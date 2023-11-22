Сериал «Черное зеркало» продлен на седьмой сезон

Съемки начнутся уже в этом году.

Как передает Variety, сериал-антология на злободневные темы «Черное зеркало» официально получил продление на седьмой сезон. Хитовое научно-фантастическое шоу, созданное Чарли Брукером, в этом году вернулось на экраны после четырехлетнего перерыва, когда вышел шестой сезон. Новые эпизоды привлекли большую аудиторию, обеспечив сериалу попадание в топ-10 Netflix в 92-х странах.

Об актерском составе седьмого сезона информации на данный момент нет, однако известно, что производство должно стартовать до конца текущего года. Ожидается, что Брукер, Аннабель Джонс и Джессика Роудс вернутся к работе над проектом в качестве продюсеров. Детали сюжета и количество эпизодов тоже пока не раскрываются.

В шестом сезоне, состоящем из пяти частей, сыграли несколько исполнителей первой величины, включая Сальму Хайек, Аарона Пола, Джоша Хартнетта и Энни Мерфи. Пятый сезон насчитывает только три части. В них снялись Эндрю Скотт, Энтони Маки, Яхья Абдул-Матин II и Майли Сайрус. Вероятно, актерский состав седьмого сезона тоже будет состоять из именитых артистов.

Напомним, что «Черное зеркало» стартовало еще в 2011 году. В настоящее время проект занимает 138-е место в топ-250 сериалов по версии «Кинопоиска».