В 1 сезоне 24 серии сериала «Скорпион» отрава, которую Ферда забрала у Перихан, постепенно начинает проявляться. Когда Ахмет уже готовится проститься с жизнью, Ферда осознает, как велико ее чувство к нему. Она не хочет, чтобы он умирал.
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