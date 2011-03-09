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Постер к сериалу Черное зеркало
Киноафиша Сериалы Черное зеркало Сезоны
Черное зеркало (2011 - …), список сезонов Black Mirror 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Черное зеркало»
Черное зеркало - Сезон 1 Сезон 1
2011, 3 эпизода
 
Черное зеркало - Сезон 2 Сезон 2
2013, 3 эпизода
 
Черное зеркало - Сезон 3 Сезон 3
2016, 6 эпизодов
 
Черное зеркало - Сезон 4 Сезон 4
2017, 6 эпизодов
 
Черное зеркало - Сезон 5 Сезон 5
2019, 3 эпизода
 
Сезон 6 / Season 6
TBA,
 
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