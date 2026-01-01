Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Элементарно
Сезоны
Сезон 4
Актеры и роли
Актёры 4 сезона сериала «Элементарно» (2015)
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Актеры сериала «Элементарно»
Вся информация о сериале
Джонни Ли Миллер
Jonny Lee Miller
Sherlock Holmes
Люси Лью
Lucy Liu
Dr. Joan Watson
Джон Майкл Хилл
Jon Michael Hill
Detective Marcus Bell
Джон Ноубл
John Noble
Morland Holmes
Джон Ноубл
John Noble
Эйдан Куинн
Aidan Quinn
Джон Финн
John Finn
Саманта Квон
Samantha Quan
Ато Эссандо
Ato Essandoh
Бетти Гилпин
Betty Gilpin
Дэвид Алан Баш
David Alan Basche
Джон Херд
John Heard
Лорен Луна Велес
Luna Lauren Velez
Моник Кёрнен
Monique Curnen
Джозеф Маццелло
Joseph Mazzello
Джордан Гелбер
Jordan Gelber
Том Эверетт Скотт
Tom Everett Scott
Ци Ма
Tzi Ma
Тим Гини
Tim Guinee
Сарита Чоудри
Sarita Choudhury
Тейт Донован
Tate Donovan
Тони Керран
Tony Curran
Фред Уэллер
Fred Weller
Эприл Эрнандес
April Hernandez Castillo
Майкл О’Киф
Michael O'Keefe
Майкл Глэдис
Michael Gladis
Майкл Мосли
Michael Mosley
Шоре Агдашлу
Shohreh Aghdashloo
Рафаэль Сбардж
Raphael Sbarge
Джош Кук
Josh Cooke
Рид Даймонд
Reed Diamond
Забрина Гевара
Zabryna Guevara
Джереми Бобб
Jeremy Bobb
Гэбриел Олдз
Gabriel Olds
Малкольм Гетс
Malcolm Gets
Дэниел Лондон
Daniel London
Марк Менчака
Marc Menchaca
Ричард Портноу
Richard Portnow
Кристина Кокс
Christina Cox
Пол Калдерон
Paul Calderón
Ноа Бин
Noah Bean
Дэниэл Дженкинс
Daniel H. Jenkins
Ли Розен
Lee Aaron Rosen
Джон Ши
John Shea
Джеймс Хонг
James Hong
Джефферсон Уайт
Jefferson White
Кэтрин Эрбе
Kathryn Erbe
Кэсси Бек
Cassie Beck
Марин Айрлэнд
Marin Ireland
Тамара Тюни
Tamara Tunie
Сьюзан Пурфар
Susan Pourfar
Скипп Саддат
Skipp Sudduth
Джон Прокаччино
John Procaccino
Сет Гиллиам
Seth Gilliam
Эдоардо Баллерини
Edoardo Ballerini
Кэролин МакКормик
Carolyn McCormick
Филип Эттинджер
Philip Ettinger
Дженнифер Икеда
Jennifer Ikeda
Павел Личникофф
Pavel Lychnikoff
Джеффри Кантор
Geoffrey Cantor
Джеки Хоффман
Jackie Hoffman
Дэвид Торнтон
David Thornton
Michael Esper
Элли Иоаннидес
Ally Ioannides
Грейнджер Хайнс
Grainger Hines
Джо Холт
Joe Holt
Александр Чаплин
Alexander Chaplin
Эрин Фритч
Erin Fritch
Джейсон Дирден
Jason Dirden
Daniel Oreskes
Мэтт Сервитто
Matt Servitto
Элизабет Сон
Elizabeth Sung
Том Уопэт
Tom Wopat
Kathleen McNenny
Джон Эллисон Конли
John Ellison Conlee
Иса Дэвис
Eisa Davis
Celia Keenan-Bolger
Кевин Килнер
Kevin Kilner
Сью Джин Ким
Sue Jean Kim
Роберт Капрон
Robert Capron
Патрик Пейдж
Patrick Page
Manoel Felciano
Сепиде Моафи
Sepideh Moafi
Хэвилэнд Моррис
Haviland Morris
Шон Каллен
Seán Cullen
Эми Рутберг
Amy Rutberg
Брайан Аверс
Brian Avers
Хэппи Андерсон
Happy Anderson
Кристин Нилсен
Kristine Nielsen
Мириам Шор
Miriam Shor
Джек Гуолтни
Jack Gwaltney
Энтони Мангано
Anthony Mangano
Александр Кендес
Alexander Cendese
Sanjit De Silva
Уилл Брилл
Will Brill
Джон Вентимилья
John Ventimiglia
Юл Васкес
Yul Vazquez
Виктор Круз
Victor Cruz
Энид Грэм
Enid Graham
Надя Дажани
Nadia Dajani
Тихуана Рикс
Tijuana Ricks
Рамон Фернандес
Ramon Fernandez
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить