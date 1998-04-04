Больше не нужно выбирать между кошками и собаками, если рядом Котопес – неведомое животное о двух концах. Сиамские близнецы совсем не похожи друг на друга и не всегда находят общий язык. Сдержанный и солидный Кот любит читать книги, следить за порядком, предаваться серьезным раздумьям. Добродушный и энергичный Пес любит есть всё подряд, бегать за мусоровозом, играть с мячом и ничем не забивать себе голову. По понятным причинам они дни напролет проводят вместе и поочередно втягивают друг друга в непредсказуемые истории. Но если бы у них был выбор, захотели бы они разделиться и пойти каждый своей дорогой? Как ни странно, но нет – и в этом они сходятся!