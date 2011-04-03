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Губка Боб Квадратные Штаны 1999, 9 сезон
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Сериалы
Губка Боб Квадратные Штаны
Сезоны
Сезон 9
SpongeBob SquarePants
16+
Оригинальное название
Season 9
Название
Сезон 9
Премьера сезона
3 апреля 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
42
Продолжительность сезона
15 часов 24 минуты
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
17
голосов
8.2
IMDb
Список серий сериала Губка Боб Квадратные Штаны
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
A Friendly Game
Сезон 9
Серия 1
3 апреля 2011
Sentimental Sponge
Сезон 9
Серия 2
3 апреля 2011
Squidward's School for Grown-Ups
Сезон 9
Серия 3
4 июня 2011
Oral Report
Сезон 9
Серия 4
4 июня 2011
The Hot Shot
Сезон 9
Серия 5
18 июня 2011
The Other Patty
Сезон 9
Серия 6
25 июня 2011
Frozen Face-Off
Сезон 9
Серия 7
15 июля 2011
Accidents Will Happen
Сезон 9
Серия 8
18 июля 2011
Drive Thru
Сезон 9
Серия 9
19 июля 2011
Sweet and Sour Squid
Сезон 9
Серия 10
20 июля 2011
The Googly Artiste
Сезон 9
Серия 11
21 июля 2011
Barnacle Face
Сезон 9
Серия 12
16 сентября 2011
Pet Sitter Pat
Сезон 9
Серия 13
16 сентября 2011
Mermaid Man Begins
Сезон 9
Серия 14
23 сентября 2011
Plankton's Good Eye
Сезон 9
Серия 15
23 сентября 2011
House Sittin' for Sandy
Сезон 9
Серия 16
30 сентября 2011
Smoothe Jazz at Bikini Bottom
Сезон 9
Серия 17
30 сентября 2011
Ghoul Fools
Сезон 9
Серия 18
21 октября 2011
Walking the Plankton
Сезон 9
Серия 19
7 ноября 2011
Patrick's Staycation
Сезон 9
Серия 20
8 ноября 2011
Mr. Krabs Takes a Vacation
Сезон 9
Серия 21
9 ноября 2011
Mooncation
Сезон 9
Серия 22
10 ноября 2011
A SquarePants Family Vacation
Сезон 9
Серия 23
11 ноября 2011
The Krabby Patty That Ate Bikini Bottom
Сезон 9
Серия 24
25 ноября 2011
Bubble Buddy Returns
Сезон 9
Серия 25
25 ноября 2011
Bubble Troubles
Сезон 9
Серия 26
26 ноября 2011
Way of the Sponge
Сезон 9
Серия 27
26 ноября 2011
Planet of the Jellyfish
Сезон 9
Серия 28
31 марта 2012
Are You Happy Now?
Сезон 9
Серия 29
31 марта 2012
Restraining SpongeBob
Сезон 9
Серия 30
2 апреля 2012
Glove World R.I.P.
Сезон 9
Серия 31
3 апреля 2012
Home Sweet Rubble
Сезон 9
Серия 32
4 апреля 2012
Fiasco!
Сезон 9
Серия 33
5 апреля 2012
Free Samples
Сезон 9
Серия 34
6 апреля 2012
inSPONGEiac
Сезон 9
Серия 35
9 апреля 2012
Treats!
Сезон 9
Серия 36
10 апреля 2012
Squiditis
Сезон 9
Серия 37
11 апреля 2012
For Here or to Go?
Сезон 9
Серия 38
12 апреля 2012
It's a SpongeBob Christmas!
Сезон 9
Серия 39
23 ноября 2012
Karen 2.0
Сезон 9
Серия 40
13 апреля 2012
Demolition Doofus
Сезон 9
Серия 41
21 июля 2012
Face Freeze!
Сезон 9
Серия 42
21 июля 2012
График выхода всех сериалов
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