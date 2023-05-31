Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мармадюк" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Шестой сезон «Черного зеркала» получил расширенный трейлер

Шестой сезон «Черного зеркала» получил расширенный трейлер

31 мая 2023 17:49
Шестой сезон «Черного зеркала» получил расширенный трейлер

В ролике оглашена дата премьеры на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер шестого сезона злободневной сатирической антологии Чарли Брукера «Черное зеркало». В представленном ролике обрисован сюжет сегментов, показано больше сцен со звездным актерским составом и оглашена официальная дата премьеры — все пять эпизодов выйдут 15 июня.

Netflix позиционирует новый сезон самым непредсказуемым, напряженным и не поддающимся жанровым классификациям. Ниже приведены названия эпизодов с коротким описанием:

1 серия, «Ужасная Джоан» (Joan is Awful). История обыкновенной женщины, внезапно обнаружившей, что крупная потоковая платформа запустила телешоу про ее жизнь.

2 серия, «Лох-Генри» (Loch Henry). В центре сюжета оказывается молодой документалист, отправившийся в крохотный шотландский город для съемок нового проекта. В итоге он становится невольным участников неких удивительных событий.

3 серия, «За морем» (Beyond the Sea). Действие происходит в альтернативном 1969 году, а в центре событий — пара космонавтов, отправленных на ответственную миссию по устранению последствий крупного катаклизма.

4 серия, «День Мэйзи» (Mazey Day). Повествование вращается вокруг молодой звезды, которая пытается разобраться с последствиями серьезной аварии. Ее преследуют назойливые папарацци.

5 серия, «Демон 79» (Demon 79). События имеют место в Англии в 1979 году. В центре истории — обыкновенная продавщица, вынужденная совершить нечто ужасающее, чтобы предотвратить жуткую катастрофу.

В многочисленный актерский состав вошли Джош Хартнетт, Сальма Хайек, Зази Битц, Аарон Пол, Кейт Мара, Бен Барнс, Майкл Сера, Аньяна Васан, Дэнни Рамирес, Роб Делани, Энни Мерфи, Оден Торнтон, Клара Ругор, Дэниэл Портман, Паапа Эссьеду, Сэмюэл Бленкин, Химеш Патель и Рори Калкин.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: угадай фильм Гая Ричи по цитате Тест: угадай фильм Гая Ричи по цитате Читать далее 31 мая 2023
HBO представил финальный трейлер скандального сериала «Кумир» HBO представил финальный трейлер скандального сериала «Кумир» Читать далее 31 мая 2023
Шестой сезон «Черного зеркала» получил расширенный трейлер Шестой сезон «Черного зеркала» получил расширенный трейлер Читать далее 31 мая 2023
Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским и анонсировал новый фильм об Иисусе Христе Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским и анонсировал новый фильм об Иисусе Христе Читать далее 30 мая 2023
Джеки Чан и Джон Сина участвуют в нефтяных войнах в трейлере боевика «Круче некуда» Джеки Чан и Джон Сина участвуют в нефтяных войнах в трейлере боевика «Круче некуда» Читать далее 31 мая 2023
Кавабанга! Вышел новый трейлер красочного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» Кавабанга! Вышел новый трейлер красочного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» Читать далее 31 мая 2023
В российский прокат выйдет мультфильм «Мармадюк» — доступен дублированный трейлер В российский прокат выйдет мультфильм «Мармадюк» — доступен дублированный трейлер Читать далее 30 мая 2023
Марина Александрова и Антон Васильев спасают свое супружество в трейлере сериала «Открытый брак» Марина Александрова и Антон Васильев спасают свое супружество в трейлере сериала «Открытый брак» Читать далее 31 мая 2023
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда 15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда Читать далее 30 мая 2023
В России выйдет хоррор студии A24 «Два, три, демон, приди!» — доступен дублированный трейлер В России выйдет хоррор студии A24 «Два, три, демон, приди!» — доступен дублированный трейлер Читать далее 31 мая 2023
Related video