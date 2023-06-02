Меню
Сериалы
Дылды
Новости
Новости о сериале «Дылды»
Новости о сериале «Дылды»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: Шайя ЛаБаф в роли священника, финал «Манифеста» и сериал от создателей «Эйфории»
На этой неделе стриминги предлагают стать кинозвездой или итальянским священником, а также ликвидировать последствия катастрофы.
Написать
2 июня 2023 15:00
Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро
На этой неделе на стримингах нас ожидает прилет ведьм Сандерсон, черная комедия про Петербург и история о любви, которая спасет весь мир.
Написать
30 сентября 2022 15:00
Когда ждать четвертый сезон сериала «Дылды»?
Проект пока не продлили, но уже есть предположение, когда выйдут новые серии.
Написать
9 сентября 2022 15:19
Сериал «Дылды»: отзывы критиков и рядовых зрителей
В целом шоу по нраву публике.
Написать
23 августа 2022 16:26
Модель и волейболистка Анастасия Стежко: кто сыграл Леру в сериале «Дылды»
Некогда актриса профессионально занималась волейболом.
Написать
18 августа 2022 17:09
Ангелина Поплавская: где еще снималась звезда сериала «Дылды»
На подходе у актрисы исторический эпик «Илия Муромец».
Написать
18 августа 2022 14:53
Не только «Дылды»: где еще сыграла актриса Изабель Эйдлен
Подборка наиболее примечательных проектов молодой звезды.
Написать
17 августа 2022 16:10
Дарья Пицик: что за актриса играет Лелю в сериале «Дылды»?
Девушка обладает не только актерскими талантами.
Написать
12 августа 2022 15:48
Выбор Анны Невской: кинопредпочтения звезды
Актриса рассказала «Киноафише» о любимых фильмах, сериалах и режиссёрах накануне премьеры нового сезона сериала СТС «Дылды», в котором Невская играет роль эффектной жены бизнесмена – владельца птицефабрики.
Написать
5 марта 2021 13:00
«Без самокритики вообще невозможно жить»: интервью с актрисой Анной Невской
В честь премьеры в первый день весны нового сезона сериала «Дылды» на СТС актриса Анна Невская, которая играет там эффектную Наталью, делится главными ценностями сериала, мнением о женских ролях в индустрии, любимыми мюзиклами и грядущими проектами.
Написать
2 марта 2021 13:00
Выбор Павла Деревянко: топ-5 кинопредпочтений звезды
Павел рассказал «Киноафише» о любимых фильмах, актёрах и режиссёрах накануне премьеры нового сезона хита СТС «Дылды», в котором Деревянко играет роль дерзкого волейбольного тренера.
Написать
26 февраля 2021 17:00
7 отличных сериалов, которые возвращаются в марте с новыми сезонами
От продолжения супергероического сериала до анимации в стиле «Рика и «Морти»: рассказываем, какие сериалы продолжаем смотреть в марте 2021.
Написать
26 февраля 2021 12:00
