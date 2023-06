На Netflix состоялась премьера шестого сезона «Черного зеркала»

Сегодня, 15 июня, на Netflix состоялась премьера шестого сезона антиутопического сериала-антологии «Черное зеркало».

Новая часть шоу состоит из пяти серий, сюжеты которых традиционно никак не связаны друг с другом. Эпизоды получили названия Joan is Awful («Джоан ужасна»), Loch Henry («Лох-Генри»), Beyond the Sea («За морем»), Mazey Day («День Мэйзи») и Demon 79 («Демон 79»). Их действие разворачивается в самых разнообразных сеттингах: от тихой шотландской провинции до высокотехнологичной научной станции, от маленького ретро-городка до масштабной съемочной площадки. Тематика новых историй также затрагивает широкий спектр вопросов. Как трекинговые сервисы и глобальное телевидение влияют на нашу жизнь? Допустимо ли платить за спасение большинства жизнями меньшинства? Как отсутствие приватности разрушает жизнь человека?

Главные роли в шестом сезоне вновь исполнили звезды первой величины, такие как Сальма Хайек, Майкл Сера, Аарон Пол, Кейт Мара и Зази Битц.

Некоторые кинокритики уже ознакомились с новой частью сериала и остались ею довольны: сезон получил 73 балла из 100 на агрегаторе рецензий Metacritic, что на 7 баллов выше оценки пятого сезона.

Шестой сезон «Черного зеркала» доступен к просмотру на Netflix в английской озвучке с русскими субтитрами.