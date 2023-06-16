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Киноафиша Новости Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала»

Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала»

16 июня 2023 11:47
Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала»

Многие журналисты считают, что сериал уже не дотягивает до своего прежнего уровня.

В сети появились отзывы о шестом сезоне антиутопического сериала-антологии «Черное зеркало».

Практически все рецензенты сошлись во мнении о том, что шоураннер Чарли Брукер в очередной раз создал набор захватывающих, пугающих и поучительных историй. Но вместе с тем многие критики отметили, что со временем проект начинает сдавать позиции, все больше скатываясь в банальность.

Например, обозреватель Times Хьюго Рифкинд написал:

«В новом сезоне «Черного зеркала», как всегда, есть ряд блестящих моментов, которые заставляет задуматься: почему таких моментов только ряд?».

Брайан Лоури из CNN отметил, что в череде новых серий по-настоящему отличными являются лишь две:

«Из пяти серий последнего сезона запоминающимися можно назвать две. Антология все больше тяготеет к жанру ужасов и уже не дотягивается до уровня того нашумевшего сериала, которым она когда-то была».

Дэн Эйнав из Financial Times также заявил, что новая часть «Черного зеркала» уступает своим предшественникам:

«Сериал, который когда-то был самым смелым и пророческим шоу на телевидении, теперь ощущается немного менее острым и немного менее нужным».

Жестче всего высказался Хэмиш Макбейн из London Evening Standard:

«Такое ощущение, что авторы сериала сказали все, что им нужно было сказать, и теперь пришла пора заканчивать».

Наконец, Люси Мэнган из The Guardian написала, что, несмотря на все недостатки, шестой сезон «Черного зеркала» едва ли можно назвать провальным:

«В целом, новые эпизоды складываются в прекрасную коллекцию. Хотя я сомневаюсь, что хоть один из них запомнится аудитории так же, как «Враг народа» [шестая серия третьего сезона] и «Я скоро вернусь» [первая серия второго сезона], или полюбится зрителям так же, как «Сан-Джуниперо» [четвертая серия третьего сезона]».

Средний балл «свежести» шестого сезона «Черного зеркала» на агрегаторе Rotten Tomatoes в настоящий момент составляет 73%. Широкая аудитория оценила новые серии в 61%.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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