В 1 сезоне 16 серии сериала «Скорпион» при помощи своих хитростей Ферда дает понять своей дочке Айшем, что Ахмет представляет опасность. Ферда сообщает ей о том, что Ахмет – ее отец, но Айшем не может спокойно воспринять эту новость. Она убегает.
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