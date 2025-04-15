«Чёрное зеркало» и другие: 8 интерактивных фильмов и эпизодов на NetflixКино, в котором можно влиять на развитие сюжета, пока не слишком популярно. Но цифровой формат стримингового сервиса всё чаще позволяет зрителю стать полноценным участником фильма. Причём это иногда происходит даже в знакомых историях. Большинство подобных проектов анимационные, но есть и несколько игровых эпизодов.
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать головуТем, кто не боится слишком сложных сюжетов, обязательно стоит заглянуть на стриминговую платформу Netflix: там их ждут режиссёрский тандем Вачовски, захватывающий испанский проект про ограбление банка и замысловатый немецкий сериал о перемещениях во времени.