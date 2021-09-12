«Американская ржавчина» — многосерийная криминальная драма, в основу которой лег одноименный литературный бестселлер. Сюжет сериала разворачивается в небольшом американском городе, расположенном где-то в штате Пенсильвания. Главный герой — благородный шериф, который следит за порядком и безопасностью в этом месте. По ходу развития событий сына его возлюбленной обвиняют в жестоком убийстве. Шериф понимает, что должен каким-то образом уберечь парня от тюрьмы. Но что, если он действительно виноват во всем произошедшем?