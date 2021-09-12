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Американская ржавчина 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Американская ржавчина
Киноафиша Сериалы Американская ржавчина Сезоны Сезон 1

American Rust 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Американская ржавчина»

В 1 сезоне сериала «Американская ржавчина» действие фокусируется на мужчине по имени Дел Харрис, шерифе из небольшого пенсильванского городка. В один прекрасный день главный герой оказывается перед крайне сложной моральной дилеммой — сына его любимой женщины Грэйс обвиняют в особо тяжком преступлении. Парень может провести большую часть своей жизни за решеткой. Дел понимает, что ему необходимо спасти подростка, в противном случае его отношениям с Грэйс придёт конец. В то же время шериф осознает, что не может оставлять преступника безнаказанным в случае, если он действительно виновен.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Американская ржавчина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сталелитейный завод The Mill
Сезон 1 Серия 1
12 сентября 2021
Счастливое возвращение Happy Returns
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 2021
Простите нам наше вторжение Forgive Us Our Trespasses
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2021
Меня зовут Билли My Name Is Billy
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2021
Джоджо Амери-го Jojo Ameri-go
Сезон 1 Серия 5
10 октября 2021
Взыскание долгов Debt Collection
Сезон 1 Серия 6
17 октября 2021
Голубые горы Blue Mountains
Сезон 1 Серия 7
24 октября 2021
Святой Себастьян St. Sebastian
Сезон 1 Серия 8
31 октября 2021
Дания Denmark
Сезон 1 Серия 9
7 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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