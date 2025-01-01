Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Губка Боб Квадратные Штаны Цитаты

Цитаты из сериала Губка Боб Квадратные Штаны

Фред Моя нога!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Patrick Умственные процессы в моей голове — это загадка.
[в пузыре с мыслями Патрика показывается, как коробка с молоком переворачивается и разливается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[открывающая последовательность]
Painting Готовы, детям?
Kids Да, капитан!
Painting Я вас не слышу!
Kids Да, капитан!
Painting Painting, Kids: Оооо... Кто живет в ананасе под морем?
Kids Губка Боб Квадратные Штаны!
Painting Он впитывающий, жёлтый и пористый!
Kids Губка Боб Квадратные Штаны!
Painting Если морская чепуха - это то, что ты хочешь.
Kids Губка Боб Квадратные Штаны!
Painting Тогда упади на палубу и корчи, как рыба!
Painting Painting, Kids: Готовы? Губка Боб Квадратные Штаны! Губка Боб Квадратные Штаны! Губка Боб Квадратные Штаны! Губка Боб Квадратные Штаныииии!
[Весёлый смех]
Painting Painting, Kids: [Губка Боб играет на флейте носом]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Я ничем не хуже Ларри, и если не так, то пусть меня поразит...
[гром небесный]
Губка Боб Квадратные Штаны ... летящий фургон с мороженым.
[над Губкой Бобом появляется тень; звучат колокольчики]
Губка Боб Квадратные Штаны И живу!
[летящий фургон с мороженым внезапно останавливается, не задавившись Губку Боба]
Ларри-Рак [по мегафону] Пожалуйста, не садите летящие фургоны с мороженым на отдыхающих.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Губка Боб появляется на горизонте]
Сэнди Чикс На, Патрик. На, держи Крабсбургер.
[шепчет]
Сэнди Чикс Псс. Вот он, Патрик, говори свою реплику.
Патрик [берет бумагу] Спасибо, Сэнди. Держи бургер. Жаль, что Губки Боба нет рядом, чтобы насладиться этим. Это его любимое.
[на грани слез]
Патрик Укуси.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Мне кажется, дедушка Квадратные Штаны был прав: Никогда не беги за автобусом...
[Подражает дедушке Квадратные Штаны]
Губка Боб Квадратные Штаны ... особенно за тем, который едет под углом 90 градусов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Почему каждые одиннадцать минут моей жизни должны быть полны страданий? Почему?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Человек-Русалка ЗЛО!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард [К Крабсу.] Почему бы тебе не спросить Ковбоя Ранчпэнта и его верного спутника Сэра Обжорку?
Мистер Крабс Губка Боб. Каково значение всех этих прозвищ?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Ты в порядке, Патрик?
Патрик Финляндия!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Планктон [кричит] Леди, кого-то стоит положить в ящик и отправить по реке!
Пожилая дама [пауза, печально] ... ты права.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидварт Хорошо, теперь. Сколько из вас играло на музыкальных инструментах раньше?
Планктон А инструменты пыток считаются?
Сквидварт Нет.
Патрик Майонез — это инструмент?
Сквидварт Нет, Патрик. Майонез не инструмент. Хрен тоже не инструмент.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард [Скручивается в шарик и раскачивается взад и вперёд] Будущее... Будущее... Будущее...
[Спонгетрон сбрасывает кирпич ему на голову]
Сквидвард ... Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Морская Человек Тот парень там раньше был Атомным Камбалой. Знаю, он сейчас не выглядит впечатляюще, но он может вернуться к преступной жизни
[щелкает пальцами]
Морская Человек вот так
[Морская Человек и Барнакл Бой смеются; Спанч Боб вдруг бросается на Атомную Камбалу]
Атомная Камбала Помогите, кто-нибудь!
Спанч Боб Вы арестованы, Атомная Камбала!
Морская Человек Нет, парень! Не надо!
Спанч Боб Но вы сказали, что он может вернуться к преступлениям
[щелкает пальцами]
Спанч Боб вот так.
Атомная Камбала Что? Отстаньте от меня! Если бы я не был на пенсии, я бы... Я бы... Рррр!
[Выдыхает радиацию в лицо Барнакл Боя, обжигая его]
Атомная Камбала ... сделал это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны О, тархунный соус.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны [лукавый взгляд] Ты ведь любишь Крабсбургеры, не так ли, Сквидвард?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Хорошо, я хочу, чтобы все встали в ровные ряды по пять человек.
Губка Боб Квадратные Штаны Это та часть, где мы начинаем пинаться?
Сквидвард Нет, Губка Боб. Это хоровод.
Патрик Пинаться? Я хочу пинаться!
[пинает Сэнди]
Сэнди Чикс Ай! Почему ты...
[вступает в драку с Патриком]
Патрик [кричит громко]
Патрик У кого белый седан? Вы забыли выключить фары.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Я знал, что не стоит вставать с постели сегодня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
О personnifizirovannyy Krabby Patty Просто помни, Губка Боб, я всегда буду с тобой.
[указывает на грудь Губки Боба]
Губка Боб Квадратные Штаны В моем сердце?
О personnifizirovannyy Krabby Patty На самом деле в твоих артериях.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Снова же, я ненавижу людей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barnacle Boy Эй, морской человек?
Mermaid Man Да, морской мальчик?
Barnacle Boy Мы не в невидимом лодке, да?
Mermaid Man Эээ. Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Патрик Завтрак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард О, как трогательно. Я, пожалуй, пойду домой и吐.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Крабс Губка Боб! Сквидвард! Что это значит? Развяжите меня немедленно!
Сквидвард Заткнись!
Мистер Крабс Святый Дейви Джонс! Что здесь происходит?
Сквидвард Я сказал, заткнись, ты ведро с болтами!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Планктон Губка Боб, чего ты хочешь?
Губка Боб Квадратные Штаны Дело в том, что снова вторник, сэр, и я хотел узнать, могу ли я получить свой еженедельный обзор эффективности.
Планктон Обзор?
Губка Боб Квадратные Штаны О, да, пожалуйста, сэр, пожалуйста!
Планктон Но я никогда ничего не проверял. Кроме тех зарубежных видео с упражнениями, которые мне прислал кузен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Губка Боб, ты помнишь, о чём мы говорили насчёт личного пространства?
Губка Боб Квадратные Штаны Всё в порядке, Сквидвард, я официально, смотри!
Сквидвард Со-Кассир?
Планктон Так вы давно знакомы?
Сквидвард Ты не можешь так со мной, мистер Планктон! Если ты думаешь, что я буду стоять там целый день, слушая...
Губка Боб Квадратные Штаны Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
Сквидвард Тогда у тебя, должно быть, коралл в лобной части мозга!
Планктон Что ты хочешь, чтобы я с этим сделал?
Сквидвард Я бы хотел, чтобы мой вид был немного менее жёлтым, ты понимаешь, о чём я?
Планктон Надеюсь, тебе нравится серый.
Губка Боб Квадратные Штаны Эй, Сквидвард, я вижу тебя сквозь это маленькое окно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Патрик Слушай, Губка Боб, воришка тайн! Если ты снова подойдёшь к моей секретной коробке, мы больше не будем друзьями!
Губка Боб Квадратные Штаны Но ведь мы должны быть друзьями навсегда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Крабс Дэвид Х. Джонс!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Я тут пытался вздремнуть!
Губка Боб Квадратные Штаны Подожди, Сквидвард. Патрик только что собирался понять, куда вставляется этот последний кусок головоломки. Не так ли, Патрик?
Патрик Кто этот зелёный парень?
Сквидвард Это последний кусок головоломки! Ему только одно место — вот здесь!
Губка Боб Квадратные Штаны Сквидвард! Это была не твоя очередь! Это нечестно.
Сквидвард Нечестно? Это головоломка, здесь не может быть жульничества!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Пицца из Красти Краба! Это пицца! Для тебя и меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарри Улитка Мяу
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Не мог бы ты показать, как завязывать шнурки?
Картина Арр! Я бы просто был картиной с головой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Patrick Я уже получаю свою награду?
SpongeBob SquarePants Ты же помнишь, что за это надо работать?
Patrick Тартарный соус!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Он не называл их мистер Крабс. Мы называли. Мне нужна была помощь в расследовании аварии. Верно, приятель?
Патрик Завтрак. Зелёный. Финляндия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Я ненавижу соседей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Мега Ведро? Ты использовал меня для застройки! Это было некрасиво!
Планктон Разве ты не слышал, Губка Боб? Хорошие ребята всегда заканчивают последними. Только агрессивные люди покоряют мир!
[зловеще смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Ну вот, ты снова испортил мне день, я лучше пойду обратно в постель.
Губка Боб Квадратные Штаны Хорошо, спокойной ночи.
Сквидвард Идиот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Патрик Сквидвард! Твой потолок говорит со мной!
Сквидвард Ты будешь что-то заказывать или просто дружить с панелями?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Патрик Ой, какая вечеринка была! О, привет, Губка Боб! Привет, Джуниор! Что? Что?
Губка Боб Квадратные Штаны О, ничего особенного.
Патрик Ой, как же я успокоился, а то я подумал, что ты на меня рассердишься.
Губка Боб Квадратные Штаны Ты помнишь, что ты мне сказал сегодня утром?
Патрик Что-то про корневое пиво, да?
Губка Боб Квадратные Штаны Нет.
Патрик Ой, дай-ка угадаю! Я сдаюсь!
Губка Боб Квадратные Штаны Неужели тебе не напоминает, что у тебя выходной, дружище?
Патрик Мне это не нужно.
Губка Боб Квадратные Штаны Что? Куда ты собираешься?
Патрик Я иду обратно на работу!
Губка Боб Квадратные Штаны Работа?
Патрик Ему в голову попадали два кокоса!
Губка Боб Квадратные Штаны Так это и есть работа?
Патрик Ты знаешь, это не так просто, как выглядит. Иногда мне приходится двигать антенну, иногда я теряю пульт, а иногда у меня сильно чешется задница.
Губка Боб Квадратные Штаны Ой, бедняга. Кстати, ты забыл свой чемодан!
[открывает чемодан, показывая сладости, и высыпает их на Патрика]
Патрик О. Так вот за что спасибо за переработку!
Губка Боб Квадратные Штаны Переработка?
Патрик Да, переработка, дружище! Это значит работать, когда ты слишком устал, чтобы работать! Ты просто продолжаешь работать и работать!
Губка Боб Квадратные Штаны Ой, да ты работаешь! А это вот такая работа? Покажи мне, где подписаться, потому что я работаю до седьмого пота! Ты никогда не помогал! Никогда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Ладно, вы двое! Убирайтесь! И даже не думайте шевелить своими пустыми головами до конца дня! Ни завтра, ни на следующей неделе
Губка Боб Квадратные Штаны Сквидвард, это включает...
Сквидвард Да, включает!
Губка Боб Квадратные Штаны Боже, Патрик. Ты думаешь, Сквидвард пытался нам что-то сказать?
Сквидвард Да, я пытался! Вы называете себя хорошими соседями? Вы самые ужасные соседи на свете! Вы не заслуживаете носить эти фески!
Губка Боб Квадратные Штаны Боже, Пат. Может, президент Сквидвард и прав.
Патрик Да, похоже, что мы и не хорошие соседи вовсе.
Сквидвард Нет, вы не хорошие! Вы ужасные соседи! И перестаньте называть меня президентом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Папа Сквидварда никогда его не обнимал. Это разве не грустно?
[плачет]
Мистер Крабс Ну да, это довольно грустно, но Сквидвард может обнять себя во время перерыва. А теперь вернись к работе!
Губка Боб Квадратные Штаны Прямо как робот из фильма! Он тоже не мог плакать.
Сквидвард Губка Боб, это уже смешно. Я тебе скажу, мой отец очень меня любил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Планктон В чем дело, Карен?
Карен Дело в том, что я заплатила Нату, чтобы он съел твой хламик, чтобы ты прекратил своё постоянное нытьё.
Планктон Все это время у меня не было ни одного обычного клиента?
Карен Ну да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Привет, мистер Крабс!
Мистер Крабс Что такое, парень?
Губка Боб Квадратные Штаны Сквидвард только что рассказал мне очень смешной анекдот, и я подумал, что тебе будет интересно его услышать.
Мистер Крабс Это правда, Сквидвард? Это смешно?
Сквидвард Эм, да, точно.
Мистер Крабс Ну давай, рассказывай, парень.
Губка Боб Квадратные Штаны Хорошо, сейчас расскажу. Эм, как оно там было, Сквидвард?
Сквидвард Эм, давай посмотрим... Ах, почему одиннадцатилетнему мальчику не разрешили посмотреть новый пиратский фильм?
Мистер Крабс Почему?
Сквидвард Потому что он был с рейтингом «Арр!»
[смеётся]
Сквидвард Арр! Потому что это про пиратов.
Мистер Крабс Я не плачу тебе за стендап, мистер Сквидвард! Теперь обратно к работе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Почему ты здесь, чтобы спасти бедную меня?
Медуза Прекрати шуметь! Ты разбудишь Человека-Русалку, а он становится раздражённым, когда его сон нарушают.
Губка Боб Квадратные Штаны Всегда настороженный Человек-Русалка научил себя спать с открытыми глазами.
Медуза Отстань! Убирайся от него!
Человек-Русалка Перестань кричать, я сплю!
Медуза Это не я, ты старый х#й!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Привет, Планктоний.
Плanktон Что, у тебя грязь в ушах? Убирайся отсюда!
Губка Боб Квадратные Штаны Ах да, я вспомнил. Но я просто хотел сказать, что секретный рецепт краббургера не, повторяю, не в сейфе за картиной в Красти Краб.
Плanktон Почему я должен заботиться? Вся моя жизнь полна мучений от этой проклятой кита.
Губка Боб Квадратные Штаны Все в порядке. У каждого есть секретный страх! Например, секретный страх мистера Крабса это
[шёпотом]
Плanktон Правда?
Губка Боб Квадратные Штаны А знаешь что еще? Это был мистер Крабс в костюме кита, которого ты боялся.
Плanktон Ты хочешь сказать, что всё это время это был Крабс, маскирующийся под кита? Какой подлый хитрец!
Губка Боб Квадратные Штаны Ну, конечно, у тебя не может быть такой безобидной информации, правда?
Плanktон О, конечно нет.
Губка Боб Квадратные Штаны Ладно, возвращайся к своему саморазрушительному поведению, Плanktон. Спасибо за разговор.
Плanktон О, нет, спасибо тебе!
[зловеще смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Перестань играть на моём участке!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Французский рассказчик Медленный день в Крастирии.
Губка Боб Квадратные Штаны Эй, Сквидвард, смотри. Два обычных крабсбургера, но когда их мастерски бросают, как чемпион, они становятся...
Патрик Односторонний билет к боли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сэнди Чикс Скажи это своей маме, Сквидвард!
Сквидвард Мама?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Так это работа?
Патрик Ты знаешь, это не так просто, как кажется. Иногда мне нужно передвинуть антенну, иногда я теряю пульт, а иногда у меня просто дико чешется задница!
Губка Боб Квадратные Штаны О, бедный бедный ты. Кстати, ты забыл свой портфель!
Патрик О, так это та благодарность, которую я получаю за сверхурочную работу?
Губка Боб Квадратные Штаны Сверхурочная работа!
Патрик Да, сверхурочная, дружище. Ты знаешь, что это значит? Это значит работать, когда тебе просто слишком трудно работать. Ты продолжаешь работать и работать!
Губка Боб Квадратные Штаны О, да, ты работаешь, и это именно тот вид работы, который ты делаешь? Покажи, где я могу записаться на это, потому что я работал до изнеможения! Ты никогда не помогаешь! Никогда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Патрик Это игра! Это игра!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Патрик Хорошее платье.
Крабс Это ночная рубашка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарри Улитка Мяу.
Губка Боб Квадратные Штаны Гарри! Скуидвард не халяй и никогда не воспользуется мной!
Французский Наратор Три недели спустя.
Губка Боб Квадратные Штаны Он просто испытывает трудности с восстановлением своей уверенности.
Французский Наратор Много месяцев спустя.
Губка Боб Квадратные Штаны Я уверен, что он близок к прорыву.
Французский Наратор Так долго, что старый нарратор устал ждать и пришлось нанимать нового.
Гарри Улитка Мяу мяу мяу.
Губка Боб Квадратные Штаны Я знаю, что он всё ещё не ищет работу! Не тыкай на это!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sandy Cheeks Костюм Боба, как гремучая змея в бочке с огурцами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Готов ли ты поразить, Сквидвард?
Сквидвард Нет.
Губка Боб Отлично! У нас есть клиенты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Patrick Старая добрая секретная коробка. Давай посмотрим, что внутри.
[смеётся]
Patrick Спокойной ночи, коробочка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Krabs Я собрал вас всех здесь, потому что мы сталкиваемся с похожей проблемой. Проблема заключается в морской звезде с носом, который вышел из-под контроля!
Squidward Ты прав, да!
Sandy Cheeks Да!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Krabs Губка Боб! Что, чёрт побери, ты делаешь, паренёк?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Patrick Мороженое! Кто-то сказал мороженое?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Вы, два идиота, затопили мой дом!
Патрик Патрик, Губка Боб Квадратные Штаны: Нам очень жаль!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Патрик, ты думаешь, Сквидвард зашёл слишком далеко?
Патрик Он всего в одном квартале.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SpongeBob SquarePants Хм. Дорогой друг по переписке, меня зовут Губка Боб Квадратные Штаны. О, это здорово! Я работаю в ресторане, люблю жарить и у меня это хорошо получается. Искренне ваш, ваш новый лучший друг! Вот идеальное письмо! Теперь к конверту.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Патрик Я люблю игрушки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Планктон Прокляну тебя, мистер Крабс! Ай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Губка Боб Квадратные Штаны, Патрик: Фу! Угх! Он налил чернил!
Сквидвард Ну извините, мой анемон!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Ничего? Мы не можем просто сидеть здесь и ничего не делать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Krabs Ой! Деньги! Деньги деньги деньги деньги деньги деньги деньги деньги деньги деньги!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Планктон Проклятие тебе, мистер Крабс!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Krabs Что за чертовщина тут происходит? Время — деньги! Если вы, ребята, тратите время, значит, тратите и деньги! А это просто противно!
SpongeBob SquarePants Но мы проводили ритуал, чтобы привлечь клиентов. И единственный способ, как ритуал может сработать, это если мы будем раненые. Очень сильно.
Mr. Krabs Какой идиотский морской еж тебе это сказал?
Squidward Эээ...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Планктон Я пошёл в колледж!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Крабс Я вас предупреждаю! Потише!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Карен Планктон. Один процент зла, девяносто девять процентов горячего воздуха.
Планктон Ну и дерьмо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
С Squidward Люди, у нас небольшая проблема в кухне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Squidward Вот и всё, я закончил!
SpongeBob SquarePants Квадратный? Что ты делаешь в доме Рыбят?
Squidward Вы идиоты! Это не дом Рыбят, это ваш дом, и это всё ещё дом Патрика! Вы просто видели рекламу и всё!
Patrick Так Ник Рыбкин будет жить в моем доме?
Squidward Он не живёт в домах, которые покупает.
SpongeBob SquarePants Ну если он не живет в них, то что он с ними делает?
Squidward Он переворачивает дома, вы тупицы! Он покупает дома, а потом продаёт их с прибылью! Он переворачивает дома на жизнь!
Patrick Он переворачивает дома на жизнь?
Squidward Да! И я сейчас звоню Нику Рыбкину, чтобы он пришёл и перевернул мой дом, чтобы я мог уехать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Krabs Ты мошенник! И не забудь, что ты спал на рабочем месте!
Squidward Что ты собрался со мной сделать?
Mr. Krabs Я заставлю тебя заплатить!
Squidward О нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Patrick Художнику нужен перерыв на обед.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Ну что, Патрик, нам надо начать красить эту стену постоянной краской, которую нам не разрешают оставить на чем-либо, кроме стены. Поехали.
Французский Рассказчик Через час...
Губка Боб Квадратные Штаны Еще несколько секунд умственной подготовки, и я начну красить эту стену.
Французский Рассказчик Через два часа...
Губка Боб Квадратные Штаны Я уже собираюсь начать красить.
Французский Рассказчик Через три часа...
Патрик Ты можешь двигаться быстрее? У меня кончились карточки времени.
Губка Боб Квадратные Штаны Без проблем. Я готов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Ярость, беснование, раздражение, унижение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Эй, Патрик, это не чесалка для спины, это моя рука.
Патрик О, прости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sandy Cheeks Неужели тебе не нужно быть дураком где-то ещё?
Patrick Не раньше четырёх.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Патрик [видя толпу реальных людей на футбольном стадионе] Некоторые из этих рыб выглядят довольно плохо.
Губка Боб Квадратные Штаны Может быть, мы возле одной из тех свалок токсичных отходов.
Мистер Крабс Кажется, я сейчас бл#дую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны О, Сквидвард. Ты снова стал взрослым.
Сквидвард Конечно, я взрослый. Почему бы и нет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Крабс Так это была всего лишь ещё одна попытка украсть Крабсбург от моего злейшего соперника Планктона!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SpongeBob SquarePants Это не складывается.
Patrick Пудинг?
SpongeBob SquarePants Мы что-то упускаем. Патрик, нам нужна помощь больше, чем когда-либо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Разве никто не сказал тебе, что на дворе рассвет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Squidward Всего 364 дня и девять лет осталось, прежде чем я обменяю эту бетонную могилу на круизный океанский лайнер.
SpongeBob SquarePants Привет, Сквидвард.
Squidward Губка Боб.
Mr. Krabs Мы с мальчиком просто подумали, что заглянем к нашему другому другу.
Squidward Называй меня как хочешь, но факт в том, что я первым узнал имя загадочного клиента, так что я победил. Я победил, я победил, я победил, я победил!
Mr. Krabs Наслаждайся своим призом.
Squidward Ура-ура-ура! Теплые края, я иду!
[смеется]
Mr. Krabs Каникулы? Кто сказал про каникулы?
Squidward Что? В буклете прямо говорится о круизе на океанском лайнере.
Mr. Krabs О, ты имеешь в виду тот буклет. Это и был приз. Буклет. Он слишком много места занимал в моих ящиках, знаешь ли. Так что это твой приз.
Squidward Ты хочешь сказать, что никаких каникул?
Mr. Krabs Нет, только буклет. Ну, мне нужно вернуться к подсчету моего золота. Наслаждайся своим новым призом, Сквидвард.
SpongeBob SquarePants Увидимся на свободе через десять лет, дружище.
Squidward [смеется, разрывая буклет] О, ну хотя бы у меня будет немного покоя и тишины на следующие десять лет.
Patrick Эй, Сквидвард. Дартс?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Poppy Puff Один день прошёл, осталось 2528! Это почти четыре года без Губки Боба! Я собираюсь насладиться этим!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Привет, мистер Krabs!
Мистер Крабс Что такое, Губка Боб?
Губка Боб Квадратные Штаны Я просто хотел сказать тебе, что Сквидвард тебя любит!
Мистер Крабс Вернись к работе, мистер Сквидвард.
Губка Боб Квадратные Штаны Сквидвард?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Squidward О, чер shrimp! Это мой архи-враг со школы! Сквиллиам Фэнсисон! Я не могу позволить ему увидеть меня в униформе Красти Крю.
Squilliam На перерыве, да, Сквидди?
Squidward Эм, привет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Krabs Погодите минутку. Пластиковый капитан. Билетная касса, жетоны. Это не обломки Мона Лоа! Это обломки аттракциона в парке развлечений Мона Лоа!
Patrick Неудивительно, что нам было так весело!
Mr. Krabs Ну я-то не веселюсь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Я не позволю им испортить мне остаток воскресенья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Президент Сквидвард?
Сквидвард Нет-нет. Не говори больше ничего. Это была моя ошибка. Я был тот, кто хотел отдохнуть в воскресенье. Теперь, если ты будешь так добр, уйди, чтобы я мог подготовиться к работе завтра.
Губка Боб Квадратные Штаны Мистер Президент...
Сквидвард Закрой рот.
Губка Боб Квадратные Штаны Но мы просто хотели...
Сквидвард Убирайтесь из моего дома!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Осталось всего три часа моего воскресенья. Они всё забрали. Я даже не успел прочитать воскресную газету.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Грибыч Похоже, ты снова облажался, Плэнктон!
Плэнктон Я сделал лучше, чем ты, Юджин!
Грибыч Сказал кто?
Губка Боб Не-не-не, я думаю, нам нужно успокоиться. Драться бесполезно. Вы двое уже давно могли бы заполучить рецепт, если бы работали вместе.
Грибыч Ну хорошо! Мы будем работать вместе.
Плэнктон Да я не вижу, как это сработает.
Губка Боб Не переживайте, господа, у меня есть план.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SpongeBob Та да! Я открыл ресторан "Лежебока", чтобы вы, двое проказников, объединились. И вот снова побеждает сила дружбы.
Mr. Krabs Что? Ты хочешь сказать, что всё это было одной из твоих глупых схем?
Plankton Ну, ну, Крабс, Спанч Боб научил нас очень важным урокам. Например, как падать из самолета.
Mr. Krabs Да. И как обычно бить себя по голове.
Plankton На самом деле, я думаю, пора его отблагодарить, не так ли?
Mr. Krabs Отличная идея, приятель! Мы научим тебя командной работе.
SpongeBob [убегает, крича]
Mr. Krabs Вернись сюда!
Plankton Нам стоит делать это чаще, Крабс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Plankton О, блин! Я честно и справедливо украл этот Крабсбургер.
Mr. Krabs О, бедный маленький карапузик. Нужен ли маленькому Планктону его памперсик?
[смеётся]
SpongeBob Почему вы двое всегда дерётесь? Вы же когда-то были лучшими друзьями.
[поднимает Планктона]
Plankton Эй!
SpongeBob Неужели вы не можете помириться и быть друзьями?
Mr. Krabs Да, те дни уже в прошлом, Губка Боб.
Plankton Крабс и я – заклятые враги!
Mr. Krabs И это нас устраивает.
SpongeBob Если бы только был способ вернуть вас двоих обратно вместе.
Plankton Да забудь ты, Губка Боб. Ничто не сделает меня другом Юджина Крабса.
[попыхтевание]
Plankton Что это за вкусный запах?
SpongeBob [попыхтывание от плохого запаха] Фу! Это не пахнет вкусно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Patrick Гнев Планктона на вкус как мороженое.
Patrick Патрик, Губка Боб Квадратные Штаны: Спасибо, Планктон!
Plankton Мороженое? Оно стреляет мороженым? Огромная мороженица!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Хороший сосед не беспокоит меня в воскресенье!
Губка Боб Квадратные Штаны Воскресенье? Неудивительно, что Сквидвард сердитый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Patrick Мне теперь дадут шляпу?
Mr. Krabs Что за чертовщина? Реклама - это выгодно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karen Стань другом Губки Боба, а потом, когда придёт время, возьми Крабсбургер.
Plankton Возьми Крабсбургер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Патрик Какие же они страшные.
Губка Боб Квадратные Штаны Может, мы рядом с одной из тех ядовитых свалок.
gennady a. krabs Мне сейчас плохо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Krabs Ах, в этот раз ты перепутал, мальчик! Что ты можешь сказать в свое оправдание?
SpongeBob SquarePants Тарелка совершенно чистая, мистер Крабс.
Mr. Krabs Д'ох! Я сам уберу твою тарелку! Иди сюда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Я, может, и на дне, но не сдамся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sandy Cheeks У нас в Техасе мороженое называется замороженным молоком коровы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Привет.
Сквиллиам Привет.
Сквидвард Это не Сквиллиам Фэнсисон, мой вечный враг, с которым я встречался на уроках духового оркестра в школе, правда?
Сквиллиам Тот самый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Подожди минутку! Это была всего лишь маска, чтобы ты мог украсть секретный рецепт крабсбургера?
Планктон Что? Нет! Я был в этом ради музыки, чувак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Патрик Что такое прятки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Не забудь прочитать заметку!
Миссис Пебл Паф Это всё из-за тебя я попала в эту кашу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Ну что, мальчики, давайте бросим кубики, чтобы узнать, кто пойдёт первым.
Сквидвард Это же Крестики-нолики! Мы не бросаем кубики, чтобы определить, кто пойдёт первым!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сэнди Чикс Привет!
Губка Боб Квадратные Штаны Привет, Сэнди.
Сэнди Чикс Что-то не так, Губка Боб? Ты выглядишь грустнее, чем жаба, полной газировки.
Губка Боб Квадратные Штаны У тебя есть какие-нибудь знаменитые родственники, Сэнди?
Сэнди Чикс Конечно! Моя прабабушка Рози Чикс была первой белкой, которая обнаружила нефть в Спиндлтопе, Техас!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SpongeBob SquarePants Ничего себе. Патрик точно крепко спит.
Patrick А? Кто это сказал? Кто здесь?
SpongeBob SquarePants Да.
Patrick Это грабитель моллюсков! И он крадет мою секретную коробку! Отдай хорошую секретную коробку, бандит, и готовься к самому неприятному бою подушками в твоей жизни!
SpongeBob SquarePants Стой, стой, стой, Патрик, остановись! Это я, Губка Боб!
Patrick Хорошая попытка, грабитель, но Губка Боб — мой лучший друг, и он никогда бы не украл у меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SpongeBob SquarePants Ура! Я лечу! Е-е!
Patrick Эй, Спанч Боб! Не могу поверить, что ты реально можешь летать, как написал в своём письме!
SpongeBob SquarePants Патрик? Ты мой дружок по переписке?
Patrick Да!
SpongeBob SquarePants Но... но ты говорил, что умираешь! Ты не умираешь!
Patrick Умираю? О-о! Ты не прочитал всё письмо!
SpongeBob SquarePants Смотри, тут написано, что я хочу посмотреть на тебя, потому что я умираю!
Patrick А вот и вторая страница! Увидеть тебя в роли настоящего пилота, Спанч Боб. Вот ещё несколько вещей, которые я хотел бы увидеть: дождь из конфет, пожарная машина, полная клоунов, и ещё кучу всего
SpongeBob SquarePants Теперь всё понятно! О, Патрик!
Patrick Ты думал, я умираю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Krabs Ладно, вы не оставляете мне выбора!
Patrick Ты даёшь мне повышение?
Mr. Krabs Ничего подобного. Ты уволен. Пока я здесь, ты больше никогда не наденешь эту шляпу.
SpongeBob SquarePants Патрик, ты в порядке?
Patrick Ну, похоже, я снова стал Патриком без шляпы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SpongeBob SquarePants Ничего страшного, Патрик, не каждый способен нести ужасающую тяжесть ответственности, которую символизирует форма. Но ты можешь носить мою в любое время.
Patrick Правда?
SpongeBob SquarePants Конечно, приятель.
Patrick Спасибо, Губка Боб! Ты лучший!
SpongeBob SquarePants В любое время, приятель. В любое время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Plankton Ты меня еще не видел! Как только я выберусь отсюда, я найду тебя, как стаю... Эй! Ты что, не можешь читать? Без вспышки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Krabs Ты подделка! Не говоря уже о том, что ты спал на работе!
Squidward Что ты собираешься со мной сделать?
Mr. Krabs Я заставлю тебя заплатить!
Squidward О нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Забери заказ!
Патрик Мне уже дадут мою награду?
Губка Боб Квадратные Штаны Нет, тебе нужно отнести поднос к гостю. Почти, попробуй еще раз и убедись, что еда попадает на стол.
Патрик Вот так?
Губка Боб Квадратные Штаны Нет.
Патрик Чёртовы крабы!
Губка Боб Квадратные Штаны Давайте попробуем что-то другое. Всё, что тебе нужно сделать, это ответить на телефон.
Патрик Есть, капитан.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Патрик Я не Красти Краб.
Губка Боб Квадратные Штаны Эээ, Патрик, это название ресторана.
Патрик Чё? Да фигня какая-то!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SpongeBob SquarePants Здесь покоится нос Патрика Звезды. Покойся с миром. Ну и как же это ужасно. Все, чего хотел Патрик, это быть таким же, как мы, а мы наказали его за это.
Squidward И кто вообще переживает? Зато теперь этот розовый идиот оставит нас в покое.
Patrick Я это слышал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Potty Потти хочет тесто для печенья!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Восемьдесят тысяч впечатлений спустя.
Французский Рассказчик Не могли бы вы, пожалуйста, перестать подражать мне? Это начинает очень раздражать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karen Не знаю, почему я его поддерживаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Почему ты в мусоре?
Губка Боб Квадратные Штаны Спасибо, что заметил, Сквидвард, и должен сказать, что у тебя сегодня очень милое платье.
Сквидвард Платье? Это не платье, это ночная рубашка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Plankton Лучше сдай свой секретный рецепт, а то хуже будет!
Mr. Krabs Планктон!
Plankton Крабс!
Mr. Krabs Планктон!
Plankton Крабс!
SpongeBob Губка Боб!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Сквидвард! На небе родился малыш!
Сквидвард Это не малыш! Это гигантское якорь! Теперь проваливай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Почему бы вам не полезть на канат? Я уверен, что он ведёт куда-то очень далеко! Теперь посмотрите, что вы наделали!
Губка Боб Квадратные Штаны Мы это не делали, Сквидвард. У нас руки чистые!
Патрик Чистые!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sandy Cheeks Я горячее, чем копченая сосиска!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SpongeBob SquarePants Я Спанч Боб, разрушитель зла!
Patrick Успокойся. Это всего лишь рисунок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SpongeBob SquarePants Сквидвард! Ты решил присоединиться к вечеринке
Patrick Вечеринка!
Squidward Выпустите меня отсюда.
SpongeBob SquarePants Мы просто собирались поиграть в веселые игры.
Patrick Ты догоняешь!
SpongeBob SquarePants Ты догоняешь!
Patrick Ты догоняешь!
Squidward Я просто обязан выбраться отсюда.
SpongeBob SquarePants Губка Боб Квадратные Штаны, Патрик: Давай, Сквидвард! Давай, Сквидвард!
Squidward Нет никакого способа выбраться отсюда.
SpongeBob SquarePants Может быть, если бы у тебя было больше силы в руках.
Patrick Да, тебе стоит больше заниматься спортом.
Squidward Что ж, почему бы мне не начать прямо сейчас? В конце концов, у меня есть пара гантелей прямо здесь.
Patrick Я не понимаю.
Squidward Не стой так близко, ты меня пугаешь клаустрофобией.
Patrick Что значит клаустрофобия?
SpongeBob SquarePants Это значит, что он боится Санта-Клауса.
Squidward Нет, не значит
Patrick Хо-хо-хо!
SpongeBob SquarePants Прекрати, Патрик! Ты его пугаешь!
Patrick Хо-хо-хо!
Squidward Это не срабатывает, Патрик.
Patrick Черт.
SpongeBob SquarePants Эм, Сквидвард, ты стоишь на моей ноге.
SpongeBob SquarePants Ой, прости, Губка Боб.
Patrick А твой локоть в моих ребрах.
Squidward Фу! Патрик!
Patrick И перестань топтаться в моем картофельном салате!
SpongeBob SquarePants Эй, эй, ребята?
Squidward Перестань толкать меня, Патрик.
Patrick Например, так?
Squidward Нет, вот так!
SpongeBob SquarePants Вам не стоит драться здесь! Это волшебное место.
Squidward Патрик, слезь с меня! Я же говорил, что у меня клаустрофобия!
Patrick Хорошая попытка, Сквидвард, но здесь нет Санта-Клауса!
Squidward Патрик!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Патрик Эй, Губка Боб, что за шум?
Губка Боб Квадратные Штаны Посмотри сам, Патрик.
Патрик Это злой doodle!
Губка Боб Квадратные Штаны Нет-нет, он не злой. Он просто двухмерное существо, потерянное в нашем трехмерном подводном мире и ищущее свою цель.
Патрик Так... Он рисунок?
Губка Боб Квадратные Штаны Именно! Видишь, как он счастлив?
Патрик Он все равно выглядит немного жутко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SpongeBob SquarePants О, привет, Сквидвард. Встал, значит, со своего сна. Ну, ты как раз вовремя, чтобы участвовать в дружеской игре в мини-гольф в помещении!
Squidward Я не собираюсь участвовать ни в чем дружеском или какой-либо другой ерунде с вами двоими! А сейчас я собираюсь вернуться и насладиться заслуженным утренним сном!
Patrick О, но мы вылепили твою likeness из масла на пятом лунке.
Squidward Мне все равно! Слушайте, я не собираюсь просыпаться от своего сна снова, и если я это сделаю, я...
Patrick Присоединишься к нам на задних девяти?
Squidward Просто не позволяй этому повториться! А то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гэри Улитка [повторяющаяся фраза] Мяу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Привет, Сквидвард.
Сквидвард Хватит.
Губка Боб Квадратные Штаны Привет, Сквидвард.
Сквидвард Хватит.
Губка Боб Квадратные Штаны Привет, Сквидвард.
Сквидвард ХВАТИТ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сквидвард Кажется, я сейчас блевану.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Кракен, мы нашли твоего брата.
Сквидвард Ха ха! Вы, морские ежи! У меня никогда не было брата!
Губка Боб Квадратные Штаны Теперь есть!
Патрик Два брата. Мы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб [с французским акцентом] Восемьдесят тысяч впечатлений спустя
Французский рассказчик Не могли бы вы, пожалуйста, перестать меня имитировать? Это начинает сильно раздражать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sandy Cheeks [после того, как Губка Боб сломал свою задницу] Ох! Это должно быть больно!
Patrick Сделай это снова! Я не смотрел!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Крабс Снова облажался, Плankтон.
Плankтон Я сделал лучше, чем ты, Евгений!
Мистер Крабс Кто так сказал?
Губка Боб Квадратные Штаны Ну-ну, нам всем нужно успокоиться. Драться бесполезно. Вы двое уже бы получили рецепт, если бы работали вместе.
Мистер Крабс [рычит] Ладно! Хорошо! Мы будем работать вместе!
Плankтон Да, не вижу, как это сработает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sal Тебе не удастся с этим отделаться, доктор Келпингтон!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Крабс [увидев, как ссорятся два ПланКраба] Ужас. Вот как мы звучим?
Планктон Надеюсь, нет. А то это жалко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Король мороженого Вы exterminатор?
Патрик Нет, я не экстрагатор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гэри Улитка Мяу.
Губка Боб Квадратные Штаны [День Напротив] Гэри! Где твой праздничный дух?
Гэри Улитка Гав.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Атомный камбала Убирайся с дороги, хулиган!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
мистер Лоуренс
Mr. Lawrence
Билл Фагербакки
Билл Фагербакки
Bill Fagerbakke
Патрик Пинни
Patrick Pinney
Том Кенни
Том Кенни
Tom Kenney
Кэролин Лоуренс
Кэролин Лоуренс
Carolyn Lawrence
Роджер Бампасс
Роджер Бампасс
Rodger Bumpass
Эрнест Боргнайн
Ernest Borgnine
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Clancy Brown
Тим Конуэй
Tim Conway
Джилл Тэлли
Джилл Тэлли
Jill Talley
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Стивен Хилленберг
Stephen Hillenburg
Гилберт Готтфрид
Гилберт Готтфрид
Gilbert Gottfried
Питер Браунгардт
Peter Browngardt
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл
В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа?
Султанша, которая поссорила три страны: кем на самом деле была Хюррем — русской, украинкой или полькой?
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше
«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше