Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новые детективные сериалы
Киноафиша Подборки Сериалы Новые детективные сериалы

Новые детективные сериалы

Многосерийные истории о таинственных событиях, в которых нужно докопаться до правды и восстановить справедливость, – захватывающее зрелище, особенно для любителей головоломок.

Все 16 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Мессия
Мессия
7.0
драма, триллер, детектив
2020, США
Фрейд
Фрейд
6.0
драма, триллер, детектив
2020, Австрия/Германия
Ключи Локков
Ключи Локков
7.0
драма, фэнтези, детектив
2020, США
Перри Мейсон
Перри Мейсон
7.0
драма, криминал, детектив
2020, США
Домой засветло
Домой засветло
7.0
драма, детектив
2020, США
Молодой Валландер
Молодой Валландер
0.0
триллер, драма, криминал
2020, Великобритания
Третий день
Третий день
0.0
триллер, драма, детектив
2020, Великобритания/США
Мертв для меня
Мертв для меня
7.0
драма, криминал, детектив
2019, США
Гранд Отель
Гранд Отель
Смотреть онлайн
6.0
драма, криминал, детектив
2019, США
Общество
Общество
6.0
драма, фантастика, детектив
2019, США
Преступник: Великобритания
Преступник: Великобритания
6.0
драма, криминал, детектив
2019, Великобритания
Острые предметы
Острые предметы
6.0
драма, детектив
2018, США
Ты тоже человек?
Ты тоже человек?
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, фантастика, детектив
2018, Корея
Частный детектив Магнум
Частный детектив Магнум
6.0
драма, боевик, криминал
2018, США
Элита
Элита
7.0
драма, криминал, детектив
2018, США
Синичка
Синичка
Смотреть за 1 рубль
0.0
детектив
2018, Россия
Сбросить
Жанр
Все Драма Триллер Детектив Фэнтези Криминал Фантастика Мелодрама Боевик
Страна
Все США Великобритания Австрия Германия Россия Корея
Год
Все 2010-2019 2020-2022

Пять лучших детективов, вышедших в эфир за последние несколько лет

Загадочные происшествия, ужасающие преступления, кропотливая работа сыщиков и множество мелких деталей, каждая из которых может оказаться ключевой, – основные признаки детективного кино. От сериалов, рассказывающих о сложных расследованиях, невозможно оторваться: чем глубже дебри повествования, тем больше желание вместе с главными героями обследовать местность в поисках улик и порыться в базах данных, сравнивая отпечатки.

Перри Мейсон

Перри – солидный мужчина, успешный адвокат, в судьбе которого было место личной драме. Семейная жизнь не сложилась, а психика пострадала во время Первой мировой войны. Но это не мешает главному герою работать над самыми сложными делами. Он известен нестандартным подходом к защите подопечных. Параллельно с ходом официального следствия он вместе с помощниками ведет независимое расследование, чтобы найти все тайные стороны и нюансы преступления. Вскоре Мейсону предстоит быть защитником в одном из самых скандальных процессов десятилетия.

Третий день

Таинственные сила притягивают Сэма к неизвестному острову, который расположился близ британского побережья. Главный герой оказывается погруженным в жизнь аборигенов этого клочка земли. Местное население живет по своим законам, соблюдая странные традиции и древние ритуалы. Все происходящее затрагивает старую душевную травму Сэма, которую он давно запрятал в уголок подсознания. Грань между фантазиями и действительностью постепенно размывается, и жизни Сэма начинает угрожать опасность.

Ты тоже человек?

Нам Син со своей женой и ребенком приезжает к своему отцу, руководителю огромного холдинга в Южной Корее. Свекру не нравится избранница сына, из-за чего они ссорятся, и Нам Гун доводит молодого человека до суицида. Внука деспотичный мужчина оставляет у себя, а невестку выгоняет. Вернувшись в Чехию, героиня погружается в работу, посвященную искусственному интеллекту. Она создает биоробота, который является точной копией ее сына, оставшегося у Нам Гуна…

Острые предметы

Камилла Брикер – весьма посредственная журналистка. Если бы не привычка главного редактора быть в курсе всех событий вокруг, она бы и не узнала об ужасающих событиях в Уинд-Гэп, крае скотобоен, откуда главная героиня переехала, оборвав все связи. Маленькая Энн пропала в августе прошлого года, и только сейчас ее тело обнаружили в лесу охотники. Преступление повторилось, в окрестностях работает поисковая группа, а Камилла по заданию начальника отправляется на место событий, чтобы добыть интересные материалы. Жители городка в панике, а родители ни на шаг не отпускают от себя детей, опасаясь, что кровожадный преступник ищет новую жертву.

Синичка

Ульяна работает на кафедре психологии, разрабатывает методы работы с преступниками. Это дело всей ее жизни. Инновация, которой героиня посвятила научную работу, – принцип составления психологического портрета, который может продвинуть криминалистику на несколько шагов вперед. Но комиссия скептически относится к проекту Синицыной, и тогда женщина принимает решение доказать его эффективность на практике. Она начинает участвовать в сложных расследованиях похищений и убийств в качестве психолога-консультанта, чтобы протестировать свои наработки. Игорь Левин, молодой майор, становится ее напарником.

Выбор редакции
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона
Что посмотреть 14 февраля в кино: современный ромком, amour в Париже и убийство на круизном лайнере
Что посмотреть 14 февраля в кино: современный ромком, amour в Париже и убийство на круизном лайнере
5 смелых фильмов в жанре политической сатиры, которые слишком правдивы
5 смелых фильмов в жанре политической сатиры, которые слишком правдивы
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Приложение киноафиши