен нестандартным подходом к защите подопечных. Параллельно с ходом официального следствия он вместе с помощниками ведет независимое расследование, чтобы найти все тайные стороны и нюансы преступления. Вскоре Мейсону предстоит быть защитником в одном из самых скандальных процессов десятилетия.

Третий день

Таинственные сила притягивают Сэма к неизвестному острову, который расположился близ британского побережья. Главный герой оказывается погруженным в жизнь аборигенов этого клочка земли. Местное население живет по своим законам, соблюдая странные традиции и древние ритуалы. Все происходящее затрагивает старую душевную травму Сэма, которую он давно запрятал в уголок подсознания. Грань между фантазиями и действительностью постепенно размывается, и жизни Сэма начинает угрожать опасность.

Ты тоже человек?

Нам Син со своей женой и ребенком приезжает к своему отцу, руководителю огромного холдинга в Южной Корее. Свекру не нравится избранница сына, из-за чего они ссорятся, и Нам Гун доводит молодого человека до суицида. Внука деспотичный мужчина оставляет у себя, а невестку выгоняет. Вернувшись в Чехию, героиня погружается в работу, посвященную искусственному интеллекту. Она создает биоробота, который является точной копией ее сына, оставшегося у Нам Гуна…

Острые предметы

Камилла Брикер – весьма посредственная журналистка. Если бы не привычка главного редактора быть в курсе всех событий вокруг, она бы и не узнала об ужасающих событиях в Уинд-Гэп, крае скотобоен, откуда главная героиня переехала, оборвав все связи. Маленькая Энн пропала в августе прошлого года, и только сейчас ее тело обнаружили в лесу охотники. Преступление повторилось, в окрестностях работает поисковая группа, а Камилла по заданию начальника отправляется на место событий, чтобы добыть интересные материалы. Жители городка в панике, а родители ни на шаг не отпускают от себя детей, опасаясь, что кровожадный преступник ищет новую жертву.

Синичка

Ульяна работает на кафедре психологии, разрабатывает методы работы с преступниками. Это дело всей ее жизни. Инновация, которой героиня посвятила научную работу, – принцип составления психологического портрета, который может продвинуть криминалистику на несколько шагов вперед. Но комиссия скептически относится к проекту Синицыной, и тогда женщина принимает решение доказать его эффективность на практике. Она начинает участвовать в сложных расследованиях похищений и убийств в качестве психолога-консультанта, чтобы протестировать свои наработки. Игорь Левин, молодой майор, становится ее напарником.