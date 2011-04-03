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Губка Боб Квадратные Штаны
Сезоны
Сезон 9
SpongeBob SquarePants
16+
Оригинальное название
Season 9
Название
Сезон 9
Премьера сезона
3 апреля 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
42
Продолжительность сезона
15 часов 24 минуты
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
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Список серий 9-го сезона сериала «Губка Боб Квадратные Штаны»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
A Friendly Game
Сезон 9
Серия 1
3 апреля 2011
Sentimental Sponge
Сезон 9
Серия 2
3 апреля 2011
Squidward's School for Grown-Ups
Сезон 9
Серия 3
4 июня 2011
Oral Report
Сезон 9
Серия 4
4 июня 2011
The Hot Shot
Сезон 9
Серия 5
18 июня 2011
The Other Patty
Сезон 9
Серия 6
25 июня 2011
Frozen Face-Off
Сезон 9
Серия 7
15 июля 2011
Accidents Will Happen
Сезон 9
Серия 8
18 июля 2011
Drive Thru
Сезон 9
Серия 9
19 июля 2011
Sweet and Sour Squid
Сезон 9
Серия 10
20 июля 2011
The Googly Artiste
Сезон 9
Серия 11
21 июля 2011
Barnacle Face
Сезон 9
Серия 12
16 сентября 2011
Pet Sitter Pat
Сезон 9
Серия 13
16 сентября 2011
Mermaid Man Begins
Сезон 9
Серия 14
23 сентября 2011
Plankton's Good Eye
Сезон 9
Серия 15
23 сентября 2011
House Sittin' for Sandy
Сезон 9
Серия 16
30 сентября 2011
Smoothe Jazz at Bikini Bottom
Сезон 9
Серия 17
30 сентября 2011
Ghoul Fools
Сезон 9
Серия 18
21 октября 2011
Walking the Plankton
Сезон 9
Серия 19
7 ноября 2011
Patrick's Staycation
Сезон 9
Серия 20
8 ноября 2011
Mr. Krabs Takes a Vacation
Сезон 9
Серия 21
9 ноября 2011
Mooncation
Сезон 9
Серия 22
10 ноября 2011
A SquarePants Family Vacation
Сезон 9
Серия 23
11 ноября 2011
The Krabby Patty That Ate Bikini Bottom
Сезон 9
Серия 24
25 ноября 2011
Bubble Buddy Returns
Сезон 9
Серия 25
25 ноября 2011
Bubble Troubles
Сезон 9
Серия 26
26 ноября 2011
Way of the Sponge
Сезон 9
Серия 27
26 ноября 2011
Planet of the Jellyfish
Сезон 9
Серия 28
31 марта 2012
Are You Happy Now?
Сезон 9
Серия 29
31 марта 2012
Restraining SpongeBob
Сезон 9
Серия 30
2 апреля 2012
Glove World R.I.P.
Сезон 9
Серия 31
3 апреля 2012
Home Sweet Rubble
Сезон 9
Серия 32
4 апреля 2012
Fiasco!
Сезон 9
Серия 33
5 апреля 2012
Free Samples
Сезон 9
Серия 34
6 апреля 2012
inSPONGEiac
Сезон 9
Серия 35
9 апреля 2012
Treats!
Сезон 9
Серия 36
10 апреля 2012
Squiditis
Сезон 9
Серия 37
11 апреля 2012
For Here or to Go?
Сезон 9
Серия 38
12 апреля 2012
It's a SpongeBob Christmas!
Сезон 9
Серия 39
23 ноября 2012
Karen 2.0
Сезон 9
Серия 40
13 апреля 2012
Demolition Doofus
Сезон 9
Серия 41
21 июля 2012
Face Freeze!
Сезон 9
Серия 42
21 июля 2012
График выхода всех сериалов
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