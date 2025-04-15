Меню
Киберпанк, который мы заслужили: топ лучших серий «Черного зеркала»
Киберпанк, который мы заслужили: топ лучших серий «Черного зеркала» Хитовая антология, объединенная авторским взглядом Чарли Брукера, пополнилась седьмым сезоном. Вспоминаем, какие эпизоды влюбили нас в «Черное зеркало». 
15 апреля 2025 12:41
Седьмой сезон «Черного зеркала»: появились новый трейлер и синопсисы эпизодов
Седьмой сезон «Черного зеркала»: появились новый трейлер и синопсисы эпизодов Шесть новых серий, включая сиквел «USS Каллистера».
1 апреля 2025 14:34
Люди против передовых технологий: вышел трейлер седьмого сезона «Черного зеркала»
Люди против передовых технологий: вышел трейлер седьмого сезона «Черного зеркала» В актерский состав вошли многие именитые артисты.
14 марта 2025 11:08
«Очень странные дела» в пролете: 5 самых популярных SciFi-сериалов на Netflix прямо сейчас
«Очень странные дела» в пролете: 5 самых популярных SciFi-сериалов на Netflix прямо сейчас От мрачной антиутопии до пугающего райского острова.
7 ноября 2024 10:28
Седьмой сезон «Черного зеркала» выйдет в 2025 году и будет включать сиквел «USS Каллистера»
Седьмой сезон «Черного зеркала» выйдет в 2025 году и будет включать сиквел «USS Каллистера» Звезды оригинального фильма вернутся к своим ролям.
15 марта 2024 11:11
Сериал «Черное зеркало» продлен на седьмой сезон
Сериал «Черное зеркало» продлен на седьмой сезон Съемки начнутся уже в этом году.
22 ноября 2023 12:02
Джордж Мартин считает финал сериала «Клиент всегда мертв» лучшим в истории телевидения
Джордж Мартин считает финал сериала «Клиент всегда мертв» лучшим в истории телевидения Среди своих любимых сериалов автор «Игры престолов» назвал «Клан Сопрано», «Безумцев», «Фарго» и «Дэдвуд».
5 сентября 2023 15:43
Что смотреть на выходных: «Чёрное зеркало», боевик с Крисом Хемсвортом и спин-офф «Ходячих мертвецов»
Что смотреть на выходных: «Чёрное зеркало», боевик с Крисом Хемсвортом и спин-офф «Ходячих мертвецов» На этой неделе стриминги предлагают заглянуть в лицо страхам, увидеть экранизацию своей жизни, покорить французский двор и вызволить людей из беды. 
16 июня 2023 15:00
Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала»
Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала» Многие журналисты считают, что сериал уже не дотягивает до своего прежнего уровня.
16 июня 2023 11:47
На Netflix состоялась премьера шестого сезона «Черного зеркала»
На Netflix состоялась премьера шестого сезона «Черного зеркала» Новая часть антологии получила от критиков оценку в 73 балла из 100.
15 июня 2023 17:05
Технологические пророчества: 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало»
Технологические пророчества: 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало» Будущее уже здесь.
15 июня 2023 13:00
Шестой сезон «Черного зеркала» получил расширенный трейлер
Шестой сезон «Черного зеркала» получил расширенный трейлер В ролике оглашена дата премьеры на Netflix.
31 мая 2023 17:49
Появился синопсис всех серий шестого сезона «Черного зеркала»
Появился синопсис всех серий шестого сезона «Черного зеркала» Действие двух новых эпизодов развернется в прошлом.
12 мая 2023 10:47
Вышел тизер шестого сезона «Черного зеркала» с Сальмой Хайек, Аароном Полом и другими звездами
Вышел тизер шестого сезона «Черного зеркала» с Сальмой Хайек, Аароном Полом и другими звездами По словам создателя проекта, в новых сериях будет немало нововведений.
27 апреля 2023 10:25
Что смотреть на выходных: «Солнце моё», приключения Человека-муравья и Осы и романтический боевик с Крисом Эвансом
Что смотреть на выходных: «Солнце моё», приключения Человека-муравья и Осы и романтический боевик с Крисом Эвансом На этой неделе стриминги предлагают спасти человечество от искусственного интеллекта, отправиться в другой город на поиски любви, уединиться на малолюдном острове и стать дегустатором.
21 апреля 2023 15:00
«Крик 6» и не только: 10 самых ожидаемых хорроров 2023 года
«Крик 6» и не только: 10 самых ожидаемых хорроров 2023 года Слэшеры, комедийные ужасы о вампирах и хоррор об одержимости – страшное кино, которое мы увидим в этом году.  
4 января 2023 12:00
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь Жуткие истории, от которых невозможно оторваться.  
24 октября 2022 12:00
В разработке находится шестой сезон «Черного зеркала»
В разработке находится шестой сезон «Черного зеркала» Впрочем, об актерском составе и дате релиза сведений пока нет.
17 мая 2022 15:32
Роботы берут в заложники своих хозяев в трейлере нового фильма Жан-Пьера Жёне «Большой баг»
Роботы берут в заложники своих хозяев в трейлере нового фильма Жан-Пьера Жёне «Большой баг» Режиссер «Амели» снял для Netflix научно-фантастическую комедию в стиле «Черного зеркала».
14 января 2022 12:18
7 фильмов и сериалов, похожих на «Игру в кальмара»
7 фильмов и сериалов, похожих на «Игру в кальмара» Вас ждут сатирические притчи о социальном неравенстве, бои без правил и детские игры со смертельным исходом.
8 октября 2021 17:45
«Чёрное зеркало» и другие: 8 интерактивных фильмов и эпизодов на Netflix
«Чёрное зеркало» и другие: 8 интерактивных фильмов и эпизодов на Netflix Кино, в котором можно влиять на развитие сюжета, пока не слишком популярно. Но цифровой формат стримингового сервиса всё чаще позволяет зрителю стать полноценным участником фильма. Причём это иногда происходит даже в знакомых историях. Большинство подобных проектов анимационные, но есть и несколько игровых эпизодов.
9 июня 2021 15:39
«Чипирование по любви»: обзор сериала «Игрушка для взрослых»
«Чипирование по любви»: обзор сериала «Игрушка для взрослых» На HBO Max выходит новый сериал с Кристин Милиоти, исследующий самые мрачные стороны брака в эпоху наступающего трансгуманизма.
30 марта 2021 13:48
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать голову
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать голову Тем, кто не боится слишком сложных сюжетов, обязательно стоит заглянуть на стриминговую платформу Netflix: там их ждут режиссёрский тандем Вачовски, захватывающий испанский проект про ограбление банка и замысловатый немецкий сериал о перемещениях во времени.
12 марта 2021 18:31
От «Черного зеркала» до «Эйфории»: 7 рождественских спецвыпусков популярных сериалов
От «Черного зеркала» до «Эйфории»: 7 рождественских спецвыпусков популярных сериалов Зимние праздники не за горами. С наступлением декабря стриминги традиционно вываливают на зрителей тонны тематического контента. Пусть и редко, но в этом неиссякаемом потоке встречаются жемчужины. К примеру, на платформе HBO Max состоялось долгожданное возвращение «Эйфории».
11 декабря 2020 13:57
