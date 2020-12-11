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Киноафиша Сериалы Скорпион Сезоны Сезон 1 Серия 7

Скорпион 2020 7 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 11 декабря 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 18 декабря 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 25 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 1 января 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 8 января 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 15 января 2021
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 22 января 2021
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 28 января 2021
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 4 февраля 2021
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 11 февраля 2021
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 18 февраля 2021
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 25 февраля 2021
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 4 марта 2021
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 11 марта 2021
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 18 марта 2021
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 1 апреля 2021
Серия 17
Сезон 1 / Серия 17 8 апреля 2021
Серия 18
Сезон 1 / Серия 18 15 апреля 2021
Серия 19
Сезон 1 / Серия 19 22 апреля 2021
Серия 20
Сезон 1 / Серия 20 29 апреля 2021
Серия 21
Сезон 1 / Серия 21 6 мая 2021
Серия 22
Сезон 1 / Серия 22 20 мая 2021
Серия 23
Сезон 1 / Серия 23 27 мая 2021
Серия 24
Сезон 1 / Серия 24 3 июня 2021
Серия 25
Сезон 1 / Серия 25 10 июня 2021
Серия 26
Сезон 1 / Серия 26 17 июня 2021
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Скорпион» Фикрету становится известно, что его супруга Берна ушла из жизни не по собственной воле. Оказывается, в ночь, когда она погибла, в их доме кто-то находился. Фикрет решает провести собственное расследование.

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