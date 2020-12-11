А тайга-то — бутафорская! Вот где на самом деле снимали сериал «Граница. Таежный роман»

«Начинаем в сентябре»: Эдди Мерфи считает, что сольник про Осла может затмить даже «Кота в сапогах»

Только тот, кто вырос на советских мультиках, вспомнит, откуда эти дома: попробуйте пройти тест на 6 из 6

Советское кино по ТВ крутят регулярно: но не каждый зритель сможет вспомнить названия фильмов по кадрам (тест)

Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше

Реальная история маньяка Фишера пугает сильнее сериала — к счастью, самое жуткое осталось за кадром

Дракониха в депрессии, у Дракосликов новый батя: о чем будет спин-офф «Шрэка» про Осла (без отсылок к «Игре престолов» обойтись не получится)

«Я посмотрела и сошла с ума»: в своем худшем фильм в карьере Матвеев снялся вместе с Боярской — рейтинг в 6 раз хуже, чем у «Триггера»

Глянуть серию и уснуть? Не надейтесь! Эти 3 свежих детектива с оценкой 100/100 нужно смотреть залпом — и плевать, что завтра на работу

Показали во весь экран: в «Темном рыцаре: Возрождение легенды» все же был Джокер — клоун спрятался в самой слезливой сцене