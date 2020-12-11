В 1 сезоне 21 серии сериала «Скорпион» Эфе сообщает Ферде, что Ахмет неверен ей. Получив информацию о том, где находится изменник, женщина торопится в гостиницу. Она обнаруживает там Ахмета и Дуру, и это переворачивает все с ног на голову.
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