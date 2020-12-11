В 1 сезоне 7 серии сериала «Скорпион» Фикрету становится известно, что его супруга Берна ушла из жизни не по собственной воле. Оказывается, в ночь, когда она погибла, в их доме кто-то находился. Фикрет решает провести собственное расследование.
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