Шестой сезон «Черного зеркала» получил расширенный трейлер

В ролике оглашена дата премьеры на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер шестого сезона злободневной сатирической антологии Чарли Брукера «Черное зеркало». В представленном ролике обрисован сюжет сегментов, показано больше сцен со звездным актерским составом и оглашена официальная дата премьеры — все пять эпизодов выйдут 15 июня.

Netflix позиционирует новый сезон самым непредсказуемым, напряженным и не поддающимся жанровым классификациям. Ниже приведены названия эпизодов с коротким описанием:

1 серия, «Ужасная Джоан» (Joan is Awful). История обыкновенной женщины, внезапно обнаружившей, что крупная потоковая платформа запустила телешоу про ее жизнь.

2 серия, «Лох-Генри» (Loch Henry). В центре сюжета оказывается молодой документалист, отправившийся в крохотный шотландский город для съемок нового проекта. В итоге он становится невольным участников неких удивительных событий.

3 серия, «За морем» (Beyond the Sea). Действие происходит в альтернативном 1969 году, а в центре событий — пара космонавтов, отправленных на ответственную миссию по устранению последствий крупного катаклизма.

4 серия, «День Мэйзи» (Mazey Day). Повествование вращается вокруг молодой звезды, которая пытается разобраться с последствиями серьезной аварии. Ее преследуют назойливые папарацци.

5 серия, «Демон 79» (Demon 79). События имеют место в Англии в 1979 году. В центре истории — обыкновенная продавщица, вынужденная совершить нечто ужасающее, чтобы предотвратить жуткую катастрофу.

В многочисленный актерский состав вошли Джош Хартнетт, Сальма Хайек, Зази Битц, Аарон Пол, Кейт Мара, Бен Барнс, Майкл Сера, Аньяна Васан, Дэнни Рамирес, Роб Делани, Энни Мерфи, Оден Торнтон, Клара Ругор, Дэниэл Портман, Паапа Эссьеду, Сэмюэл Бленкин, Химеш Патель и Рори Калкин.