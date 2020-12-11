В 1 сезоне 2 серии сериала «Скорпион» Ферда вместе со своей дочерью Мерве отправляются в коттедж выразить свое сочувствие. Внезапно Ферда обращается к Перихан как к своей матери, что становится для всех присутствующих шоком. Перихан прогоняет их.
Исключили скандальные сцены и сократили хронометраж: когда выйдет биографический фильм о Майкле Джексоне
Только тот, кто вырос на советских мультиках, вспомнит, откуда эти дома: попробуйте пройти тест на 6 из 6
Такой Хюррем вы еще не видели: ИИ превратил героев «Великолепного века» в современных блогеров (фото)
«Видит Бог, это не я»: Шмидт из «Бригады» был бандитом и в реальной жизни был — легко мог стать русским Хайзенбергом
Глянуть серию и уснуть? Не надейтесь! Эти 3 свежих детектива с оценкой 100/100 нужно смотреть залпом — и плевать, что завтра на работу
Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше
«Я посмотрела и сошла с ума»: в своем худшем фильм в карьере Матвеев снялся вместе с Боярской — рейтинг в 6 раз хуже, чем у «Триггера»
Дракониха в депрессии, у Дракосликов новый батя: о чем будет спин-офф «Шрэка» про Осла (без отсылок к «Игре престолов» обойтись не получится)
«К черту все»: «Фантастическая четверка» чуть не похоронила карьеру Джессики Альбы
Показали во весь экран: в «Темном рыцаре: Возрождение легенды» все же был Джокер — клоун спрятался в самой слезливой сцене
Советское кино по ТВ крутят регулярно: но не каждый зритель сможет вспомнить названия фильмов по кадрам (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail