Кино, в котором можно влиять на развитие сюжета, пока не слишком популярно. Но цифровой формат стримингового сервиса всё чаще позволяет зрителю стать полноценным участником фильма. Причём это иногда происходит даже в знакомых историях. Большинство подобных проектов анимационные, но есть и несколько игровых эпизодов.