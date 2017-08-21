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Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс
James Marsters
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Джеймс Марстерс
James Marsters
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Дата рождения
20 августа 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Гринвилл, Калифорния, США
Рост
175 см
Биография Джеймса Марстерса
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Фильмография Джеймса Марстерса
Воины дракона
боевик, приключения, комедия
2015, США
4.0
Драконий жемчуг: Эволюция
фантастика, приключения, боевик
2008, США
5.0
Супермен: Судный день
боевик, приключения, анимация
2007, США
7.0
P.S. Я люблю тебя
комедия, драма
2007, США
7.0
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