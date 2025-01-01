[открывающая последовательность]
Painting
Готовы, детям?
Kids
Да, капитан!
Painting
Я вас не слышу!
Kids
Да, капитан!
Painting
Painting, Kids: Оооо... Кто живет в ананасе под морем?
Kids
Губка Боб Квадратные Штаны!
Painting
Он впитывающий, жёлтый и пористый!
Kids
Губка Боб Квадратные Штаны!
Painting
Если морская чепуха - это то, что ты хочешь.
Kids
Губка Боб Квадратные Штаны!
Painting
Тогда упади на палубу и корчи, как рыба!
Painting
Painting, Kids: Готовы? Губка Боб Квадратные Штаны! Губка Боб Квадратные Штаны! Губка Боб Квадратные Штаны! Губка Боб Квадратные Штаныииии!
[Весёлый смех]
Painting
Painting, Kids: [Губка Боб играет на флейте носом]