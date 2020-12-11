В 1 сезоне 4 серии сериала «Скорпион» Перихан пользуется Мерве как контраргументом против Ферды. Ферда не собирается уступать. Она рассчитывает убедить Фикрета в том, что сложившуюся ситуацию можно решить только при помощи свадьбы.
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