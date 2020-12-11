В 1 сезоне 25 серии сериала «Скорпион» Ахмет ведет свою игру с женщинами, а им, в свою очередь, предстоит принять непростое решение. Арас и Дуру пребывают в нетерпеливом ожидании Перихан на месте, где планируется свадебное торжество.
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