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Постер сериала Котопес
Постер сериала Котопес
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Котопес

Котопес (1998 - 2004)

CatDog 18+
Год выпуска 1998
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Nickelodeon
Продолжительность сериала 48 часов 2 минуты

О чем сериал

Больше не нужно выбирать между кошками и собаками, если рядом Котопес – неведомое животное о двух концах. Сиамские близнецы совсем не похожи друг на друга и не всегда находят общий язык. Сдержанный и солидный Кот любит читать книги, следить за порядком, предаваться серьезным раздумьям. Добродушный и энергичный Пес любит есть всё подряд, бегать за мусоровозом, играть с мячом и ничем не забивать себе голову. По понятным причинам они дни напролет проводят вместе и поочередно втягивают друг друга в непредсказуемые истории. Но если бы у них был выбор, захотели бы они разделиться и пойти каждый своей дорогой? Как ни странно, но нет – и в этом они сходятся!

В ролях
В ролях
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Том Кенни
Том Кенни
Билли Уэст
Ларейн Ньюман
Ларейн Ньюман
Эйприл Уинчелл
Ника Футтерман
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Котопес - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1998, 40 эпизодов
 
Котопес - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1999, 69 эпизодов
 
Котопес - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2000, 22 эпизода
 
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